İşte siz ve yıldızınız

KOÇ:
Mars: Cazibe, Savaş, ve Sex temsilcisi
BOĞA:
Venüs: Güzellik, Sevgi, ve Güzel Sanatlar temsilcisi
İKİZLER:
Merküri: Zeka, Hareket temsilcisi
YENGEÇ:
Ay: Hislerin temsilcisi
ASLAN:
Güneş: Üstün gücün temsilcisi
BAŞAK:
Merküri: Zeka, Hareket temsilcisi
TERAZİ:
Venüs: Güzellik, Sevgi, ve Güzel Saatlar temsilcisi
AKREP:
Pluton: Yeni Şartlar temsilcisi
Mars: Cazibe, Savaş temsilcisi
YAY:
Jüpiter: Neşe, Zenginlik temsilcisi
OĞLAK:
Satürn: Disiplin temsilcisi
KOVA:
Üranüs: Değişiklik, Ani Başlangıç ve Sonuçlar temsilcisi
BALIK:
Neptün: Hayaller temsilcisi