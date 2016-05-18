MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >İş birliklerinde ve ilişkilerde denge sağlamalı

    İş birliklerinde ve ilişkilerde denge sağlamalı

    Niobe Aslı Temel
    18.05.2016 - 09:38 | Son Güncelleme:

    Sabahın erken saatlerinde ve öğle sonrası süreçte stresli durumlar veya ilişkiler gündemde olabilir bazılarımız için.

     Kontrollü olmaya dikkat edelim. Beklenmedik değişiklikler söz konusu olabilir. İlişkilerimizde ve iş birliklerimizde anlayışlı olmaya ve tartışmalı ortamlardan uzak durmaya gayret gösterelim. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

    Etiketler: astroloji , kelebek , yazar

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.