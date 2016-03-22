İlişkiler dikkat gerektiriyor

Sular, kimyasallar, her tür sıvılar, deniz ve okyanuslarla ilgili başlıklar, deniz kenarlarındaki yerleşim yerlerini, yardıma muhtaç kişileri, güçsüz, yoksul, hor görülen veya kurban durumuna düşürülen kişiler için insanlık onuru adına yapılması gereken şeyleri, hizmet ve sağlık sektörünü ilgilendiren olaylar, çalışan kesimi, hizmet sektörünü ilgilendiren başlıklar, toprakla bağlantılı konuları ve karmaşaları, hatta spritüel veya mistik konularla ilgilenen, insanların zaaflarından yararlanan dolandırıcılar ön plana çıkmaya devam ediyor. Sahte peygamberler, medyumlar, görevini kötüye kullanan din adamları ya da ruhani liderler v.b kişiler artabilir. Ülkenin yönetimini ve yöneticilerini ilgilendiren gelişmeler, sınırlar, komşular, güvenlik, yabancı ülkelerle ilişkiler, turizm, kanunlar, hukuki ya da eğitimle ilgili başlıklar, fedakarlık ya da özveri dozunun ayarlanamamasından kaynaklanan sorunlar, dikkatsizlik, kafa karışıklıkları ya da yanılgılara bağlı yanlış adımlar, seyahatler ve ulaştırma başlıklı konulardaki aksilikler bir süre daha gündeme gelmeye devam ediyor. Bu durumu Güneş tutulması'ndan beri yaşoıyoruz zaten. Dolayısıyla, yeni bir durum değil, ama tekrarlandığı için sürekli her etkileşimde dile getirmek durumunda kalıyorum Niobe'ce. Birbirimizi üzmemeye çalışmamız ve kelimelerimizi dikkatli seçmemiz gereken günlerdeyiz. Yarın meydana gelecek Ay tutulmasının etkileri de gündemde. Dünkü yazımızdan okuyabilirsiniz.