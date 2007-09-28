Ä°nsanlÄ±k ruhu yakalayacak mÄ±?

Hayatta kalma olayÄ±na iki aÃ§Ä±dan yaklaÅŸabiliriz. Herhangi bir Ã¶lÃ¼mden sonra yaÅŸam modeli, ille de Ã¶lÃ¼lerle, yaÅŸayanlar arasÄ±nda olasÄ± bir iliÅŸkiyi gerektirmez. TartÄ±ÅŸmalar sonucunda, yaÅŸam sonrasÄ±nda bir kavrama ulaÅŸabilmek eninde sonunda ruhsal bir sonuÃ§tur ama aynÄ± anda inanca da ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu iÃ§in "Ä°nancÄ±n kanÄ±tÄ± olmaz" kuralÄ± geÃ§erli olur. O zaman uygun olan yÃ¶ntem ikincisidir yani Ã¶nemli olan deÄŸer, his ya da duygudur. Hele bir de his, ya da hisler saf olarak yani etkilenmeden kullanÄ±labiliyorsa sonuÃ§ daha tatminkar olabilir. Ã–rneÄŸin "Beden DÄ±ÅŸÄ± Deney-BDD" olayÄ± sÄ±k yaÅŸanmasa da telkin yÃ¶nÃ¼nden etkindir. Ã–lÃ¼m Deneyi yaÅŸayanlar otoritelere karÅŸÄ± sorumludurlar yani doktorlar veya hemÅŸireler tarafÄ±ndan soruÅŸturulurlar. RuhlarÄ±nÄ±n bedenlerini terk ettiÄŸini anlattÄ±klarÄ±nda, Ã¶lÃ¼mcÃ¼l yatak imajinasyonlarÄ± ya da psikolojik arÅŸetiplerle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ olduklarÄ± cevabÄ±nÄ± alÄ±rlar. Ama tÃ¼m kuÅŸkulu sorgular ve yaklaÅŸÄ±mlar yine de BDD'nin Ã¶nemini azaltmaz fakat yine de kuÅŸkulu olmayÄ± kendimize telkin eder ve bunu doÄŸru kabul ederiz. Oysa, Ã¶lÃ¼m sonrasÄ± ile ilgili Ã¶nemli kanÄ±t biÃ§imi veya arayÄ±ÅŸ, Ã¶lÃ¼lerle ya da ruhlarla iliÅŸki kurmanÄ±n Ã§ok Ã¶tesinde Ã¶nem taÅŸÄ±yan BDD'dir. YaÅŸam sonrasÄ± iÃ§in ne tÃ¼r kanÄ±ta ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±r? Ruhsal iliÅŸkiler, transa geÃ§ebilen kiÅŸilikler veya Ã¶lÃ¼m-yataÄŸÄ± vizyonlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimizin yansÄ±malarÄ± olabilirler ama bu da ruhsal bir bilgidir ama dÄ±ÅŸtan deÄŸil, iÃ§ten gelmektedir Ã¼stelik ruhsal bilginin tasnif edilerek dikkatle oluÅŸturulmasÄ± anlamÄ±ndadÄ±r.

En bÃ¼yÃ¼k mistik dahi Ã¶lÃ¼m Ã¶tesine inanÄ±rken Ã§ekiÅŸme halindedir ve geleneksel olarak nÃ¼fuz edilemezliÄŸi savunur. Bu Ã§ok doÄŸaldÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ herkesi tatmin edebilecek bir Ã§Ã¶zÃ¼m yoktur. En tatmin edici olabilecek ve kesin geÃ§erliliÄŸe sahip metod, tutarlÄ± olmasÄ± kaydÄ±yla Ã¶lÃ¼lerle kurulabilecek bir iliÅŸki tÃ¼rÃ¼dÃ¼r ama ÅŸu ana kadar bu yÃ¶ntem baÅŸarÄ±lamamÄ±ÅŸ veya bulunamamÄ±ÅŸtÄ±r, hatta bÃ¼yÃ¼k bÄ±r olasÄ±lÄ±kla da o gÃ¼n asla gelmeyecektir. Ä°nsan dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi Ã§ok karmaÅŸÄ±k ve tutarsÄ±zdÄ±r iÅŸte bu Ã¶zelliÄŸi nedeniyle hiÃ§bir konuda ufku doÄŸrudan gÃ¶rememektedir. Belki bir gÃ¼n, ÅŸok edici etkin bir Ä±ÅŸÄ±k parlayacak, Ã¶lÃ¼m Ã¶tesi iliÅŸki aydÄ±nlanacak ve Ã¶lÃ¼m ÅŸoku o andan sonra cevapsÄ±z bir soru olmayacaktÄ±r. Fakat aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemek gerekir ki, zekanÄ±n yetileri ne olursa olsun ÅŸu anda sÃ¶ylenenler ancak birer iddia ve araÅŸtÄ±rmadÄ±r; bazen kÃ¼stahÃ§a, bazen fanatikÃ§e bazen de iyimserlikleâ€¦ Ruh, Ã¶lÃ¼m ve Ã¶tesi olayÄ± Ã§ok etkileyicidir ama henÃ¼z tanÄ±mlanmamÄ±ÅŸtÄ±r.Â Â Â Â

Bir Ã§oÄŸumuzu mutlu bir son bekliyormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ya da bir Ã§oÄŸumuz bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmek istiyoruz. Fakat bu iyimserlik yÃ¼zyâ€ºllardâ€ºr imanâ€ºn Ã¼zerine mi dayandâ€ºrâ€ºlmâ€ºÅŸ yoksa bizim dÃ¼ÅŸÃ¼ncemizin yÃ¼zeyselliÄŸinin bir yansâ€ºmasâ€º mâ€º? Yoksa sert seÃ§enekleri, kÃ¶tÃ¼ haberleri, karmaÅŸâ€ºk algâ€ºlarâ€º kabul etmeme yetersizliÄŸimiz yÃ¼zÃ¼nden Ã¶bÃ¼r dÃ¼nya hakkâ€ºnda Ã¼mit verici bir gÃ¶rÃ¼ÅŸe mi sahibiz? Amerikalâ€ºlarâ€ºn Ã¶bÃ¼r dÃ¼nyada yaÅŸam fâ€ºrsatâ€ºna ve bireysel deÄŸer fikrine baÄŸlâ€º olmalarâ€º gibi, biz de kesin ve somut cevaplarâ€º olmayan ve hiÃ§bir zaman olmayacak sorulardan nefret ediyoruz. AraÅŸtÄ±rmacÄ± Sukie Miller Ã¶bÃ¼r dÃ¼nya doÄŸrultusundaki tutumumuzla yansâ€ºtâ€ºlan milli karakterin ÅŸartlarâ€º ve Ã§evresi dahilinde koÅŸullandâ€ºrmak iÃ§in yapâ€ºcâ€º bir yol Ã¶neriyor. "Bilinmeyenle iyi anlaÅŸamâ€ºyoruz. Biz maddiyatÃ§â€ºyâ€ºz ve maddi kanâ€ºtlara inanâ€ºrâ€ºz, eÄŸer bir ÅŸey maddi deÄŸilse, onun gerÃ§ek olmadâ€ºÄŸâ€º dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼r." Michael Grasso ise, konuya biraz daha deÄŸiÅŸik bir aÃ§â€ºdan bakâ€ºyor; "Vasat insan belki de bedenini ve dÃ¼nyadaki insanlarâ€º terketmenin ne anlama geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor. â€¹nanÃ§ sahibi olmak ve ruhun baki kalmasâ€ºnâ€º hayal etmek Ã§ok zor. â€¹nsanlar vÃ¼cutlarâ€º olmadan nasâ€ºl kendileri olacaklarâ€ºnâ€º dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Fizik beden fikrinden vazgeÃ§meliler, astral veya ruhsal ya da zihinsel beden dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini kabul etmeliler." Bazen ebedi yaÅŸam tek yol gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, dinin yoÄŸun ilgisine ve endiÅŸesine raÄŸmen bununla beraber bilim ve gÃ¼ncel yalancâ€º bilim iddialÄ± hatta kendi kendine Ã¶lÃ¼msÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ davet ediyorlar. Miller; "Biz genÃ§ ve naifiz, Ã§ok uzun bir dÃ¶nemden beri dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz, dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye Ã§ok yeni baÅŸladâ€ºk, burada deÄŸiÅŸmekteyiz her 20 dakikada bir deÄŸiÅŸiyoruz, bu bizim iÃ§in bu Ã§ok zor, bizler sonsuz yaÅŸamÄ± gibiÂ birÅŸeyi varsayâ€ºyoruz." dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde.

YaÅŸam sonrasâ€º iÃ§in tek bir yol var, o da bir sÃ¼rpriz ve bizim sÃ¼rpizlere dayanma kapasitemiz Ã§ok yÃ¼ksek ama kendimize ne istediÄŸimizi de sormamâ€ºz gerekiyor; duyularâ€ºmÄ±zÂ diyor ki, onlar o kadar gerekli deÄŸiller, bir yer var ve biz oradanÂ geldik ama yine oraya gidecek miyiz? YaniÂ eve? O yer var ve orasâ€º tÃ¼mÃ¼yle Ã¶teden beri bizim kaderimiz. 71 yaÅŸâ€ºndaki bir emekli diyor ki; "Korku yok, sadece ileriye doÄŸru yani bir maceraya bakâ€ºyorum, hepsi o kadar..."

SÃ¶z konusu yeni araÅŸtÄ±rmada Ã§ok Ã¶nemli ve ilginÃ§ bir iddia var. KiÅŸinin fiziksel bedeni dÄ±ÅŸÄ±nda veya ruh olarak diyelim, bilinÃ§li bir ÅŸekilde baÅŸka mekanlara yaptÄ±ÄŸÄ± yolculuklarÄ±n nÃ¶rolojik nedenini bulmayÄ± amaÃ§layan Londra Ãœniversitesi ve Ä°sviÃ§re Federal Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼ uzmanlarÄ±, astral seyahate benzer bir deneyim yaratmak iÃ§in sanal gerÃ§ekliÄŸinÂ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deneyler yaptÄ±lar. Beden dÄ±ÅŸÄ± deneyim olgusununÂ tamamen doÄŸaÃ§lama olarak geliÅŸtiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, buÂ deneyimin tehlike altÄ±nda olmakla ilgisi olabileceÄŸini, Ã¶lÃ¼mcÃ¼l birÂ durumla yÃ¼z yÃ¼ze gelmenin ya da alkol, uyuÅŸturucu kullanmanÄ±n da tetikleyici olabileceÄŸini savunuluyor. Ä°sviÃ§re'de yapÄ±lan deneyde, beyindeki, dokunma ve gÃ¶rme merkezleriÂ arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ± kopukluÄŸunun, fiziki bedenin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hissi yaratabileceÄŸi varsayÄ±mÄ± Ã¼zerine duruldu. Deneyi yÃ¶neten Dr. Ehrsson; "Bu deney, beden dÄ±ÅŸÄ± deneyimde kiÅŸinin gÃ¶rsel algÄ±sÄ±nÄ±nÂ Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ortaya koyuyor. BaÅŸka bir deyiÅŸle bedenimizin,Â gÃ¶zlerimizin olduÄŸu yerde olduÄŸunu sanÄ±yoruz." diyor.

GerÃ§ekten ilginÃ§ ve Ã§arpÄ±cÄ± bir deney, herÅŸeyden Ã¶nce fizik bedenin kaybÄ±ndan yani beÅŸ duyunun yitirilmesinden sonra henÃ¼z belirlenmemiÅŸ birÅŸeylerin olabileceÄŸinin yolunu iÅŸaret ediyor gibi. Yani Ã¶zetle adÄ±na ruh desek de, demesek de sanki bilinÃ§Â yok olmamaya direniyor ama nasÄ±l? Ä°ÅŸin daha Ã§ok baÅŸlarÄ±ndayÄ±z, hep yazdÄ±ÄŸÄ±m gibi bilim, bilinmeyen bir okyanusun henÃ¼z kÄ±yÄ±sÄ±nda ama umutlu ve ufku gÃ¶zlÃ¼yor. En Ã¶nemlisi ise, Kilise'nin uzak durmasÄ±, inanÃ§larÄ±n ve dini ÅŸablonlarÄ±n bilimden uzak kalmasÄ±. Bunu kesin olarak baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda mutlu olacaÄŸÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ o zaman inancÄ±n ta kendisi olan ahlakÄ± ve doÄŸru yaÅŸam kurallarÄ±nÄ± hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z, nefret etmeyecek, Ã¶ldÃ¼rmeyecek, hoÅŸgÃ¶rÃ¼yÃ¼ Ã¶ÄŸrenecek, hakÃ§a paylaÅŸacak ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼nyanÄ±n evimiz olduÄŸunu anlayÄ±p artÄ±k kullanmayacak, onu koruyacaÄŸÄ±zâ€¦