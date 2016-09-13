Ä°liÅŸkilerde uyum!

Ancak, tansiyon yÃ¼kselebilir. Rekabeti, meydan okumalarÄ±, gÃ¼Ã§ gÃ¶sterilerini, Ã¶fkeyi kÃ¶rÃ¼kleyen gÃ¼nlerdeyiz. SakinliÄŸimizi korumaya, kelimelerimizi dikkatli kullanmaya ve en Ã¶nemlisi acele hareketlerden kaÃ§Ä±nmaya Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Zira, ufak tefek kazalar, sakarlÄ±klar bazÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶zellikle dikkat etmesi gereken baÅŸlÄ±klar. Bu anlamda Pazartesi gÃ¼nÃ¼ detaylÄ± bir yazÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in tekrar etmiyorum, Hepinizin bayramÄ±nÄ± kutlar, sevdiklerinizle birlikte geÃ§ireceÄŸiniz huzurlu ve mutlu bayramlar dilerim, saÄŸlÄ±k ve sevgi ile kalÄ±nâ€¦Â