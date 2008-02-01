İkizlere yeni aşk, Oğlaklar dikkat

1 ŞUBAT CUMARTESİ



KOÇ BURCU

Bugün yapacağınız ufak tefek yolculuklar sayesinde zevkli anlar yaşayabilir yeni şeyler keşfedebilirsiniz. Bu keşifleriniz size, tüm yorgunluğunuzu üzerinizden atmanıza yardımcı olacak ve huzur verecektir. Duygusal ilişkilerinizde astrolojik açıdan pek şanslı olduğunuz söylenemez. Yeni ilişkilere girmekten kaçınmalısınız. Sağlık problemleriniz olabilir. En kısa sürede enerji seviyenizi yükseltmeli ve kendinize zaman ayırarak dinlenmelisiniz.

BOĞA BURCU

Düşünmeden verdiğiniz veya vereceğiniz sözler yüzünden zor durumda kalabilirsiniz. Özellikle bugün ağzınızdan çıkan şeylere çok dikkat etmeli ve hiç bir taahüt altına girmemelisiniz. Size yapılan istekler başta önemsiz gibi görünseler bile ilerde sizi çok zorlayabilirler. Genel olarak şanslı bir gününüzdesiniz. Karşı cins ilişkilerinizle ilgili bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Gizli tuttuğunuz ya da şimdilik çevreye açıklamamayı uygun gördüğünüz işlerinizde gelişmeler olabilir ve bu işlerde kazançlı çıkabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Uzun süredir görüşemediğiniz ve haber alamadığınız kişilerden alacağınız pek hoş olmayan, cansıkıcı haberler nedeniyle üzülebilirsiniz. Güçlü ve sürekli destek aldığınız yaşlı bir kimsenin sözleri sayesinde moral kazanacak geleceğe daha güvenle bakabileceksiniz. Astrolojik konumunuz nedeniyle bu aralar gireceğiniz gizli bir ilişki ister uzun, ister kısa süreli olsun, sizi çok mutlu edebilir ve bu kişiyle güzel anlar yaşabilirsiniz. Yakın bir dostunuzun yardımları sayesinde içinde bulunduğunuzun zor bir durumdan kurtulmayı başaracaksınız.

YENGEÇ BURCU

Eşinizle veya yakınlarınızla aranızda küçük bir tartışma çıkabilir. Eşinizle veya birlikte olduğunuz kişiyle birbirinize karşı olan sevginizde gerçek duygularınızı ortaya koyamadığınız için sorunlar yaşayabilirsiniz. Biraz daha şeffaf olmaya çalışmalı ve duygularınızı paylaşmaya gayret etmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kimselerin düşüncelerini dinlemeniz sizin için doğru bir yaklaşım olabilir. Bir türlü sonuçlanamayan çıkmazda olan bir işinizle ilgili olumlu gelişmeler kaydedebilirsiniz. Hatta bu sorununuz tamamen çözümlenebilir.

ASLAN BURCU

Bazı psikolojik gerilimler yaşamanız ve çevrenizdaki kimselere daha kuşkucu bakmanız olasıdır. Gereksiz kuşkularınızı bir yana bırakıp, kendinizi daha sakin bir yapıya sokabilirseniz güzel bir gün yaşmamanız için hiç bir sebep yok. Eğer yalnız bir insansanız bir arkadaşınız vasıtasıyla karşı cinsten birisi ile tanışmanız olasıdır. Bu kimse hakkında olumlu ya da olumsuz hemen karara varmamalısınız. İnsanlarla daha iyi anlaşabilecek durumdasınız. Bu yüzden eğer isterseniz bazı anlaşmazlıkları da ortadan kaldırabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Bugün birden bire, ilgilendiğiniz bir konuyu bir yana bırakıp, daha önce hiç aklınızda olmayan bir işe dört elle sarılmanız olasıdır. Bu durum özel bir merakınızdan, karşı cins ilişkilerine kadar değişen herhangi bir konuda gerçekleşebilir. Konuşma ve ikna edebilme gücünüz oldukça yüksektir. Bugün haksız olduğunuz durumlarda bile güzel ve akıcı konqşmanızla durumu kendi lehinize çevirebilirsiniz. Bazı kimselerle yapacağınız görüşmelerde onları gafil avlayarak hakkınızdaki bazı dedikoduların detaylarını ve kaynaklarını da öğrenmeniz olasıdır.

TERAZİ BURCU

Bugünkü Astrolojik etkenler yeni başlangıçlar yapmanıza ve bir çok alanda şansınızın artmasına sebep olabilir. Bir çok olumsuzluktan da kurtuluyorsunuz. Bugün, eğer dargın olduğunuz kimseler varsa onlarla barışmaya gerginlikleri yumuşatmaya ve anlaşmazlıkları tatlıya bağlamaya uygunsunuz. Sizi çekemeyen kimseler bu dönemde aleyhinizdeki faaliyetlerini yoğunlaştırabilirler. Çevrenizde bulunan bazı gizli düşmanlarınız da harakete geçebilir. En iyi şey savunmada kalmaktır.

AKREP BURCU

Siz evli bir kimseyseniz eşinizle aranızda maddi konularla ilgili bazı konuşmalar geçebilir. Onun istekleri şimdiki hesaplarınıza uymayabilir. Bunu kendisine akılcı bir şekilde izah ederseniz konuyu sona erdirirsiniz. Bugünjü Astrolojik etkenler size sadece sebepsiz can sıkıntısı ve duygusal bıkkınlıklar getirebilir. Üzerinizde herşeye karşı isteksizlik olabilir. Bu duyguyu üzerinizden atmak için sizi motive edebilecek şeyler bulmanız gerekmektedir. Evde yapmak istediğiniz şeylere zaman ayırmanız ya da özel meraklarınızla ilgilenmeniz sizi bir süre sonra uyuşukluktan kurtararak daha farklı şeylerle ilgilenmenize neden olabilirler.

YAY BURCU

Karşı cins ilişkilerinizde kırgınlıklar olabilir. Birlikte olduğunuz ya da yalnız bir insansanız istediğiniz kimsenin sizi kötü şekilde kıracak davranışlarının olması mümkündür. Aynı şeyi siz de yapabilirsiniz fakat sizin yapmanız çok daha küçük ihtimaldir. Duygusal olarak da öfkeli ve ani patlamalara yatkın fakat iyi etkilere de açıksınız. Güzel haberler alarak sevinebilirsiniz. Duygularınızda ani bir artış olabilir ve siz yalnız bir insansanız çevrenizde bulunan bazı kimselere ani çekimler duyabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Önemli kimselerden gelebilecek olan zarar ve olumsuzluklara açıksınız. Mesela işvereniniz, yöneticiniz, babanız ya da kadınsanız eşini, öğrenciyseniz öğretmeninizle kavga edebilirsiniz. Biraz sabırlı davranmaya gayret etmelisiniz. Size yakın olan dostlarınızla konuşarak gerilimlerinizden kurtulabilirsiniz fakat içinde olduğunuz gerilimle sevdiğiniz kimselere karşı da vurdum duymaz ya da kırıcı olabilirsiniz. Ailenizle ilgili bazı huzursuzluklarla karşılaşmanız olasıdır.

KOVA BURCU

Para açısından oldukça şanslı bir günde olduğunuzu söylemek mümkündür. Hem güçlü kimselerin desteğini sağlayabilirsiniz hem de kimsenin yardımı olmadan, kendi gayretinizle çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Umulmadık yerlerden paralar gelebilir. Aklınızı kullanarak başkalarının farkedemediği fırsatları görüp, iyi değerlendirebilirsiniz. Daha neşeli, canlı ve başarılı bir dönemdesiniz. Sizi düşündüren sorunlardan da kurtulacaksınız. Ailenizle ilgili konularda bazı pürüzler olabilir. Özellikle ailenizin sizden olan bazı istekleri canınızı sıkabilir.

BALIK BURCU

Tereddüt ettiğiniz konularda ilerlemenizin zamanı geldi. Kararsız kaldığınız herşeyde hemen karara varmanız ve ilerlemeniz gerekiyor. Altında olduğunuz etkiler size başarı vaad ediyor. Çekinmeden riske girebilir ve istediğinizi başarabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde karanlıkta kalan bir şey olmamasına dikkat etmelisiniz. Özellikle siz bir kadınsanız eski aşklarınız söz konusu olabilir ve bu size zor anlar yaşatabilir. Son zamanlarda bazı zihinsel yorgunluklarınız var. Bunlar zamanla ufak ufak biriktiler ve onlardan kurtulamazsanız yakında sizi boğabilirler.

2 ŞUBAT PAZAR



KOÇ BURCU

Bugün aktiviteden çok planlamaya ve fırsat kollamaya uygunsunuz. Akşam saatlerinde sinema, tiyatro gibi bir sanat aktivitesinde bulunmanız olasıdır. Eğer böyle bir şey yapmanız kesinleşirse ağır ve düşündürücü şeyler yerine komedi ya da haraketli şeyleri seçmeniz sizin için daha dinlendirici olabilir. Elde etmek istediğiniz şeylerle ya da yapmak istediğiniz işlerle ilgili planlarınızı yalnız başınıza yapmanız gerekiyor. Çevreden alacağınız tavsiyeler size yardımcı olamaz.

BOĞA BURCU

Biraz gerilimli ve hatta sinirli yapıda olabilirsiniz. Sebepsiz yere sinirlenmeniz, herşeye kızmanız mümkündür. Kendinizi son derece sakin bile hissetseniz beklenmedik zamanlarda patlama yapabilirsiniz. Durumunuzu daima göz önünde bulundurmanız ve buna göre davranmanız gerekiyor. Dinlenmeniz fiziksel ve zihinsel olarak gereklidir. Ev işlerine boş verip dışarda dolaşıp, bir, iki dostunuzla sohbet etmeniz kısaca yaş cinsiyet ve sosyal konumunuz ne olursa olsun rutin aktivitelerinizin dışına çıkmanız size gereken dinlenmeyi sağlayacaktır.

İKİZLER BURCU

Kendinizi fiziksel olarak güçlü, zinde ve neşeli hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Üzerinizde hiç bir olumsuz etki olmayan çok uyumlu bir dönemdesiniz ve son zamanlarda küçük ya da büyük bazı sıkıntılarınız olmuşsa onlardan kurtulmaya başladığınızı görebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde belli bir haraketlenme olması olasıdır. Aşk ya da evlilik ilişkileriniz de çok ılımlı bir döneme girmektedir. Bu ilişkilerde huzurlu ve mutlusunuz. Bugün sizden daha üst konumlarda olan kimselerden bazı şeyler isteyebilmek için de uygundur. İşinizle ilgilenmeniz ve gerek yapmak istediğiniz değişiklik ya da yenilikleri gerçekleştirmeniz, gerekse yeni işlere başlamak için gereken Astrolojik desteğe sahipsiniz.

YENGEÇ BURCU

Bugünün gelişmeleri kendinize olan güveninizin artmasına sebep olacaklardır. Sizi düşündüren bazı sorunlardan kurtulmanız da mümkündür. Aşk ve sosyal ilişkileriniz için de şanslı bir gününüzdesiniz. Dost çevrenizle bir arada bulunabilir, yalnızsanız karşı cinsten çekici kimselerle tanışabilirsiniz. Hangi cinsiyetten olursanız olun ğğer evli bir insansanız eşinizle birlikte bazı önemli şeyer yapmanız olasdır. Karşı cins ilişkilerinin dışında bugün yeni çıkabilecek işlerle ya da iş teklifleriyle karşılaşabilir ve faydalı başlangıçlar yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Sizi çekemeyen ya da bazı tutumlarınızı yanlış anlayarak size kızan birisi ortalığı karıştırabilir. Sakin davranmalı ve duygularınıza kapılmadan konuşmalısınız. Eğer siz de sinirlenir ve asabi tutumlara girerseniz sizden yana olan, sizi haklı gören kimseleri de kendinizden uzaklaştırırsınız. Bugün değişik fırsatlarla karşılaşmanız olasıdır. Özellikle günün sonlarına doğru çok daha şanslı ve neşeli durumda olabilirsiniz. Fazla bir gayret göstermeden ve uzun uzun uğraşmadan bazı kazançlarınız olabilir veya farklı yerlerden birkaç parça para alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Sevdiğiniz bir kimsenin, bir düşüncesinden ya da tutumundan huzursuz olarak onu değiştirmek için birşeyler yapmak ya da söylemek gereği duyabilirsiniz. Ancak onun düşüncelerini etkilemeniz şimdilik mümkün değil. Kendi haline bırakıp, olduğu gibi kabul etmelisiniz. Bugün sizi düşündürebilecek olan bir tek sorun görülüyor. Onun dışında herşey yolunda gidiyor. Eğer yeteri kadar akıllıca davranabilirseniz söz konusu olan sorun her ne olursa olsun ondan da çok çabuk kurtulabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Önemli konularınızı güvendiğiniz birisine açmanız ve ondan fikir almanız verimli olabilir. Eğer siz evli bir insansanız bu kimse eşiniz de olabilir. Bu gibi durumlarda size yapılan yorumlar veya verilen akıllar konunuzla ilgisi olmayan saçma sapan şeyler bile olsalar en azından sizin fikir üretmenize katkıda bulunarak yardımcı olurlar. Yaratıcılık ve hayal gücü isteyen bir işte başarılı olmanız mümkündür. Duygusal açıdan oldukça hassas ve alıngan yapıdasınız. Biraz vurdumduymaz olmaya gayret ederseniz dengenizi daha iyi koruyabilirsiniz.

AKREP BURCU

Günlük işlerinizi yaparken çok dikkatli olmalısınız. Eğer çalışan bir kimseyseniz iş arkadaşlarınızla iyi anlaşmalı ve uyumlu işbirliğinde bulunmalısınız. İlgilendiğiniz her konunun ayrıntılarına inmeli ve herşeyi bilmeye gayret etmelisiniz. Bu sayede yaptığınız şeyşerde hem rahat eder, hem de başarılı olursunuz. Bu noktalara dikkat etmediğiniz takdirdeyse başınıza iş açmanız olasıdır. Siz evli bir insansanız bu aralarda önemli kararları eşinizle birlikte almalı ve onun görüşlerini değerlendirmelisiniz. Sizi çekemeyen kimseler de, söz konusu sıkıcı kişilere katılıp, aleyhinizde olmadık şeyler söyleyebilirler.

YAY BURCU

Özellikle de karşı cinsten olan kimseleri hemen etkileyebilirsiniz. Karşı cins üzerindeki etkiniz sadece iş ya da sosyal ilişkilerinizde değil duygusal açıdan da güçlüdür. Dikkat etmeniz gereken tek şey, insanlar üzerindeki etkilerinizden dolayı gevşeyip, boş bulunmayıp, sadece gerekeni söylemenizdir.Üzerinizde bazı zıt etkiler olmasına rağmen bir çok isteğinizi gerçekleştirmenize uygun verimli bir gündesiniz. Üzerinizdeki olumsuzluklarsa sizi fazla yormadan geçecek şeylerdir. Gününüz verimli olmasına verimli fakat öğleden sonra çok daha verimli ve başarılısınız.

OĞLAK BURCU

Birçok şeyi abartılı olarak ele almaya eğilimlisiniz. Gereğinden fazla yemek yiyebilir ya da içki içebilirsiniz, fikirlerinizi abartılı şekilde sergileyebilir ya da tutabileceğinizden büyük sözler verebilirsiniz. Bunları kontrol altında tuttuğunuz takdirde fazla zarara girmezsiniz. Dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de kendinize ait şeyleri fazla ortaya dökmemektir. İnsanların düşüncelerine fazla kıymet vermediğiniz için herhangi bir şeyinizi saklamak size gereksiz görünebilir. Aslında bunların çoğundan zarar da görmezsiniz fakat bazışeyler de sizi yanlış tanımalarına sebep olabilir. Biraz mesafeli olmaktan zarar gelmez.

KOVA BURCU

Bugün öğreneceğiniz şeyler kafanızdaki planlarınızı daha da geliştirmenizi sağlayabilirler. Planlarınıza yeni şekiller vermeniz yeteneklerinizi daha verimli kullanabilmenize de yardımcı olabilir. Tanışacağınız kimselerden bazılarıyla da ilerde dost olmanız ihtimali de var. Buyüzden yeni tanışacağınız ya da az tanıdığınız kimselerin yanında son derece ölçülü olmaya dikkat etmelisiniz ki, hakkınızda yanlış bir kanıya varmasınlar. İşinizde oldukça başarılısınız. Belirsiz durumda olan bir para işine çare bulmanız ve bir yükü atmanız olasıdır.