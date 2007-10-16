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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >İşte hakemler ve burçları

    İşte hakemler ve burçları

    A.A
    16.10.2007 - 13:42 | Son Güncelleme:

    Futbolun sosyal ve bireysel yaşamda büyük yer tuttuğu ülkelerden biri olan Türkiye'de, verdikleri kararlarla gündemden hiç düşmeyen hakemler, burçlarının özellikleriyle de ilginç bir tablo sergiliyor.

    Puan alsın ya da almasın maç sonrasında birçok futbolcu, yönetici ve teknik adamın “Bugüne kadar hakemler hakkında hiç konuşmadım ama ...” sözcükleriyle başlayan ve “düdüğünü assın”, “takımı ligden çekeriz” gibi tehditlerle sona eren cümlelerle adeta “günah keçisi” ilan ettiği hakemler, burçları incelendiğinde farklı karakter özellikleriyle öne çıkıyor.

    Turkcell Süper Lig'de düdük çalan 35 hakemden 6'sının burcu ikizler. Burçlarının hızlı düşünme, fikirlerini süratle hayata geçirme, sürekli hareket etme ve öğrenmeyi sevme gibi meslekleriyle bire bir örtüşen özelliklerinin karşılığını iş hayatında alan hakemler, kendilerinde asla bulunmaması gereken kararsızlık, değişkenlik ve huzursuzluk gibi özellikleriyle de mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

    Süper Lig hakemlerinin zaman zaman karşılaştıkları “hatasını başka bir hatayla telafi etmek”, “aynı hareket için farklı kararlar verme” gibi eleştirilere neden olan “tutarsızlık” özelliği, ikizler burcunun en önemli olumsuzluklarından birisi.

    Basının ve futbolseverlerin sürekli gündeminde yer alan hakemler arasında maceracı ve sinirli koç, soğukkanlı ve inatçı boğa, duygusal ve dikkatsiz balık burcunda yer alanlar da çoğunlukta. Süper Lig'de koç, boğa ve balık burcundan 4'er hakem görev alıyor.

    Hareketli, kontrolü elden bırakmayan, en iyisini yapmaya çalışan ve kendine güvenen koç burcu hakemlerinin mesleki anlamda karşı karşıya kaldıkları büyük handikaplar ise inatçı, sabırsız ve bencil olmaları.

    Balık burcunun özellikleri itibariyle kurallara bağlı, dürüst ve duygusal olan hakemlerin meslekleriyle örtüşmeyen özellikleri ise dikkatsizlik, kararsızlık ve inatçılık.

    Sıcak kanlılıkları sayesinde sahada futbolcularla iyi ilişkiler kurmasının yanı sıra soğukkanlı ve mantıklı karar alma özelliğine sahip boğa burcu hakemlerinin olumsuz özellikleri arasında inatçılık, değişmezlik ve tembellik dikkat çekiyor.

    Aldıkları kararlarla lige yön veren Süper Lig hakemleri arasında akrep, yay ve oğlak burçlarından 3, kova, başak, aslan ve yengeç burçlarından 2, terazi burcundan da 1 kişi bulunuyor.

    Turkcell Süper Lig'de görev alan hakemler ve burçları şöyle:

    İkizler: Halis Özkahya, Kamil Abitoğlu, Cem İyihuylu, Suat Arslanboğa, Vedat Yüksel, Selçuk Dereli
    Koç: Barış Şimşek, Çetin Sarıgül, Deniz Çoban, Mehmet Fatih Gökçe
    Boğa: Abdullah Yılmaz, Cemil Şensöz, Koray Gençerler, Süleyman Abay
    Balık: Gökhan Güneşer, Oktay Demiray, Yunus Yıldırım, Kuddusi Müftüoğlu
    Akrep: İlker Meral, Uğur Söylemez, Fırat Aydınus
    Yay: Cüneyt Çakır, Bünyamin Gezer, Hüseyin Göçek
    Oğlak: Cüneyt Bakıroğlu, Yıldıray Arslan, Zafer Önder İpek
    Kova: Cem Deda, Özgüç Türkalp
    Başak: Aytekin Durmaz, Bülent Demirlek
    Aslan: Hakan Özkan, Mete Kalkavan
    Yengeç: İsmet Arzuman
    Terazi: Hakan Sivriservi.
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