Ä°nsanlÄ±k Tarihi'nin En ÃœnlÃ¼ YÄ±lÄ± 2012

Â ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Millenium'un ve 21. YÃ¼zyÄ±l'Ä±n 12. yÄ±lÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu, 2012 yÄ±lÄ±nÄ± UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi ve YardÄ±mlaÅŸma YÄ±lÄ± olarak ilan etti. 2012Â aynÄ± zamanda da uluslararasÄ± boyutta Herkes iÃ§in Enerji yÄ±lÄ±. Bir diÄŸer belirleme ise, 2012'nin Alan Turing yÄ±lÄ± ilan edilmesi, Alan Turing Ã§ok Ã¶nemli bir matematikÃ§i, bilgisayarlarÄ±n Ã¶ncÃ¼sÃ¼ ve kodlama uzmanÄ±ydÄ±. Tarihe bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ve tabii ki medyanÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak 2012 yÄ±lÄ±nÄ±n insanlÄ±ÄŸÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan yÄ±lÄ± olduÄŸunu varsayabiliriz...

2012'nin Ã¶nemli olaylarÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

13/23 Ocak - Innsbruck Avusturya KÄ±ÅŸ GenÃ§lik OlimpiyadÄ± (Ä°lk kez)Â Â Â

31 Ocak - DÃ¼nyaya en yakÄ±n uzay cismi olarak tanÄ±mlanan 13 km Ã— 13 km Ã— 33 km Ã¶lÃ§Ã¼lerindeki 433 Eros asteroidi dÃ¼nyanÄ±n 26.780.000 km yakÄ±nÄ±ndan geÃ§ecek.

6 Åžubat - Ä°ngiltere KraliÃ§esi II. Elizabeth'in Elmas JÃ¼bilesi, KraliÃ§e tahttaki 60. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayacak.

17 Nisan - ABD'nin Kore SavaÅŸÄ±'ndan beri devam eden, GÃ¼ney Kore Ã¼zerinde 50 yÄ±ldÄ±r sÃ¼regelen askeri kontrolu sona erecek.

12 MayÄ±s/12 AÄŸustos - 2012 World Expo GÃ¼ney Kore, Yeosu'da...

Â 20 MayÄ±s - KÄ±smi GÃ¼neÅŸ Tutulumu- Pasifik Ã¼zerinden Kuzey Ã‡in'den Kalifornia'ya kadar etkin olacak.

6 Haziran - YÃ¼zyÄ±lÄ±n ikinci son GÃ¼neÅŸ/VenÃ¼s transiti, bundan sonra 2117 ve 2125 yÄ±llarÄ±nda oluÅŸacak.

27 Temmuz/12 AÄŸustos - 2012 Londra Yaz OlimpiyatlarÄ±.

6/20 AÄŸustos - Mars Bilim LaboratuarÄ±'nÄ± taÅŸÄ±yan uzay aracÄ±, planladÄ±ÄŸÄ± gibi Mars'a iniÅŸ yapacak.

13 EylÃ¼l - Tam GÃ¼neÅŸTutulumu, Kuzey Avustralya ve GÃ¼ney Pasifik'de etkili olacak.

21 AralÄ±k - Maya Takvimi'nin sonu ve her biri 144.000 gÃ¼n olan 13 bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nem'in bitiÅŸi.

31 AralÄ±k - Kesin tarih deÄŸil ama DÃ¼nya'nÄ±n Ekolojik KorunmasÄ± iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan Kyoto Protokolu'nun ilk taahhÃ¼t dÃ¶neminin sona eriÅŸi.

AyrÄ±ca 2012'de, Ã‡in Kuafu adlÄ± uzay aracÄ±nÄ± fÄ±rlatacak. Yine 2012'de NASA Ames AraÅŸtÄ±rma Merkezi iÃ§in hazÄ±rlanan Pleidas adlÄ± sÃ¼per bilgisayar tamamlanacak, bilgisayar saniyede 10 quadrillion iÅŸlem yapabilecek (10 Petaflop). Ã–te yandan 2012'de GÃ¼neÅŸ Lekeleri DÃ¶nemselliÄŸi bitecek ve aktivite en Ã¼st dÃ¼zeye ulaÅŸacak. SÃ¼reÃ§ Ocak 2008'de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, aktivite 2012'de maksimum dÃ¼zeye Ã§Ä±kacak. Bu etki altÄ±nda GÃ¼neÅŸ'in manyetik kutuplarÄ± ters yÃ¼z olacak. GÃ¼neÅŸâ€™te yaÅŸanan patlamalar, DÃ¼nyaâ€™ya doÄŸru hareket eden elektrik yÃ¼klÃ¼ gaz dalgalarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±na neden olacak. GÃ¼neÅŸ tsunamisi ve Kuzey IÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n yer deÄŸiÅŸtirmesi gibi olaylar DÃ¼nyaâ€™nÄ±n manyetik alanÄ±nÄ± doÄŸrudan etkileyebilir. 1859 yÄ±lÄ±ndaki patlamalar insanlÄ±ÄŸÄ±n telgraf dÄ±ÅŸÄ±nda yaygÄ±n telekomÃ¼nikasyon sistemi kullanmamasÄ± nedeniyle, GÃ¼neÅŸ fÄ±rtÄ±nasÄ± felaketinden Ã§ok az zararla Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ama bugÃ¼n, aynÄ± ÅŸeyin yaÅŸanmasÄ± halinde DÃ¼nya Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir bedel Ã¶deyebilir. BÃ¶yle bir GÃ¼neÅŸ fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n benzerinin 2012 veya 2013â€™te yaÅŸanmasÄ±, bankacÄ±lÄ±k, iletiÅŸim, saÄŸlÄ±k, bilgisayar, ulaÅŸÄ±m ve milyarlarca insana elektrik ulaÅŸtÄ±ran enerji ÅŸebekelerinin Ã§Ã¶kmesine ve dÃ¼nyanÄ±n kaosa sÃ¼rÃ¼klenmesine neden olabilir. Bilim insanlarÄ±, bu tÃ¼r bir fÄ±rtÄ±nayÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± elektrik yÃ¼kÃ¼nÃ¼n DÃ¼nyaâ€™nÄ±n atmosferine Ã§arpmasÄ±na birkaÃ§ saat kalana kadar fark edemeyeceklerini belirtiyorlar.

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