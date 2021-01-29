Dijitalleşme sayesinde artık yurt dışından bir kaynağa ya da başka şehirdeki bir kaynağa kolaylıkla ulaşabiliyoruz. İlgi alanlarınıza göre online eğitimlere katılın”

Sosyalleşme ve Spor Önemli

Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyalleşme ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Aslan, “Uzun süre evlerde kaldık, öğrenciler dijital eğitim nedeniyle bilgisayar başında arkadaşlarından uzak kaldılar. Ebeveynler, öğrencilerin arkadaşlarıyla bir arada olabilecekleri; sosyal mesafe, hijyen gibi kurallara dikkat ederek arkadaşlarıyla sosyalleşebileceği ortamlar yaratmalılar. Fiziksel etkinliklerden de uzak kaldığımız bu dönemde, öğrencilerin dışarı çıkma izin saatleri içerisinde mutlaka açık havada yürüyüş ve spor yapmalarını öneriyoruz. Mümkünse aileleriyle birlikte keyifli vakitler geçirebilirler” diye konuştu.

Eğitim ve Sertifika Programlarına Katılın

Dijital eğitimin aynı zamanda mesafeleri kaldırmasıyla yeni olasılıkları da getirdiğine vurgu yapan Aslan, “Dijitalleşme sayesinde artık yurt dışından bir kaynağa ya da başka şehirdeki bir kaynağa kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu yüzden öğrencilerimize tavsiyem kendi ilgileri doğrultusunda, sanat, spor, bilim gibi alanlarda eğitim ve sertifika programlarına katılabilirler. Bu eğitimlerle de öğrenciler kendilerini geliştirebilir” ifadelerini kullandı.

Ev İşlerinde Sorumluluk Alın

Aslan, öğrencilerin ev işlerinde de sorumluk alması gerektiğini belirterek, “Öğrenciler aileleriyle evlerinde daha çok vakit geçiriyorlar. Ev işlerinde sorumluluk almalarını istiyoruz. Öz düzenleme becerilerinin gelişmesi anlamında aileyle birlikte paylaşım yapmak oldukça önemli” dedi.

Konu Eksiklerini Tekrar Edin

Öğrencilerin ilk dönemde işlenen konuları unutmaması ve eksiklikleri de tamamlayabilmesi için konu tekrarı yapmaları gerektiğini belirten Aslan, ‘’İlk dönem işlenen konular ile bu süreyi doğru değerlendirmek gerekiyor. Öğrencinin konu eksiği varsa bunu tekrar edebilir, eksiklerini tamamlayabilir, soru çözüp konu tekrarı yapabilir. Böylece ikinci döneme sağlıklı bir şekilde eksikliklerini tamamlayarak başlamış olurlar” ifadelerini kullandı.

Sınav Grubuna Yüz Yüze Eğitim Avantajı; Bol Bol Deneme Çözün

8 ve 12’nci sınıf sınav gruplarında yüz yüze eğitim onayının çıktığını ve yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatan Aslan, sözlerini şöyle tamamladı: “Haziran ayında LGS ve YKS’ye girecek öğrenciler için çok büyük bir fırsat. Öğretmenleriyle, okul arkadaşlarıyla yüz yüze sınıf ortamında ders işliyorlar. Düzenli olarak eksiklikleri için öğretmenleriyle çalışma fırsatları var. Test çözmelerini ve deneme yapmalarını öneriyoruz. Çünkü öğrenci bir deneme sınavına girdikten sonra kendi eksiğini en net şekilde görebilecek ve röntgenini çekmiş olacak. Denemeleri mutlaka gerçek sınav saati ve süresiyle birlikte yapmalılar. Zaman yönetiminin gelişmesi açısından da bu oldukça önemli. 3 haftalık bir tatil çabuk geçecek, keyifli ve verimli geçmesini diliyorum. Pandemiyle birlikte öğretmenlerimiz de yoğun çalıştılar, hepsine teşekkür ediyorum.”

İlandır.