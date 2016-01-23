İlişkilerde sorumluluklar artıyor

İlişkilerimizde sorumluluk sahibi olmamız ve gerektiği durumlarda sakinliği korumamız, mantıklı çözümler üretmemiz daha doğru olacaktır.

Bugün Oğlak burcuna geçecek olan Venüs ise, birkaç hafta boyunca, aşk hayatımıza daha ciddi yaklaşma ihtiyacı duyacağımıza, eğlenceli ve uçarı değil, ayağı yere basan ilişkilerin ve ilişkilerde sorumlulukların ön plana çıkacağına işaret ediyor.

Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…