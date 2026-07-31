İnsanlığın düşünceyi somutlaştırma arzusu; kil tabletlerden parşömenlere, el yazmalarından Gutenberg’in matbaasına uzanan binlerce yıllık bir bilgi mimarisi inşa etti. Yüzyıllar boyunca insanlık; ürettiği bilgiyi fiziksel ortamlarda kodlayarak sistematik biçimde arşivledi, korudu ve nesiller arası aktarımını sağladı. Bu sayede insan zihni ölümsüz bir nesneye, dokunulabilir bir mirasa dönüştü. Bugün ise bu somut hafıza, tarihte eşine az rastlanır bir dönüşümle karşı karşıya. Yapay zeka sistemleri, bilginin fiziksel taşıyıcılarını birer kültürel miras olarak değil, yalnızca tüketilmesi gereken bir ‘ham veri’ olarak görüyor. Yıllardır kütüphanelerde korunan eserler, şimdi algoritmaların açlığını doyurmak adına ciltlerinden ayrılıyor, sayfa sayfa taranıp fiziksel olarak imha edilerek ‘dijital kodlara’ dönüştürülüyor. Uzay ve dijitalleşme çağında, bilginin fiziksel varlığı adeta yeni bir ‘karanlık dönem’ yaşıyor.

Yapay zekanın kitap avı... İşte büyük planın perde arkası

Yapay zeka şirketi Anthropic, geliştirdiği üretken yapay zeka modeli Claude’u eğitmek için milyonlarca basılı kitabı satın aldı. Şirketin, kitapların ciltlerini kesip sayfalarını taradıktan sonra nüshaları imha ettiği ortaya çıktı. Bu yöntem, yapay zeka şirketlerinin nitelikli veri arayışını yeni bir tartışmanın merkezine taşıdı. Kitapların geleceği, telif hakları ve kültürel miras ekseninde büyüyen bu süreç, yalnızca yayıncılık dünyasını değil haber sitelerinden sanat eserlerine kadar pek çok alanı yakından ilgilendiriyor. Peki yapay zeka şirketleri kitapları neden topluyor ve bu tartışmanın perde arkasında neler yaşanıyor? Uzmanlar, Hürriyet.com.tr'ye konuya ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 - 12:36 Font Boyutu Paylaş NSosyal Twitter Facebook Linkedin Flipboard Linki Kopyala

Kitaplar tarih boyunca yalnızca bilgi taşıyan araçlar olmadı. Aynı zamanda insanlığın düşünsel mirasını, bilimsel gelişimini, edebi birikimini ve kültürel hafızasını koruyan fiziksel nesneler olarak değerlendirildi. Bir kitabın değeri yalnızca içindeki kelimelerden değil; basıldığı dönemden, fiziksel özelliklerinden, yazarının kimliğinden ve ait olduğu kültürel bağlamdan da kaynaklandı. Ancak yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği dönemde kitaplara bakış açısı önemli ölçüde değişmeye başladı. Büyük dil modelleri (LLM – Large Language Models) geliştiren şirketler için kitaplar artık yalnızca okunacak veya kütüphanelerde korunacak eserler değil, yapay zekanın insan dilini öğrenmesini sağlayan devasa veri kaynakları olarak görülüyor. ChatGPT, Claude ve benzeri yapay zeka sistemlerinin başarılı olabilmesi için çok büyük miktarda metinsel veriye ihtiyaç duyuluyor. Bu modeller; insanların nasıl yazdığını, kavramları nasıl açıkladığını, farklı konular arasında nasıl bağlantı kurduğunu ve doğal dilin nasıl kullanıldığını öğrenmek için milyonlarca kelime üzerinde eğitiliyor. Bu nedenle yapay zeka şirketleri son yıllarda internet arşivleri, dijital yayınlar, akademik çalışmalar ve kitap koleksiyonları üzerinde büyük bir veri toplama yarışına girdi. Ancak bu yarış beraberinde ciddi soruları da getirdi: 1- Bir kitabı satın almak, o kitabın içeriğini yapay zeka eğitimi için sınırsız kullanma hakkı verir mi?



2- Yazarların eserleri izin alınmadan yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde kullanılabilir mi?



3- Fiziksel bir kitabın dijital veriye dönüştürülmesi telif hakkı ihlali midir?



4- Yapay zeka şirketlerinin veri ihtiyacı, kültürel eserlerin yok edilmesine neden olabilir mi? Bu sorular özellikle Anthropic şirketinin kitap toplama ve dijitalleştirme faaliyetleriyle birlikte dünya çapında büyük bir tartışmanın merkezine yerleşti. Konuya daha yakından bakalım…

ANTHROPİC VE GİZLİ ‘PROJE PANAMA’ Bu tartışmanın en dikkat çekici örneklerinden biri yapay zeka şirketi Anthropic’in yürüttüğü ‘Proje Panama’ isimli girişim oldu. Washington Post’un ‘Post Reports’ programında teknoloji muhabiri Will Oremus’un aktardığı bilgilere göre, Anthropic yöneticileri 2024 yılının başlarında büyük ölçekli ve kamuoyundan uzak tutmaya çalıştıkları bir projeyi hızlandırdı. Mahkemeye sunulan iç belgelerde proje, oldukça dikkat çekici bir ifadeyle tanımlandı: “Dünyadaki tüm kitapları tahrip edici şekilde tarama girişimi.” Bu ifade, projenin yalnızca birkaç bin kitabın dijitalleştirilmesi olmadığını, küresel ölçekte çok büyük miktarda fiziksel kitabın satın alınarak veri kaynağına dönüştürülmesini hedeflediğini gösteriyordu. Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre Anthropic, milyonlarca fiziksel kitap satın almak, kitapların ciltlerini fiziksel olarak ayırmak, sayfaları yüksek hızda taramak, elde edilen dijital metinleri yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanmak için milyonlarca dolar harcamayı planladı. Bu süreçte elde edilen verilerin, şirketin geliştirdiği Claude isimli büyük dil modelinin eğitiminde kullanıldığı belirtildi.

BU DÖRT MADDE TAM OLARAK NE ANLATIYOR? Anthropic’in yöntemi özellikle fiziksel kitapların ortadan kaldırılması nedeniyle tartışma yarattı. Futurism’in haberine göre, yapay zeka şirketleri yalnızca dijital kitap arşivleriyle yetinmedi. Bunun yerine çok büyük miktarda ikinci el fiziksel kitap satın almaya başladı. Bu kitaplar daha sonra geleneksel yöntemlerle değil, endüstriyel bir süreçle işlendi. İddialara göre süreç şu şekilde ilerledi: 1- Kitapların toplu satın alınması: Yapay zeka şirketleri veya onlar adına çalışan aracılar, ikinci el kitap satıcılarından büyük miktarlarda kitap satın aldı. 2- Kitapların fiziksel olarak parçalanması: Anthropic’in kitapları dijitalleştirmek için kullandığı yöntemde kitapların ciltleri çıkarıldı. Mahkeme belgelerinde ve haber kaynaklarında anlatıldığı üzere kitapların sayfalarını ayırmak için özel makineler kullanıldı. Futurism, Anthropic’in kitaplardan sayfaları düzgün şekilde çıkarmak için hidrolik tahrikli kesme makinelerinden yararlandığını aktardı. Bu işlem sonucunda kitap artık fiziksel bir eser olmaktan çıkıyor, yalnızca taranacak sayfalardan oluşan bir veri kaynağına dönüşüyor. 3- Endüstriyel tarama: Sayfalar daha sonra yüksek kapasiteli görüntüleme sistemleriyle tarandı. Bu sistemler sayesinde sayfaların dijital görüntüleri oluşturuldu, metinler yapay zeka tarafından okunabilir hale getirildi ve büyük veri kümelerine dönüştürüldü. 4- Fiziksel kopyaların ortadan kaldırılması: En büyük iddia ise bazı durumlarda tarama işlemi bittikten sonra fiziksel kitapların geri dönüştürüldüğü bildirildi. Bu durum özellikle kitap koleksiyoncuları, akademisyenler ve yazarlar arasında tepki oluşturdu. Çünkü tartışma artık yalnızca telif hakkıyla ilgili değildi. Aynı zamanda şu soru ortaya çıktı: Bir kitabın içindeki bilgi dijital olarak korunurken, kitabın fiziksel varlığının yok edilmesi kabul edilebilir mi?

ISBNdb: YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ İÇİN YENİ KİTAP TEDARİK SİSTEMİ Yapay zeka şirketlerinin fiziksel kitaplara yönelmesiyle birlikte kitap piyasasında yeni bir sektör ortaya çıktı. Futurism ve bazı haber sitelerinin aktardığı bilgilere göre, ISBNdb isimli kitap veri tabanı şirketi, yapay zeka şirketlerinin büyük ölçekli kitap alımlarında önemli bir aracı haline geldi. ISBNdb kendisini dünyanın en büyük kitap veri tabanlarından birine sahip şirketlerden biri olarak tanımlıyor. Şirketin yapay zeka sektörüne yönelik sunduğu temel fikir şu: İnternetteki birçok veri kaynağı artık yapay zeka tarafından üretilmiş düşük kaliteli içeriklerle dolmaya başladı. Bu nedenle eski fiziksel kitaplar daha güvenilir veri kaynakları haline geliyor. ISBNdb’ye göre özellikle 2022 öncesinde basılmış fiziksel kitaplar yapay zeka tarafından oluşturulmuş içeriklerden etkilenmemiş, insanlar tarafından hazırlanmış ve daha kaliteli veri sağlayabilecek kaynaklar olarak görülüyor. Şirket bu nedenle yapay zeka firmalarının sipariş başına 1000 kitaptan, 1 milyon kitaba kadar toplu satın alma yapmasına yardımcı oluyor. Ayrıca satın alma işlemlerinde müşterilerin kimliğini gizli tutabileceğini belirtiyor. Bu durum kitap sektöründe yeni bir tartışma oluşturdu.

KİTAPÇILARIN KARŞILAŞTIĞI BEKLENMEDİK DEĞİŞİM Yapay zeka şirketlerinin kitap satın alımları bazı kitapçılar için ekonomik fırsat oluştururken bazıları için endişe kaynağı oldu. 404 Media’nın aktardığı örnekte, küçük bir kitapçı normal şartlarda haftada yaklaşık 20 kitap satarken bir anda yüzlerce kitap satmaya başladı. Satışların dikkat çeken özellikleri şunlardı: Kitaplar rastgele seçiliyordu, hepsinin ISBN numarası (Uluslararası Standart Kitap Numarası) bulunuyordu ve siparişler olağan müşteri davranışlarına benzemiyordu.



Kitapçı, bu nedenle müşterilerin büyük ihtimalle yapay zeka laboratuvarları olduğunu düşündü. Ancak durum karmaşıktı. Çünkü kitapçı ekonomik olarak bu satışlardan fayda sağlıyordu. Özellikle eski stoklarını eritiyor, satılması zor kitaplardan kurtuluyor ve depolama maliyetlerini azaltıyordu.

AVRUPA’DAKİ KİTAP PİYASASINDA YAPAY ZEKA ETKİSİ Yapay zeka şirketlerinin fiziksel kitaplara yönelmesi yalnızca ABD’de değil, Avrupa’daki ikinci el ve antika kitap piyasalarında da büyük hareketlilik oluşturdu. Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, ABD, Almanya ve İsviçre basınında yer alan haberler, Avrupa genelindeki bazı antika kitapçıların son dönemde olağan dışı büyüklükte siparişlerle karşılaştığını ortaya koydu. Kitapçıların aktardığı bilgilere göre, özellikle Kanada merkezli Zoom Books isimli şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlar dikkat çekti. Bu siparişlerin normal koleksiyoncuların veya akademik araştırmacıların yaptığı alışverişlerden farklı olduğu belirtildi. Çünkü talepler genellikle çok büyük miktarda kitap içeriyordu ve belirli dönemlerde yayımlanmış kitaplara odaklanıyordu. Tek tek seçilmiş eserler yerine toplu satın alma şeklinde gerçekleşiyordu.

KİTAPLARIN AVRUPA’DAN KUZEY AMERİKA’YA TAŞINMASI Yine Anadolu Ajansı’nın haberine göre, satın alınan kitapların doğrudan son kullanıcıya gitmediği, önce Almanya’daki geçici depolara gönderildiği, daha sonra Kanada ve ABD’ye taşındığı bildirildi. Bu lojistik süreç, kitap alımlarının bireysel satın almalardan çok endüstriyel ölçekte gerçekleştirildiği iddialarını güçlendirdi. Kitap sektöründeki bazı kişiler, bu büyüklükteki siparişlerin arkasında büyük teknoloji şirketlerinin veya yapay zeka veri sağlayıcılarının olabileceğini düşündü. Ancak çoğu durumda kitapçılar kesin bir bağlantı kuramadı. Bunun nedeni, yapay zeka şirketlerinin satın alma süreçlerinde doğrudan kendi isimlerini kullanmak yerine aracı firmalar veya veri tedarikçileri üzerinden hareket edebilmesiydi. Bu durum özellikle küçük kitapçıları zor durumda bıraktı. Çünkü satıcılar, büyük siparişlerden ekonomik olarak yararlanıyor ancak kitapların nihai kullanım amacı konusunda bilgi sahibi olamıyordu.

‘BU KİTABI ÇALMAYIN’ PREOJESİ



Yapay zeka şirketlerinin telifli eserleri kullanması yalnızca mahkeme salonlarında değil, kültür dünyasında da tepki oluşturdu. Binlerce yazar, yapay zeka sistemlerinin eserlerini izinsiz kullanmasını protesto etmek amacıyla sembolik bir çalışma yayımladı.



‘Bu Kitabı Çalmayın’ adı verilen boş kitap projesi, aslında fiziksel olarak boş olsa da güçlü bir mesaj taşıyordu. Yazarlar bu kampanyayla eserlerin izinsiz kullanılmasına, insan emeğinin değersizleştirilmesine ve yapay zekanın eğitim verilerinin nasıl toplandığına dikkat çekmeye çalıştı.

ŞİRKETLERİN SEÇİM KRİTERİ GİZEMİNİ KORUYOR Turkuaz Sahaf’ın sahibi, yazar, editör ve yayıncı Emin Nedret İşli, Batı basınında yer alan haberlerin belirsizlik içerdiğine dikkat çekerek, “Batı’daki haberlerde yalnızca yapay zeka şirketlerinin toplu kitap alımları yaptığı, bazı sahafların bir gecede üç bin ila beş bin kitap sattığı ve bu kitapların tarandıktan sonra bir şekilde yok edildiği iddiaları yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu. Şirketlerin hangi ölçütlerle hareket ettiğinin de netleşmediğini ifade eden İşli, “Bu tür malzemeyi toplayan şirketlerin neye göre hareket ettiklerini, hangi bilgileri alıp kendi bilgi haznelerine katmak istediklerini tam olarak çözebilmiş değiliz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE BENZER BİR DURUM VAR MI? Türkiye’deki sahaflara yapay zeka şirketlerinden toplu kitap alımı yönünde doğrulanmış bir talep ulaşmadığını da belirten Emin Nedret İşli, “Ben, Sahaflar Birliği Derneği Başkanı olarak hem İstanbul’daki hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren sahaf dernekleriyle ve meslektaşlarımızla sürekli iletişim halindeyim. Buna rağmen, herhangi bir Batılı şirketin Türkiye’deki sahaflardan yüksek miktarda kitap siparişi verdiği, bu kitapların yurt dışına sevk edildiği ya da bu yönde sistematik bir alım yaptığına ilişkin elimizde herhangi bir bilgi, haber ya da duyum yok” dedi. Söz konusu sürecin daha çok Batı ülkelerinde yaşandığını düşündüğünü ifade eden İşli, “Bu nedenle konunun daha çok Batı’daki sahaflar, eski kitap satıcıları ve özellikle Amerika ile Kanada merkezli yapay zeka şirketleri arasında gelişen bir süreç olduğu kanaatindeyim. Şu ana kadar Türkiye'de faaliyet gösteren sahaflara yönelik ciddi ölçekli ya da yüklü bir kitap alımı gerçekleştiren Batılı bir firmayla karşılaşmış değiliz” ifadelerini kullandı.



Ayrıca Emin Nedret İşli, sahaflık sektörünün hem Türkiye’de hem de Batı’da son dönemde yaşadığı ekonomik daralmaya dikkat çekerek, yapay zeka şirketlerinin kitap alımlarının gerçek ve sürdürülebilir olması halinde sahaflar açısından yeni fırsatlar doğurabileceğini de söyledi. İşli, “Hem Batı’da hem de ülkemizde sahafların ve eski kitap satanların müşteri azalması nedeniyle piyasada ciddi bir sıkışmışlık yaşadığını görüyoruz. Ticari anlamda bir daralma söz konusu. Bu nedenle Avrupa’da da Türkiye’de de bazı kitapçıların dükkânlarını kapattığını, evlerine çekilerek yalnızca internet üzerinden satış yapmaya başladıklarını biliyoruz. Bu, artık gözlemlenen bir olgu haline geldi” dedi.

NADİR ESERLERİN DEĞERİ DİJİTALLEŞMEYLE DEĞİŞİYOR Yapay zekanın kitapları veri kaynağı olarak kullanmaya başlaması sizce sahaflık kültürünü ve nadir eserlerin geleceğini nasıl etkiler? Önümüzdeki yıllarda kitaplara bakışımız değişir mi?



Emin Nedret İşli, “Yapay zeka firmalarının kitapların bilgilerini tarayarak, kitaplara ait verileri dönüştürüp insanlara sunması elbette büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Ancak bu kolaylık, kitaba duyulan ilgiyi azaltabilecek bir sonuç da doğurabilir. Bu, göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Çünkü geçmişte özellikle dergi, süreli yayın ve baskısı tükenmiş kitaplar alanında akademisyenler ve araştırmacılar, ihtiyaç duydukları eserleri mutlaka elde etmek zorunda oldukları için sahaflara başvurur, aradıkları kitapları buralardan temin ederlerdi” dedi. Dijital kopyaların yaygınlaşmasının bu alışveriş biçimini değiştirdiğini ifade eden İşli, “Ancak bu kitapların önemli bir bölümünün PDF adı verilen dijital kopyalarının ortaya çıkmasından sonra fiziksel kitap satışları daha az gerçekleşmeye başladı. Dolayısıyla yapay zeka şirketlerinin kitaplardan elde ettiği bilgileri kullanması, kitabın bizzat kendisinin fiziksel olarak alınıp satılmasını daha da azaltabilir. Bunun da sahaflık mesleği açısından bir zararı olacağı açıktır” değerlendirmesinde bulundu. Buna rağmen fiziksel kitaba duyulan ilginin tamamen ortadan kalkmayacağını vurgulayan İşli, “ Kitap meraklılarının, kitaba sevgi duyan ve bir eseri mutlaka fiziksel olarak eline almak, kitaplığında bulundurmak ve koleksiyonunu yapmak isteyen insanların varlığı da devam ediyor. Türkiye’de bu kesimin sayısı hiç de azımsanmayacak kadar fazla. Dolayısıyla fiziksel kitabın değeri, dijitalleşmeye rağmen varlığını sürdürmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

‘HALÜSİNASYON’ SORUNUNA KARŞI KİTAPLARLA ÖĞRENME DÖNEMİ



Yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde kitapların önemli bir rol oynadığını belirten Bilişim Uzmanı Osman Demircan, insan tarafından yazılmış eserlerin yapay zekanın öğrenme sürecinde internetteki ham verilerden çok daha değerli olduğunu söyledi. Demircan, kitapların editoryal süreçlerden geçmesi, belirli bir olay örgüsüne sahip olması ve insan duygularını daha güçlü şekilde yansıtması nedeniyle yapay zeka eğitiminde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Demircan, “Kitaplar yapay zeka için, internetteki veriden çok çok daha kıymetli. Çünkü kitaplar her şeyden önce bir editörden geçiyor, içerisinde bir olay örüntüsü mevcut, olayların bir akış sırası var. Bunun yanında insan duygularını kitaplar çok daha iyi anlatabiliyor. Yapay zekanın insan gibi düşünmeyi modellemesi ve verdiği yanıtların bir insandan geliyormuş hissi uyandırması için insan eliyle yazılmış kitaplardan öğrenmesi kritik bir öneme sahip” ifadelerini kullandı. 2022 yılı öncesinde yazılmış kitapların yapay zeka sistemleri açısından daha değerli hale geldiğini belirten Demircan, bunun nedeninin yapay zekanın son yıllardaki hızlı yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan veri sorunları olduğunu dile getirdi. Demircan, “Maalesef 2022 yılı öncesi yazılmış kitaplar, yapay zeka üreticilerinin yapay zekayı öğretmeleri için çok çok daha kıymetli. Çünkü 2022 yılında yapay zeka hayatımıza girdi. Başlangıçta yapay zekaya çok fazla veri yüklendi; daha fazla soruya daha fazla yanıt verebilmesi hedeflendi. Ancak zaman içerisinde yapay zekanın bilmediği sorular karşısında farklı ve anlamsız yanıtlar verebildiği, yani halüsinasyon yaşayabildiği görüldü” dedi. Yapay zekanın günümüzde üretilen içeriklerden öğrenmesinin gelecekte önemli sorunlar oluşturabileceğine dikkat çeken Demircan, internetteki yapay zeka üretimi içeriklerin artmasının veri kalitesi açısından yeni bir risk yarattığını söyledi.

NADİR ESERLERİN KORUNMASI ÖNCELİK OLMALI



Osman Demircan, yapay zeka teknolojilerinin gelişiminin fiziksel kültürel miras üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Sürdürülebilirlik açısından fiziksel miraslarımızın yok ediliyor olması çok ciddi bir problem yaratıyor. Bugün dünya tarihi aslında internette ya da dijital ortamlarda değil, dünya genelindeki milyonlarca, hatta belki milyarlarca kütüphanede bulunan kitapların içinde yer alıyor. Yapay zekaya bu bilgileri öğretmek amacıyla özellikle çok az sayıda kopyası bulunan eserlerin parçalanarak özel cihazlarla taranması, bu kitapların ciddi şekilde zarar görmesine yol açabilir. Bu durum dünya kültürel mirasının korunması açısından da sürdürülebilir bir yaklaşım olmayabilir" dedi. Demircan, yapay zeka eğitiminde kullanılacak eserlerin zarar görmeden dijitalleştirilmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Yapay zekânın bu kitapları okuyabilmesi için kitaba zarar vermeyen, çok daha gelişmiş tarama yöntemlerinin teknik olarak netleşmesi ve yaygınlaşması gerekiyor. Aksi halde bilgiye ulaşmaya çalışırken insanlığın ortak mirasını riske atabiliriz" ifadelerini kullandı

DİJİTAL ARŞİVLER KÜLTÜREL MİRASIN GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALIYOR



Özellikle nadir ve kültürel değeri yüksek eserlerin yalnızca dijital veriye dönüştürülerek fiziksel olarak ortadan kaldırılması, gelecekte olası bir dijital veri kaybı veya erişim sorunu yaşanması durumunda insanlığın kültürel mirası açısından ne gibi riskler doğurabilir?



Fiziksel eserlerin dijital ortama aktarılmasının hem eserlerin korunması hem de gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Osman Demircan, dijital kopyaların fiziksel eserlerin yerini almadığını ancak korunma ve erişilebilirlik açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Demircan, fiziksel kitaplarla dijital kopyaların birbirinden farklı kavramlar olduğunu vurgulayarak, doğru yöntemlerle yapılan dijitalleştirme çalışmalarının eserlere zarar vermeden gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Demircan, “Dijital kopya ve fiziksel eser birbirlerinden çok farklı şeyler. En sağlıklı yöntemlerle, kitaba zarar vermeden bir kitap dijitalleştirilebilir. Bu dijitalleştirme sonrasında eser internette satışa sunulabilir, yapay zekanın öğrenme süreçlerinde kullanılabilir ya da farklı amaçlarla değerlendirilebilir. Bu anlamda eserlerin dijitalleştirilmesi, eserin devamlılığı ve sürekliliği açısından, özellikle fiziksel kopyanın korunması için gerçekten çok önemli bir çalışma” dedi.

1,5 MİLYAR DOLARLIK TARİHİ UZLAŞMA Anthropic ile yazarlar arasındaki dava sonunda tarihi bir anlaşmaya varıldı. Çeşitli haber ajanslarının haberlerine göre, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir federal yargıç, yapay zeka şirketi Anthropic’in, yazarların eserlerini yapay zeka sohbet robotu Claude’un eğitiminde izinsiz kullandığı iddiasıyla açılan toplu dava kapsamında vardığı 1,5 milyar dolarlık uzlaşmayı onayladı. San Francisco’daki ABD Bölge Yargıcı Araceli Martinez-Olguin verdiği kararla, ABD telif hakkı davaları tarihindeki en büyük uzlaşma olarak kayıtlara geçen anlaşmayı kesinleştirdi. Yargıç, uzlaşmanın yetersiz olduğu yönündeki itirazları da reddetti.



Dava, yazarlar ve haber kuruluşları başta olmak üzere telif hakkı sahiplerinin, büyük dil modellerinin eğitimi sırasında eserlerinin kullanılması nedeniyle teknoloji şirketlerine karşı açtığı çok sayıdaki davadan biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda, yapay zeka eğitimi konusunda uzlaşmayla sonuçlanan ilk büyük ABD telif hakkı davalarından biri olma özelliğini taşıyor. Yargıç Alsup, geçen haziran ayında Anthropic’in Claude’un eğitimi sırasında yazarların eserlerinden yararlanmasının telif hakkı yasaları kapsamında adil kullanım sayılabileceğine hükmetmişti.



Ancak mahkeme, şirketin 7 milyondan fazla korsan kitabı yapay zeka eğitimi amacıyla kullanılmak üzere bir ‘merkezi kütüphane’ sisteminde saklamasının telif hakkı ihlali oluşturduğuna karar vermişti. Dava kapsamında şirketin ödeyeceği tazminatın belirlenmesi için ayrı bir yargılama süreci planlanmış, olası tazminat miktarının yüz milyarlarca dolara ulaşabileceği belirtilmişti. Uzlaşma bazı yazarların itirazlarıyla da karşılaştı. Bazı telif hakkı sahipleri anlaşmanın yeterince yüksek olmadığını, davacı avukatlarına fazla ödeme yapılacağını veya bazı hak sahiplerinin kapsam dışında bırakıldığını savundu. Ancak Yargıç Martinez-Olguin, bu itirazları kabul etmedi. Yargıç, uzlaşmanın büyüklüğüne yönelik eleştirilerin davanın olası riskleri ve kazanımlarıyla gerçekçi biçimde örtüşmediğini belirterek, avukatlara talep edilen 187,5 milyon dolarlık ücretin 101 milyon dolardan fazlasının ödenmesine karar verdi. Bazı yazarlar ve yayıncılar ise uzlaşmaya katılmayarak Anthropic’e karşı ayrı davalar açmayı tercih etti. Bu davalar halen devam ediyor.

‘EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYAN BİR KARAR’



Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Sefa Karcıoğlu, ABD’de yapay zeka şirketi Anthropic’e karşı açılan davanın telif hakları bakımından emsal niteliği taşıdığını belirterek, kararın eser sahiplerinin haklarını güçlendiren önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Karcıoğlu, “ABD’de görülen Anthropic davası, yapay zeka ve telif hakları alanında bugüne kadar verilmiş en önemli ve emsal kararlardan biri olarak değerlendirilebilir. Yapay zeka şirketleri, telif hakkıyla korunan eserlerin yalnızca sistemlerin eğitiminde kullanıldığını, bunun ticari bir ihlal değil eğitim sürecinin doğal bir parçası olduğunu ve sonuçta toplumun bilgiye erişimine katkı sağladıklarını savundu. Ancak Amerikan yargısı bu savunmaları yeterli görmedi ve eser sahiplerinin haklarının ihlal edildiği iddiasını ciddi bularak davayı kabul etti. Sürecin sonunda 1,5 milyar dolarlık tazminata hükmedilmesi, telif hakkı ihlallerinin yapay zeka alanında da ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koydu” dedi. Kararın eser sahipleri açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Karcıoğlu, “Bu karar, eser sahiplerinin haklarını merkeze alan, hukuken doğru ve yerinde verilmiş bir karar. Aynı zamanda yapay zeka şirketlerine de telif haklarını göz ardı ederek faaliyet göstermelerinin ciddi mali sonuçlar doğurabileceği yönünde güçlü bir mesaj veriyor. Bundan sonraki süreçte yalnızca yazarların değil, çevirmenlerin, yayıncıların, bağlantılı hak sahiplerinin ve eser üzerinde doğrudan ya da dolaylı hak sahibi olan tüm kesimlerin hak arama süreçlerinde daha aktif rol alması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

AB VE ABD'DE ORTAK YAKLAŞIM: ÖNCE TELİF HAKKI Sefa Karcıoğlu, ABD ve Avrupa Birliği hukukunda yapay zekâ eğitim süreçleri ile telif hakları arasındaki ilişkinin net kurallarla düzenlendiğini belirterek, eser sahiplerinin haklarının öncelikli olarak korunduğunu söyledi. Karcıoğlu, “ABD hukuku açısından baktığımızda yapay zeka ile ilgili telif hakları konusunda çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Yapay zeka şirketleri bugüne kadar, telif hakkıyla korunan eserlerin sistemlerin eğitimi amacıyla kullanıldığını, bunun bir eğitim süreci olduğunu ve bu nedenle istisna kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan argümanlar ileri sürdü” dedi ve ekledi:



“Ancak mevcut telif hakkı düzenlemelerine baktığımızda, hukuk sisteminin önceliğinin eser sahibinin haklarını korumak olduğunu görüyoruz. Başka bir ifadeyle, yapay zekanın eğitilmesi gerekçesi, eser sahibinin telif haklarının önüne geçen bir durum oluşturmuyor. ABD hukukunda eser sahiplerinin hakları, yapay zeka şirketlerinin eğitim süreçlerine ilişkin savunmalarından daha güçlü ve üstün bir koruma altında bulunuyor.” Avrupa Birliği hukukunda da benzer bir yaklaşım benimsendiğini ifade eden Karcıoğlu, “Avrupa Birliği düzenlemelerinde de veri madenciliği faaliyetlerine belirli ölçüde izin veren hükümler yer alıyor. Bu düzenlemeler, verilere erişilmesine ve bu veriler üzerinde analiz yapılmasına imkân tanıyor. Ancak bu serbestlik sınırsız değil. Özellikle telif hakkıyla korunan eserler söz konusu olduğunda, hak sahiplerinin haklarının ihlal edilmemesi gerektiği Avrupa Birliği mevzuatında açık şekilde düzenlenmiş durumda. Dolayısıyla veri madenciliğine izin verilmesi, telif hakkıyla korunan içeriklerin herhangi bir sınırlama olmaksızın yapay zeka eğitiminde kullanılabileceği anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı. Karcıoğlu, “Hem Avrupa Birliği'nde hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde temel yaklaşım, telif hakkının korunması. Yapay zeka sistemlerinin eğitim süreçleri önemli görülse de bu süreçler, telif hakkı korumasını ortadan kaldıran veya eser sahiplerinin haklarını ikinci plana iten bir istisna olarak değerlendirilmiyor. Hukuki çerçevede öncelik her zaman eser sahibinin haklarının korunmasına veriliyor” diye konuştu.

ÜLKEMİZDE DURUM NASIL? Ülkemiz açısından konuya bakarsak: Türkiye’nin telif mevzuatı bu konuda ne diyor? Anthropic veya OpenAI gibi küresel devler, Türkiye’den topladıkları ya da yurt dışındaki Türkçe kütüphane arşivlerinden taradıkları telifli eserlerle modellerini eğittiğinde, Türk yazarlar ve yayıncılar haklarını uluslararası hukukta nasıl arayabilir?



Sefa Karcıoğlu, Türkiye’de yapay zekaya ilişkin özel bir düzenleme bulunmamasına rağmen, telif hakları bakımından mevcut mevzuatın eser sahiplerini koruduğunu belirterek, yapay zeka şirketlerinin de Türkiye’de faaliyet gösterdikleri ölçüde Türk hukukuna uymak zorunda olduklarını söyledi. Karcıoğlu, “Bir eser, eser sahibinin izni olmaksızın çoğaltılır, işlenir ya da kullanılırsa, eser sahibinin hukuken başvurabileceği önemli haklar bulunuyor. Mahkemeden, ihlale konu eserlerin toplatılması, imha edilmesi, kullanımının durdurulması, erişimin engellenmesi ve benzeri koruma tedbirleri talep edilebilir. Bugün Türkiye’de yapay zekaya ilişkin özel bir kanuni düzenleme bulunmasa da ülkemizde faaliyet gösteren yapay zeka uygulamaları ve şirketleri, yürürlükteki Türk hukukuna uymak zorunda. Eğer eser sahibinin çoğaltma, işleme veya diğer mali haklarını ihlal eden bir kullanım söz konusuysa, bu uygulamalar hakkında hukuki yaptırımların uygulanması mümkün. Çünkü hukuk düzenimizde eser sahibinin hakları, yapay zeka sistemlerinin eğitim amacıyla içerik kullanma iddiasından daha üstün korunuyor" dedi. Yapay zeka şirketlerinin yalnızca mali hakları değil, eser sahiplerinin manevi haklarını da ihlal edebildiğine dikkat çeken Karcıoğlu, şöyle devam etti:



-- Yapay zeka şirketleri sıklıkla bu eserlerin yalnızca eğitim amacıyla kullanıldığını savunuyor. Ancak uygulamaya baktığımızda birçok durumda eser sahibinin manevi haklarının da ihlal edildiğini görüyoruz. Eser sahibinin adının belirtilmemesi, eserin bütünlüğünün korunmaması ya da eser üzerinde izinsiz değişiklikler yapılması gibi durumlar manevi hakların ihlali anlamına geliyor.



-- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, eser sahiplerinin haklarını kapsamlı şekilde koruyan hükümler içeriyor. Buna rağmen uygulamada yapay zekâ sistemlerinin çalışma biçimi nedeniyle eser sahiplerinin haklarını ihlal eden örneklerle karşılaşılması, yeni düzenlemelere duyulan ihtiyacı daha da görünür hale getiriyor. Türkiye'de yapay zeka alanında kapsamlı bir regülasyona ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karcıoğlu, "Ülkemizde yapay zekâ geliştiren ya da kullanan şirketler için açık ve kapsamlı bir hukuki çerçevenin oluşturulması gerekiyor. Eğer yapay zeka sistemleri eser sahiplerine ait içerikleri kullanıyorsa, bu kullanım karşılığında hak sahiplerinin mali ve manevi haklarının güvence altına alınacağı mekanizmalar kurulmalı” diye konuştu.

TARTIŞMA SADECE KİTAPLARLA SINIRLI KALMAYACAK HABER SİTELERİ DE TEHLİKEDE



Önümüzdeki yıllarda ise bu tartışmanın yalnızca kitaplarla sınırlı kalması beklenmiyor. Haberler, görseller, müzikler, akademik çalışmalar ve diğer yaratıcı eserler de benzer hukuki süreçlerin konusu olacak gibi duruyor. Çünkü yapay zekanın gelişimi artık teknolojik bir yarış değil; aynı zamanda bilgi üretiminin, emeğin ve yaratıcılığın nasıl değerlendirileceğine ilişkin küresel bir tartışmaya dönüşmüş durumda.



Örneğin dijital yayıncılar, Google’ın yıllardır internet üzerindeki haber içeriklerinden ve diğer bilgi kaynaklarından yararlandığını, ancak yapay zeka döneminde bu ilişkinin tek taraflı hale geldiğini savunuyor. Medya kuruluşlarına göre Google, içeriklerden elde edilen bilgileri yapay zeka sistemleri aracılığıyla yeniden sunarken, içeriklerin üretildiği haber platformlarına aynı ölçüde trafik sağlamıyor. Bu durumun özellikle reklam gelirleriyle ayakta duran bağımsız haber kuruluşları için ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Bazı yayıncılar, yapay zeka özetlerinin kullanıcı deneyimini kolaylaştırdığını kabul etse de, uzun vadede bunun haber üretim ekosistemini zayıflatabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü haber kuruluşları daha az ziyaretçi aldıkça daha az reklam geliri elde ediyor; bu da gazetecilik faaliyetlerinin finansmanını ve özgün içerik üretimini doğrudan etkileyebiliyor.

Bu nedenle birçok medya şirketi, yapay zeka sistemlerinin içerik kullanım politikalarını yeniden değerlendirmeye başladı. Aralarında Reddit, Reuters, Politico, USA Today, The Economist ve People gibi dünyanın önde gelen içerik üreticilerinin bulunduğu birçok kuruluş, içeriklerinin yapay zeka modellerinde nasıl kullanılacağı konusunda daha sıkı kontrol mekanizmaları oluşturmayı veya erişimi sınırlandırmayı değerlendiriyor.