12 Kasım gecesi farklı şehirlerde kapılar çalındı; hamile eşler, yetim kalan çocuklar, bayraklara sarılı fotoğraflar sessizliğe gömüldü. Kimi evde yeni rütbesini gururla taşıyan bir pilotun üniforması hâlâ askıda duruyor… Kimi evde doğacak bir bebeğin hazırlıkları yarım kaldı… Bazılarında ise, daha birkaç yıl önce kurulmuş genç yuvaların ışığı söndü. Her biri, gökyüzüne yeminliydi. Her biri, vatan görevini canından aziz bilmişti. Rütbeleri farklıydı belki ama kaderleri aynı noktada birleşti: Vatan uğruna… Bugün Türkiye, 20 yiğidinin ardından tek bir yürek gibi ağlıyor. Onların acısı, hepimizin acısı… Ve şimdi gözler, havalandıktan dakikalar sonra evlatlarımızı şehadetin ölümsüzlüğüne uğurlayan uçağın neden düştüğünü anlatacak karakutuda…

Gökyüzüne emanet ettiğimiz evlatlarımız, bu kez geri dönemedi…

Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğru kanat çırpan C-130’un sesi, Gürcistan sınırındaki dağlarda sustu. O sessizlik, bir anda Türkiye’nin dört bir yanında yankılandı; aynı anda yüzlerce yürek burkuldu.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğru havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan–Azerbaycan sınırında düştü.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazayı aynı gün yaptığı ilk açıklamayla duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçağın kalkıştan kısa süre sonra radardan kaybolduğu ve bölgeye acilen arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.



Kaza sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kaza kırım uzmanları, arama-kurtarma timleri ve sağlık personeli, Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde kaza alanına ulaştı.



Enkaz bölgesinde hem teknik incelemeler başlatıldı hem de uçağın düşüş sebebine dair ilk veriler toplanmaya başladı.

Çalışmalar zor arazi koşullarına rağmen hızla ve aralıksız olarak devam etse de acı haber geldi. MSB uçağın içinde yer alan 20 askerin tamamının şehit olduğunu duyurdu. MSB, kazada şehit olan askerlerin kimliklerini açıklarken arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında diplomatik ve askeri düzeyde temasların sürdüğünü; kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için üç ülkenin teknik ekiplerinin birlikte çalıştığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada uçağın karakutusunun bulunduğunu duyurdu ve olayın titizlikle inceleneceğini vurguladı. Gürcistan'da askeri kargo uçağının düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tüm gece devam etti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı ekiplerle Gürcistan ordu birliklerinin de aktif olarak yer aldığı arama kurtarma çalışmaları, İçişleri Bakanı Geka Geladze ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani tarafından yerinde takip edildi. Havanın kararmasıyla askeri ekiplere ve arama kurtarma ekiplerine ait birçok araç bölgeden ayrılmaya başlasa da uçağın düştüğü alandaki çalışmalar gece de devam etti. Gece saatlerinde, enkaz alanından 3 helikopter ile bazı ambulans ve itfaiye araçları da ayrıldı.

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR MSB, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehit askerlerin kimlik bilgileri böyle sıralandı: "Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"

HER BİRİ AYRI BİR HİKAYE



C-130 kazasında şehit olan pilot ve personelin acı haberleri yurdun dört bir yanına ulaştı.



Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz (41), yeni terfi etmişti. Evli ve bir çocuk babası olan Korkmaz’ın İstanbul’daki ailesi büyük üzüntü yaşadı.



Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39), Kayseri’de yaşıyordu. 3 yıl önce evlenen Uslu’nun eşi Göknur Uslu’nun hamile olduğu öğrenildi.



Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen’in (38) şehadet haberi Kayseri’de yaşayan eşine ulaştırıldı.



Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir (31), geçen yıl evlenmişti. Ailesi, Kandemir’in Azerbaycan’a gitmeden önce son kez kendilerini ziyaret ettiğini söyledi.



Eskişehir’de yaşayan Üsteğmen Emre Mercan’ın (27) ve Karabük’te yaşayan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın (54) evleri de yasa boğuldu.



İzmir’deki ailesine haber verilen Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin Ankara’da toprağa verileceği bildirildi.



Amasya’da yaşayan Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan (40) ve Niğde’de yaşayan Başçavuş Burak Özkan da geride ikişer çocuk bıraktı.







Tekirdağ’da yaşayan Başçavuş İlker Aykut’un (39), uçağa binmeden önce babasını arayıp “Biz dönüyoruz” dediği öğrenildi. Sakarya’daki yakınlarına haber verilen Başçavuş Akın Karakuş’un (39) ailesi Gümüşhane’de bulunuyordu. Muğla Milas’ta yaşayan ailesine acı haber verilen Başçavuş Emrah Kuran (37), üç çocuk babasıydı. Başçavuş Ramazan Yağız’ın (38) ise 10 yıl önce yaptığı kök hücre bağışıyla bir hastaya hayat verdiği ortaya çıktı. Samsun’daki ailesine ve Kayseri’deki hamile eşine haber ulaştırılan Üstçavuş Emre Altıok (32) ile Kırklareli Lüleburgaz’da taziye çadırı kurulan Üstçavuş Berkay Karaca (27) da şehitler arasındaydı. Çorum’da ailesine haber verilen Üstçavuş Burak İbbiği (28) 5 yıldır görev yapıyordu. Bilecik’teki baba evine acı haber ulaşan Üstçavuş İlhan Ongan (31) ve Konya’da ailesi yasa boğan Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun (25) evlerine Türk bayrakları asıldı. Ankara’daki ailesine haber verilen Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Mamak’ta taziye çadırı kuruldu. Balıkesirli Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın’ın (40) ailesi ise haberi alır almaz Merzifon’a hareket etti.

YILLARDIR KULLANILAN KENDİNİ KANITLAMIŞ UÇAKLAR



İstanbul Aydın Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Uçak Teknolojisi Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Sunar Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada C130'ların, Türk Hava Kuvvetleri'nde yıllardır kullanılan ve görevlerinde kendilerini kanıtlamış uçaklar olduklarına dikkat çekerek, "Olay yaşandığı andan bu yana birçok kez dile getirildi: Bu güvenilir bir uçak. Geldiği rota biliniyor. Pilotlarımızın daha önce de kullandığı bir rota. Dolayısıyla bu konuda onların eğitimleri açısından bir tereddüt olduğunu da düşünmüyorum" dedi. Uçak kazalarında teknik sebeplerin, pilotaj unsurunun ve hava koşullarından kaynaklı sorunların her zaman söz konusu olabileceğini ifade eden Sunar, "Bir de olmasını hiç istemediğimiz ancak bu tür olaylarda hep konuşulan, fiziki olarak içeriden ya da dışarıdan bir etkinin olması söz konusu" dedi ve şöyle devam etti: "'İçeriden' ile kastettiğimiz şu: Normalde belli kısıtlamalar var tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili. Bu hem sivil havacılıkta geçerli hem de askeri havacılıkta. Askeri havacılıkta durum tabii ki biraz daha farklı. Burada savunma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çeşitli şekillerde silah ya da mühimmat gibi birtakım şeyler taşınıyor. Bu uçaklarda mühimmat taşınmasıyla ilgili son yönergeleri bilmiyorum ancak taşındığını düşünelim. İçeride bir mühimmat ya da bir hava aracının mühimmat içeren bir parçası taşınıyorsa bunlar tetiklemiş olabilir." Düşen uçağın bir kargo uçağı olarak çeşitli yükler taşıyor olmasının da göz ardı edilmemesi gereken bir faktör olduğuna vurgu yapan Sunar, "Arkadaşlarımız ne kadar eğitimli de olsalar, burada hava koşullarından kaynaklı bir dengesizlik olduğunda, bir 'stall' durumu söz konusu olduğunda, bu yükün kayması veya yer değiştirmesi bu uçağı zor bir koşula sokmuş olabilir. Yükün kayması, dengenin bozulması ve toparlanamaması sonucunda havada buna bağlı olarak bazı fiziki durumların söz konusu olması mümkün. Bunların hepsinin incelenmesi lazım" dedi.

SIRRI KARAKUTU ÇÖZECEK



Havalandıktan 27 dakika sonra hiçbir sinyal vermeden radardan kaybolan uçağa ne olduğunu dün bulunan ve bugün Ankara'ya ulaşan karakutu çözecek. Peki süreç nasıl işleyecek? İstanbul Aydın Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Uçak Teknolojisi Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Sunar Hurriyet.com.tr'den İsmail Sarı'ya uçaklarda kullanılan kara kutuların işlevleri hakkında bilgi verdi.

Dr. Sunar, uçaklarda iki farklı kara kutu bulunduğunu belirterek, “Bunlar genellikle iki çeşit oluyor: Kokpit ses kayıt cihazı (CVR) ve uçuş veri kayıt cihazı (FDR). CVR, pilotların konuşmalarını ve kokpitteki sesleri kaydederken; FDR, uçağın teknik verilerini, uçuş parametrelerini ve performans bilgilerini kaydeder” dedi.

NEDEN TURUNCU RENKTE OLUYOR? “Karakutu” adının, yaşanan kaza veya acil durum gibi kritik anları kaydetmesinden geldiğini ifade eden Dr. Osman Nuri Sunar cihazların turuncu renkte olmasının ise bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla tercih edildiğini söyledi.



Dr. Sunar, kara kutuların genellikle uçağın en az hasar görecek bölgesi olan kuyruk kısmına yerleştirildiğini de belirterek, “Bu sayede çarpma veya yangın gibi durumlarda cihazların zarar görmeden verileri koruması amaçlanıyor” diye konuştu. ‘KARAKUTULAR, TEK BAŞINA UÇAĞIN DÜŞME NEDENİNİ GÖSTERMEZ’ Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Sunar, karakutuların uçak kazalarının nedenini tek başına açıklamadığını belirtti: “Karakutu verileri, bir uçağın düşme nedenini tek başına ortaya koymaz. Bu kayıtlar, diğer tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanır.” Uçuş sırasında çok sayıda verinin kaydedildiğini vurgulayan Dr. Sunar, “Uçuş parametreleri pilotlar tarafından izlenir; bunlar bizim gösterge sistemlerimizdir. Uçağın hızı, yüksekliği, uçuş açısı, rüzgâr değerlerine göre yapılan düzeltmeler gibi uçuşa dair birçok bilgi sürekli olarak kaydedilir” ifadelerini kullandı. Dr. Sunar ayrıca, uçağın kendi sistemlerinden de çeşitli verilerin toplandığını belirterek, “Motordan ve uçağın farklı sistemlerinden alınan bilgiler de karakutulara kaydedilir. Böylece hem uçuş performansı hem de teknik veriler detaylı şekilde incelenebilir” diye konuştu.

KARAKUTU İNCELEMELERİ NASIL YAPILIYOR? Karakutuların çözümleme süreci hakkında da bilgi veren Dr. Osman Nuri Sunar, Türkiye’de karakutu incelemelerinin yapılamadığını belirterek, “Karakutuları biz Türkiye’de çok fazla inceleyemiyoruz. Bu işlemler, belirli merkezlerde gerçekleştiriliyor. Bildiğim kadarıyla Fransa gibi bazı ülkelerin bu konuda donanımlı laboratuvarları bulunuyor ve incelemeler genellikle oralarda yapılıyor” dedi. Kaza sonrası karakutuların toplanmasının ve cihazların zarar görüp görmediğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Sunar, “Bu laboratuvarlarda veriler, bilgisayar ortamına aktarılıyor. Kaydedilen her bilgi, bir simülasyon üzerine yerleştiriliyor. Bu simülasyon üzerinden de olay anında neler yaşandığı, kokpitte hangi konuşmaların geçtiği, göstergelerde nelerin göründüğü ve pilotların bunları fark edip etmediği analiz ediliyor” ifadelerini kullandı.

KARAKUTU ASLA HASAR GÖRMEZ Mİ? Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Sunar, kara kutuların dayanıklılığına ilişkin değerlendirmede de bulundu. Karakutuların tamamen hasar görmez olduğu yönündeki algının doğru olmadığını belirten Sunar, “Karakutu asla hasar görmez diye bir şey yok, görebilir. Ancak bu oldukça zordur” dedi. Cihazların yüksek dayanıklılıkla üretildiğini ancak yine de bazı durumlarda fiziksel hasar alabileceğini ifade eden Sunar, “Teknik detaylarını çok bilmiyorum ama genellikle verilere ulaşmak mümkün oluyor. Bilgisayar gibi düşünebiliriz; bir PC zarar görse bile, sabit diskiyle verilere ulaşmak mümkün olabiliyor” şeklinde konuştu. SİVİL VE ASKERİ HAVA ARAÇLARINDAKİ KARAKUTULAR FARKLI MI? Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Sunar, her karakutunun aynı düzeyde veri kaydı yapmadığını belirterek, “İki havacılık alanı arasında karakutular açısından farklılık olabiliyor. Bazı sistemler daha kısıtlı veri kaydedebiliyor” dedi. Sivil havacılıkta kayıt standartlarının ulusal ve uluslararası kurallara göre belirlendiğini vurgulayan Sunar, askeri havacılığa ilişkin ise, “Askeri uçaklarda ne kadar bilginin kaydedildiği ya da erişime açıldığı tam olarak bilinmeyebilir. Çünkü harekât veya savaş ortamında kaydedilen bazı bilgiler gizlilik nedeniyle sınırlı olabilir” dedi.

Sunar ayrıca, “Bazı hava araçlarında karakutu hiç bulunmayabiliyor. Helikopterlerde ise son dönemde karakutu kullanılmaya başladı; ancak bunlar ticari havacılıktakiler kadar kapsamlı veri kaydı yapan sistemler değil” ifadelerini kullandı.