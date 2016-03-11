İlham veren fikirler

Yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşmak, estetik konulara zaman ayırmak, sevdiğimiz kişilerle görüşmek veya alışverişler ön plana çıkabilir. Neptün-Merkür etkileşimi gün boyu ve beş gün boyunca, şiirsel ve sanatsal yönümüzü ön plana çıkartabilir, spritüel, dini veya manevi başlıklı konulara zaman ayırmamızı sağlayabilir ya da kafamızı yepyeni fikirlerle donatabilir. Somut anlaşmalar yapmak veya hızlı kararlar almak için biraz daha beklemek (Neptün’ün yanıltan veya kafaları karıştıran etkileri düşünülürse!) yerinde olur, ama sanatsal yönümüzü kullanmak ve ilham verici gelişmeler için uygun günlerdeyiz. Grup aktiviteleri, işbirlikleri veya ekip çalışmaları esnasında, daha adil ve eşitlikçi düşünmek gerekiyor. Her şeyi kendimize isteyemeyeceğimiz gibi, her şeyi kendi başımıza da halledemeyiz unutmayalım.