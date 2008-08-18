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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >İşte siz ve yıldızınız

    İşte siz ve yıldızınız

    Hürriyet Haber
    18.08.2008 - 10:32 | Son Güncelleme:

    KOÇ:
    Mars: Cazibe, Savaş, ve Sex temsilcisi

    BOĞA:
    Venüs: Güzellik, Sevgi, ve Güzel Sanatlar temsilcisi

    İKİZLER:
    Merküri: Zeka, Hareket temsilcisi

    YENGEÇ:
    Ay: Hislerin temsilcisi

    ASLAN:
    Güneş: Üstün gücün temsilcisi

    BAŞAK:
    Merküri: Zeka, Hareket temsilcisi

    TERAZİ:
    Venüs: Güzellik, Sevgi, ve Güzel Saatlar temsilcisi

    AKREP:
    Pluton: Yeni Şartlar temsilcisi
    Mars: Cazibe, Savaş temsilcisi

    YAY:
    Jüpiter: Neşe, Zenginlik temsilcisi

    OĞLAK:
    Satürn: Disiplin temsilcisi

    KOVA:
    Üranüs: Değişiklik, Ani Başlangıç ve Sonuçlar temsilcisi

    BALIK:
    Neptün: Hayaller temsilcisi

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