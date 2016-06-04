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    Haberler >Astroloji >İlişkilerde ve maddi konularda aşırılıklara ve abartılara açık gün

    İlişkilerde ve maddi konularda aşırılıklara ve abartılara açık gün

    Hürriyet Haber
    04.06.2016 - 11:57 | Son Güncelleme:

    İlişkilerde abartılı tavırlar veya beklentiler ya da aşırı tekiler sorun yaratabilir ya da hayalkırıklıklarına neden olabilir.

    Aşırı harcama riskimiz hafta sonu boyunca devrede. Bütçemizi aşmamaya çalışalım. Gerek ilişkilerimizde gerekse maddi başlıklı konularda kendimizi kontrol edemeyebiliriz. Bu hafta sonu ve önümüzdeki haftayı içerisine alan süreçte, ilişkilerde, iş birliklerinde ya da genel anlamda, hayata bakış farklılıkları veya farklı beklentiler içerisinde olunması anlaşmazlıkları körükleyebilir. Karşıt görüşlü veya düşmanca tavırları olan kişiler, kutuplaşmalar , eleştiriler, şikayetler, kafa karışıklıkları veya saldırganlık yine devrede. Dolayısıyla, sabır göstermek, yanıltıcı kişilere ve durumlara kanmamak ve esnek olmak durumundayız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: niobe aslı temel burç yorumları , Burçlar

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