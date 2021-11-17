İlaç Temininde Sorun Yaşanıyor

Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran’ın konuyla ilgili yaptığı kamuoyu açıklamasında, “COVID-19 süreci boyunca oluşan sağlık tüketimindeki değişiklikler sebebiyle, 2020 yılı ve 2021 yılının ilk yarısında tahmin edilen üretim rakamlarında düşüş olduğu için birçok ürün, etkin ve yardımcı madde miadı dolarak imha edilmiştir. Ancak 2021 yılı temmuz ayı sonrası başlayan ve halen artarak devam eden özellikle akut hastalıklardaki artış, talep patlaması yaşanmasına sebep olmuştur. Üretim planımızı neredeyse iki katına çıkarmamıza rağmen talebin dört-beş katına çıkması nedeniyle talebi karşılayamamaktayız” şeklinde konuştu.
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