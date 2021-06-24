İnternetin çektiği her yerde birkaç dokunuşla bankacılık işlemleri gerçekleşecek

Bankacılık sektörü için 1 Mayıs itibarıyla önemli bir dönem başladı. Türkiye’de bankacılık işlemlerinin, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleşmesinin önü açıldı. Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, nasıl uzaktan müşteri olunacağını, sürecin sektöre ve müşterilere etkilerini anlattı. Uzaktan bankacılık işlemlerini ‘büyük bir devrim’ olarak gören Özdeniz, ‘Şubeye gitmeden nasıl müşteri oluruz?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

Telefon, İnternet ve Kimlik

“Artık şubeye gitmeden, bir evrak imzalamadan, herhangi bir bürokratik sürecin içine dahil olmadan finansal sisteme dahil olabiliyorsunuz. Bunun için üç şeye ihtiyacınız var. Yeni kimlik kartına, internet bağlantısına ve akıllı cep telefonuna... Bu üçlü kombinasyon birleştiğinde dünyanın veya Türkiye’nin neresinde olursanız olun banka müşterisi olabiliyorsunuz. Türkiye Finans ya da bir bankanın mobil bankacılık aplikasyonunu indiriyorsunuz, ‘müşteri ol’ butonuna tıklıyorsunuz sonra süreç sizi adım adım yönlendiriyor. Kimliğinizi okutuyorsunuz, NFC’yi alıyorsunuz, kimlik kartındaki bilgiler bizim sistemimize dahil oluyor, bir takım güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz, canlılık testlerinden, hologram, kimlik doğrulama kontrolünden geçiyorsunuz. Bütün bu aşamalardan sonra çağrı merkezine bağlanıyorsunuz. Oradaki arkadaşımız sizinle canlı bir görüşme yapıyor. Sözleşmeleri onaylıyorsunuz. Çapraz kontroller sonrasında artık müşteri oluyorsunuz.”

Ödüle Değer Görüldü

Türkiye Finans olarak her zaman tüm gelişmelere ilk uyum sağlayan banka olduklarını belirten Özdeniz, ”Uzaktan müşteri edinimine de ilk günden itibaren güçlü biçimde giriş yaptık. Dijital kanallardan müşteri olma süresini 6-7 dakika gibi çok kısa bir süreye indirdik. Dijitalleşme vizyonumuzu yansıttığımız ‘Uzaktan Müşteri Edinimi’ projesiyle bilişim dünyasının önde gelen organizasyonlarından biri olan CIO Türkiye Ödülleri’nde ödüle layık görülmemiz de başarımızın önemli bir göstergesi. Artık bankamızın dijital kanallardan müşterisi olup finansman kullanmak ve katılım hesabı açmak yenilikçi platformumuz TFXTarget üzerinden yatırım yapmak çok daha kolay ve hızlı hale geldi” dedi.

Birçok Hizmete Hızlı ve Kolay Ulaşım

Mehmet Necati Özdeniz şöyle devam etti: “Artık bankamızın dijital kanallardan hızla müşterisi olup anında finansman kullanabilir, katılım hesabı açabilir ve yenilikçi platformumuz TFXTarget üzerinden hisse senedi ve yatırım fonlarına ulaşabilir, 5 gün 24 saat döviz ve kıymetli maden alım satımı yapabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz havale/EFT/ FAST, ücretsiz kredi kartı ve 8 bin 700 anlaşmalı ATM’den ücretsiz para çekme olanaklarından da yararlanabilirsiniz.”

Dijitalleşme Her Zaman Ön Planda

Mehmet Necati Özdeniz, “Yolculuğumuzda hep dijitalleşme ön plandaydı. 1 Mayıs’taki geçiş ilan edildiğinde Bankacılık Düzenleme ve Denetle Kurulu “Biz artık buna geçiyoruz” dediğinde biz zorlanmadık. Gururla söylemek isterim ki kullandığımız teknoloji, altyapı, müşteri odaklı süreçler sektörde de örnek haline geldi. 1 Mayıs itibarıyla da hayal ettiğimizin ötesinde iyi bir dijital deneyim yaşatıyoruz müşterilerimize” diye konuştu.

Hedef İlk 10’da Olmak

Yeni dönemde de insan odaklı bankacılık stratejisinden ayrılmadan sürdürülebilir büyümeyi önceliklendireceklerini belirten Mehmet Necati Özdeniz, “Yeri ve zamanı olmayan bankacılık anlayışımızla ihtiyacın doğduğu yer ve anda, müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu yaklaşımımız sayesinde büyüme ivmemizi koruyarak ve dijitalleşme yatırımlarımızı artırarak Türkiye’nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Fırsat Eşitliği

“Şimdi uzaktan müşteri edinimi ile birlikte kartlar yeniden dağıtılıyor” diyen Özdeniz, şunları söyledi: “Tüm bankalar hemen hemen aynı finansal hizmetleri sunuyor. Ancak artık kim müşterisini daha iyi anlıyor, yormuyor, ihtiyacını anında karşılıyor o farklılaşıyor. İster 500 ister 100 şubeli banka olsun. Artık herkes yarış çizgisinde aynı yerde. Fırsat eşitliği var. Bankalar için de müşteriler için de...” Öte yandan uzaktan müşteri ediniminin ne olduğunu bilenlerin oranının henüz yüzde 18 olduğuna da dikkat çeken Özdeniz, “Bankalar olarak bu yeni dönemin bireylere sunacağı fırsatları çok daha geniş kesimlere güçlü bir şekilde anlatmalıyız” dedi.

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