İşte hakemler ve burçları

Puan alsın ya da almasın maç sonrasında birçok futbolcu, yönetici ve teknik adamın “Bugüne kadar hakemler hakkında hiç konuşmadım ama ...” sözcükleriyle başlayan ve “düdüğünü assın”, “takımı ligden çekeriz” gibi tehditlerle sona eren cümlelerle adeta “günah keçisi” ilan ettiği hakemler, burçları incelendiğinde farklı karakter özellikleriyle öne çıkıyor.
Turkcell Süper Lig'de düdük çalan 35 hakemden 6'sının burcu ikizler. Burçlarının hızlı düşünme, fikirlerini süratle hayata geçirme, sürekli hareket etme ve öğrenmeyi sevme gibi meslekleriyle bire bir örtüşen özelliklerinin karşılığını iş hayatında alan hakemler, kendilerinde asla bulunmaması gereken kararsızlık, değişkenlik ve huzursuzluk gibi özellikleriyle de mücadele etmek zorunda kalıyorlar.
Süper Lig hakemlerinin zaman zaman karşılaştıkları “hatasını başka bir hatayla telafi etmek”, “aynı hareket için farklı kararlar verme” gibi eleştirilere neden olan “tutarsızlık” özelliği, ikizler burcunun en önemli olumsuzluklarından birisi.
Basının ve futbolseverlerin sürekli gündeminde yer alan hakemler arasında maceracı ve sinirli koç, soğukkanlı ve inatçı boğa, duygusal ve dikkatsiz balık
burcunda yer alanlar da çoğunlukta. Süper Lig'de koç, boğa ve balık burcundan 4'er hakem görev alıyor.
Hareketli, kontrolü elden bırakmayan, en iyisini yapmaya çalışan ve kendine güvenen koç burcu hakemlerinin mesleki anlamda karşı karşıya kaldıkları büyük handikaplar ise inatçı, sabırsız ve bencil olmaları.
Balık burcunun özellikleri itibariyle kurallara bağlı, dürüst ve duygusal olan hakemlerin meslekleriyle örtüşmeyen özellikleri ise dikkatsizlik, kararsızlık ve inatçılık.
Sıcak kanlılıkları sayesinde sahada futbolcularla iyi ilişkiler kurmasının yanı sıra soğukkanlı ve mantıklı karar alma özelliğine sahip boğa burcu hakemlerinin olumsuz özellikleri arasında inatçılık, değişmezlik ve tembellik dikkat çekiyor.
Aldıkları kararlarla lige yön veren Süper Lig hakemleri arasında akrep, yay ve oğlak
burçlarından 3, kova
, başak, aslan ve yengeç burçlarından 2, terazi burcundan da 1 kişi bulunuyor.
Turkcell Süper Lig'de görev alan hakemler ve burçları şöyle:İkizler:
Halis Özkahya, Kamil Abitoğlu, Cem İyihuylu, Suat Arslanboğa, Vedat Yüksel, Selçuk DereliKoç:
Barış Şimşek, Çetin Sarıgül, Deniz Çoban, Mehmet Fatih GökçeBoğa:
Abdullah Yılmaz, Cemil Şensöz, Koray Gençerler, Süleyman AbayBalık:
Gökhan Güneşer, Oktay Demiray, Yunus Yıldırım, Kuddusi MüftüoğluAkrep:
İlker Meral, Uğur Söylemez, Fırat AydınusYay:
Cüneyt Çakır, Bünyamin Gezer, Hüseyin GöçekOğlak:
Cüneyt Bakıroğlu, Yıldıray Arslan, Zafer Önder İpekKova:
Cem Deda, Özgüç TürkalpBaşak:
Aytekin Durmaz, Bülent DemirlekAslan:
Hakan Özkan, Mete KalkavanYengeç:
İsmet ArzumanTerazi:
Hakan Sivriservi.