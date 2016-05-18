İş birliklerinde ve ilişkilerde denge sağlamalı

Kontrollü olmaya dikkat edelim. Beklenmedik değişiklikler söz konusu olabilir. İlişkilerimizde ve iş birliklerimizde anlayışlı olmaya ve tartışmalı ortamlardan uzak durmaya gayret gösterelim. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…
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