Ä°nanÄ±lmaz hikayeler

Unutulmaz oyuncu Kirk Douglas

1978 yÄ±lÄ±nda "Chosen-SeÃ§ilmiÅŸ" adlÄ± bir filmde oynadÄ±. Filmde Douglas, bÃ¼yÃ¼k bir sanayiciyi oynuyordu ve film gereÄŸi bir nÃ¼kleer santral inÅŸa ederken, oÄŸlunun ÅŸeytana dÃ¶nÃ¼ÅŸerek dÃ¼nyayÄ± yok edeceÄŸine tanÄ±k oluyordu. Son Oscar tÃ¶reninde Onur Ã–dÃ¼lÃ¼ alÄ±rken tÃ¼m izleyicileri aÄŸlatan Kirk Douglas, Spartacus, Vikingler gibi dev filmlerde oynadÄ± ama "Chosen" den Ã§ok etkilendi, neden mi? Garip ama gerÃ§ek; Ã§Ã¼nkÃ¼ film Ã§ekilirken, yaÅŸanan olaylar vardÄ± ama en garibi tekrarÄ± istenen bazÄ± sahnelerin tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen bir daha Ã§ekilememesiydi; sanki bir gÃ¼Ã§ ilk Ã§ekimin aynen kalmasÄ±nÄ± istiyordu. Ve dev oyuncu bugÃ¼n "Chosen"i anÄ±msamak dahi istemiyor.

Â De Forest KelleyÂ´i hepiniz tanÄ±yorsunuz; "Uzay Yolu" nun Ã¼nlÃ¼ Doktor Mc CoyÂ´u; Kelley 1950 yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ± hiÃ§ unutmuyor."1950 yÄ±lÄ±nda, ben, karÄ±m ve bir dostum, gÃ¼zel bir haziran gecesinde LousianaÂ´ya doÄŸru arabayla gidiyorduk; yol aÃ§Ä±k ve boÅŸtu; birden Ã¶nÃ¼mÃ¼zde dev, Ä±ÅŸÄ±klÄ± silindirik bir cisim belirdi, yerden 40-50 metre kadar yÃ¼kseklikteydi. Ä°Ã§inden kÄ±rmÄ±zÄ± bir Ä±ÅŸÄ±k yayÄ±lÄ±rken, dÄ±ÅŸarÄ±ya mavi ve yeÅŸil sinyaller yayÄ±lÄ±yordu. Yola devam ettik, garip cisim de bizimle beraber bir saat kadar yol aldÄ±, kah arkamÄ±zda, kah Ã¼stÃ¼mÃ¼zde. Sonra, bir mola yerine yaklaÅŸÄ±yorduk, o zaman yokoldu ve ertesi gÃ¼n gazetelerde okuduk; bilinmeyen bir gÃ¶k cismi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼." Kelley sonra ekliyor; "YÄ±l 1950Â´ydi ve daha o yÄ±llarda "Uzay Yolu"nun adÄ± bile yoktu. Ã‡ok sonralarÄ± uzay yoluÂ´nu Ã§ekerken bu olay hep aklÄ±ma geldi; eminim ki, bu bir ufoÂ´ydu ve bana gelecekte Ã¼n ve refah getirecek olan uzay dizisinin habercisiydi..."

Â ÃœnlÃ¼ Rambo veya Rocky yani Sylvester Stallone geÃ§miÅŸ yaÅŸamÄ±na Ã§ok meraklÄ± ve hipnoz seanslarÄ±na katÄ±lÄ±yor. Ve Sly Ã¶nceki iki yaÅŸamÄ±nÄ± bildiÄŸinden emin; FransÄ±z devrimi sÄ±rasÄ±nda bir ihtilalci olan Stallone, daha sonra arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan giyotinde idam edildiÄŸine inanÄ±yor. Ama Stallone olmadan Ã¶nce bir yaÅŸam daha yaÅŸamÄ±ÅŸ; VahÅŸi BatÄ±Â´nÄ±n yeÅŸil Ã§ayÄ±rlarÄ±nda at koÅŸturan ve ateÅŸin etrafÄ±nda danslar eden bir kÄ±zÄ±lderili olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde..

Robin WilliamsÂ´da, ciddi bir reenkarnasyoncu; Bu konuda herÅŸeyi inceledikten sonra kendine bir yaÅŸam felsefesi oluÅŸturmuÅŸ; BakÄ±n Williams ne diyor; "BÃ¼tÃ¼n geÃ§miÅŸ yaÅŸamlarÄ±mÄ± inceledim, bir yaÅŸamÄ±mda Ä°ngiltereÂ´de yaÅŸadÄ±m; Shakespeare dÃ¶neminde aktÃ¶rdÃ¼m. BazÄ± zamanlarda, kendimin baÅŸka bir yere ait olduÄŸumu hissederim, sanki buraya ait deÄŸilmiÅŸim gibi, bir kuramÄ±m var, bir havaalanÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, gideceÄŸiniz yere kalkacak. UÃ§aÄŸÄ±n anonsunu bekliyorsunuz. Ama bir fark var; nereye gideceÄŸinizden haberiniz yok. Derken bir anons yapÄ±lÄ±yor; Â´Haydi Bay Robin, KafkasyaÂ´ya erkek olarak gidiyorsunuz,teÅŸekkÃ¼rler. Sonra ruhunuz oraya uÃ§up gidiyorve bir bebekle buluÅŸuyor; hepsi bu iÅŸte.." Neden olmasÄ±n, belki sevimli Peter Pan haklÄ±dÄ±r...

Ã‡oÄŸumuzun bildiÄŸi gibi, Jules VerneÂ´in Ã¶lÃ¼msÃ¼z eseri "80 GÃ¼nde Devrialem"in sevimli Hintli prensesi Shirley McLaine Ã¶lÃ¼mden sonra yaÅŸama veya UFOÂ´lara olan inancÄ±yla tanÄ±nÄ±yor; McLaine 1979 yÄ±lÄ±nda Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz aktÃ¶rÃ¼ sÃ¼per komedyen Peter SellersÂ´le tanÄ±ÅŸtÄ±; "BahÃ§ivan" filminde beraber oynadÄ±lar, film Ã§ekilirken Sellers hastaydÄ±, ciddi bir kalp ameliyatÄ± geÃ§irmiÅŸti. "Pembe Panter" dizisinin Ã¶lÃ¼msÃ¼z komiser CleoseuÂ´su,Shirley McLaineÂ´e ameliyatÄ±nÄ± anlattÄ±; "..ameliyat sÄ±rasÄ±nda kendimi yukardan seyrettim; tÃ¼m ameliyatÄ± izledim. HiÃ§ bir korku duymuyordum; bilincim yerindeydi ve Ã§ok iyiydim ama bedenimin baÅŸÄ± dertteydi. Sonra bÃ¼yÃ¼k parlak beyaz bÄ±r Ä±ÅŸÄ±ÄŸa doÄŸru yaklaÅŸtÄ±m, Ä±ÅŸÄ±k bana huzur, sevgi ve sÄ±caklÄ±k veriyordu, hemen oraya gitmem gerekiyordu ama birden kendimi yeniden ameliyat masasÄ±nda buldum ve inan doktorlara Ã§ok kÄ±zdÄ±m; geri dÃ¶nmek istemiyordum..."Â

Ve Peter Sellers gerÃ§ekten de fazla beklemedi; aradan bir yÄ±l dahi geÃ§medi ve kalbi daha fazla Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±, yaÅŸamÄ± boyunca ruhsal seanslardan Ã§Ä±kmayan, Ã¶nceki yaÅŸamlarÄ±ndan birisinde RomalÄ± bir general olduÄŸuna inanan Peter Sellers bÃ¼yÃ¼k beyaz Ä±ÅŸÄ±ÄŸa kavuÅŸmuÅŸtu.

GerÃ§ekten daha Ã¶nceden yaÅŸadÄ±k mÄ±? RuhlarÄ±mÄ±z acaba birÃ§ok baÅŸka yaÅŸamÄ±n kiÅŸilikleri ile mi dolu? Peki, yeniden kim olarak doÄŸacaÄŸÄ±z ?

Ã–rneÄŸin, hepimizin severek seyrettiÄŸi "ÃœÃ§ Adam, Bir Bebek" adlÄ± filmde yaÅŸanan olay hayret vericidir. Tom Selleck, Steve Guttenberg ve Ted DansonÂ´un baÅŸrollerini oynadÄ±klarÄ± 1987 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen filmin yÃ¶netmeni de iyi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z biriydi;"Uzay Yolu" dizisinin VolkanlÄ±sÄ± uzun kulaklÄ± Mr. Spock yani Leonard Nimoy. Film aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak, bir evde geÃ§iyordu ve bu ev filmin Ã§ekimi iÃ§in bir kadÄ±ndan kiralandÄ± ve film Ã§ekildi, bir iki ay sÃ¼ren Ã§ekimler sonucunda, montaj bitirildi ve ilk gÃ¶sterim yapÄ±ldÄ±. Filmin galasÄ±nda evi kiralanan kadÄ±n da bulunuyordu, yani Bn. Sheena Sand. Aradan bir sÃ¼re geÃ§miÅŸti ki, salondan bir Ã§Ä±ÄŸlÄ±k yÃ¼kseldi. Hemen film durduruldu, Bn Sand bayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, ayÄ±ldÄ±ktan sonra panik iÃ§inde kalkmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, filmin orasÄ±nÄ± tekrar gÃ¶rmek istiyordu. Nedeni sorulduÄŸunda, aÄŸlÄ±yarak, geÃ§en sene Ã¶len oÄŸlunun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ filmde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Ã–nce inanÄ±lmadÄ± ama galadan sonra film tekrar oynatÄ±ldÄ±, kadÄ±n doÄŸru sÃ¶ylÃ¼yordu. Filmin bu sahnelerinin birisinde perdelerin ardÄ±ndaki camdan kÃ¼Ã§Ã¼k bir oÄŸlan Ã§ocuÄŸu bakÄ±yor ve Ã§ok net bir biÃ§imde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Hemen araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ± ve Bn.SandÂ´in oÄŸlunun resimleri ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±nca kadÄ±nÄ±n doÄŸru sÃ¶ylediÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Film Ã§ekilirken, montaj yapÄ±lÄ±rken hiÃ§ kimse bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ gÃ¶rmemiÅŸti, YÃ¶netmen Nimoy dahi farkedememiÅŸti. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ancak, gala gecesinde Bn. Sand varken farkedildi veya ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Clarissa Bernhard, HollywoodÂ´ da 1982 mayÄ±s ayÄ±na kadar normal bir insan olarak yaÅŸÄ±yordu. Ä°ki ay kadar Ã¶nce Mart 1982Â´de Ã¼nlÃ¼ oyuncu John Belushi, bir kaza sonucunda yaÅŸama veda etmiÅŸti. BelushiÂ´yi unutulmaz "CazcÄ± KardeÅŸler" den hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z. Clarissa, iki arkadaÅŸÄ± ile beraber BelushiÂ´nin kazada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerden geÃ§iyordu. Gece yarÄ±sÄ±ydÄ± ve arabalarÄ± karÅŸÄ±ki otoparktaydÄ±. GenÃ§ kadÄ±n, birden Ã¼rperdi, sanki arkasÄ±ndan biri bakÄ±yordu. DÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸok geÃ§irdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iki ay Ã¶nce tam burada Ã¶len John Belushi, yolun tam ortasÄ±nda durmuÅŸ, bakÄ±yordu. Clarissa, dehÅŸetle arkadaÅŸlarÄ±nÄ± uyardÄ±, onlar da baktÄ±klarÄ±nda BelushiÂ´nin hayaleti yavaÅŸ yavaÅŸ kayboluyordu. Ama Ã¼Ã§Ã¼ de gÃ¶rmÃ¼ÅŸlerdi... Clarissa Bernhard olayÄ± unutamadÄ± ama daha arkasÄ± vardÄ±. Aradan yedi ay geÃ§ti, KasÄ±m ayÄ±nÄ±n Ä±lÄ±k bir California gecesiydi. Ve Clarissa yine kalabalÄ±k bir misafir grubu ile beraber bahÃ§eye aÃ§Ä±lan salonda oturuyordu. Clarissa birden fenalaÅŸtÄ±, ne olduÄŸu merak edilirken toparlandÄ±, baÅŸÄ±nÄ±n dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi ama tam o anda, birden bahÃ§eyi iÅŸaret etti ve haykÄ±rdÄ± "BakÄ±n, oraya bakÄ±n..." Sekiz-on konuktan birkaÃ§Ä± bahÃ§eye dÃ¶nÃ¼p bakÄ±nca, karÅŸÄ±larÄ±nda Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Natalie WoodÂ´u gÃ¶rdÃ¼ler ama o da Belushi gibi solarak kayboldu.