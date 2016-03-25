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    Haberler >Astroloji >Burçlar >İlişkilerde dişler sıkılmaya devam ediliyor

    İlişkilerde dişler sıkılmaya devam ediliyor

    Hürriyet Haber
    25.03.2016 - 10:31 | Son Güncelleme:

    Gün boyu boşlukta olan Ay belirsizlikler, kararsızlıklar, uykusuzluk, halsizlik ve isteksizlik şeklinde ruh hallerine neden olabilir.

    Bir türlü ilerlemeyen durumlarla uğraşabiliriz. Ancak, bir taraftan da, fikirlerimizi cesurca ortaya koyabileceğimiz, kısa dönemli planların veya işlerin hızla halledilebileceği bir gündeyiz. İlişkiler açısından pamuk ipliğine bağlı bir haftada olduğumuzu söylemiştik hafta başında malum. Dişimizi sıkmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla, ilişkilerimizde ve iş birliklerimizde dikkatli cümleler kurmaya , kelimelerimizi dikkatle seçmeye ve olayları büyütmemeye özen gösterelim. Tutulmaların etkileri aynen sürüyor. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: burç , astroloji

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