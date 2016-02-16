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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >İletişim trafiği artıyor

    İletişim trafiği artıyor

    Hürriyet Haber
    16.02.2016 - 09:33 | Son Güncelleme:

    Bugün İkizler burcundaki Ay’ın diğer gezegenlerle zor açıları olması...

    Bugün İkizler burcundaki Ay’ın diğer gezegenlerle zor açıları olması normalde oldukça akıcı iletişim trafiğinde olacağımız, bilgi alışverişlerine açık, yeni haberler alacağımız, eğitim, bilişim, yayıncılık veya seyahatler başlıklı konuların ağırlık kazandığı bir günde olmamıza rağmen öğle civarında ve akşam saatlerinde işlerin istediğimiz hızda ilerlemeyeceğine veya istediğimiz sonuçları almamızın geçici de olsa zor olabileceğine işaret ediyor.

    Sabah saatlerinde ise, yanıltıcı etkiler var, hayalci yaklaşımlar içerisine girebiliriz. Geceye doğru tıkanıklıklar aşılıyor hızlı bir iletişim trafiği, türlü hoşluklar devreye giriyor yeniden. Sürekli akan haberler günün yoğun geçmesine neden olabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji

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