İlaç Temininde Yaşanan Sorunu Çözmek İçin Çalışıyoruz

Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran’ın konuyla ilgili yaptığı kamuoyu açıklamasında, “COVID-19 süreci boyunca oluşan sağlık tüketimindeki değişiklikler sebebiyle, 2020 yılı ve 2021 yılının ilk yarısında tahmin edilen üretim rakamlarında düşüş olduğu için birçok ürün, etkin ve yardımcı madde miadı dolarak imha edilmiştir. Ancak 2021 yılı temmuz ayı sonrası başlayan ve halen artarak devam eden özellikle akut hastalıklardaki artış, talep patlaması yaşanmasına sebep olmuştur. Üretim planımızı neredeyse iki katına çıkarmamıza rağmen talebin dört-beş katına çıkması nedeniyle talebi karşılayamamaktayız” şeklinde konuştu.

Beran, ürünlerimiz kendi depolarımıza girmeden, üretildiği gibi eczanelere dağılmak üzere ecza depolarına gönderilmektedir. Yaşanan bu süreç kayıtlarımızda mevcuttur ve talep edildiği takdirde raporlanabilir bilgidir. İlaç sektöründeki firmaların, üretim planları ve rakamları TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından denetlenmektedir. Toplum sağlığı için üreten ve çalışan bir firma olarak, üretim kapasitemizi talebe cevap verecek seviyelere çekmek için canla başla çalışmaktayız.” dedi.

İlandır.