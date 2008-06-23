İkizler ve Başaklar dikkat

refid:9230522 ilişkili resim dosyası

21 HAZİRAN

KOÇ

Bugün elinizdeki birtakım işleri tekrar gözden geçirmeniz için çok uygun bir dönem olabilir. Bunu yaptıktan sonra daha rahat bir çalışma ortamı içinde olacaksınız. Bir arkadaşınızın önerisiyle yeni bir yatırım için girişimde bulunabilirsiniz. Ancak, herşeyden önce başka arkadaşlarınızın da görüşlerini almayı unutmayın. Sevdiğiniz son zamanlarda yaptığınız kaprisler yüzünden sizden biraz şikayetçi olmaya başlamış olabilir. Bu tür sorunlarınızı yakın bir dostunuzla paylaşmanız sayesinde rahatlayabilirsiniz. Bu kişinin tavsiyelerine uyduğunuz takdirde sorunlarınızı çözümleyebilirsiniz. O sizi çok seviyor ve sizinle olan ilişkisinden aslında çok memnnun ama aynı zamanda da sizden kaynaklanan problemler nedeniyle bir hayli üzülüyor. Eğer kendinizi toparlamazsanız kaçıp gidecek.

BOĞA

Bugün sizin için güzel sürprizler, değişiklikler, yenilikler ve yolculuklar dönemidir. Hayat şartlarınızda beklenmedik yükselişler olabilir. Eğer çalışan bir kimseyseniz işinizde ani yükselişler gösterebilirsiniz. Son derece ileri görüşlü olabilirsiniz. Bazı büyük organizasyonlar yapmanız ya da katılmanız olasıdır. Zihinsel olarak çok rahat bir gündesiniz ancak aynı zamanda aşırı etkilenebilir durumdasınız. Basit ve sizden çok uzak olan olaylar bile sizi etkileyebilir. Eğer siz bir kadınsanız bugün aniden bir erkeğe bağlanabilirsiniz. Sizin cinsiyetiniz ne olursa olsun, kadınlardan önemli yardım ve iyilikler görebilirsiniz. Zor bir durumu bir kadın arkadaşınızın zamanında müdahalesiyle zararsız ve hatta kazançlı atlatabilirsiniz.

İKİZLER

Oldukça stresli ve yoğun bir gün yaşayacaksınız. Bu durumun sağlığınıza olumsuz etkileri olabilir. Rahatlamak için dinlenmeye ve eğlenmeye muhakkak vakit ayırmalısınız. Bunu yapabilirseniz kendinizi daha rahat hissedebileceksiniz. Bulunduğunuz ortamdan kaçıp gitmek isteyebilirsiniz. Kısa bir tatil yapsanız bile asla sorumluluklarınızı unutmamalısınız. Çevrenize yabancılaşabilir, bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Yakın ve yaşlı akrabalarınız arasında çok fazla önemli olmayan bir hastalık olabilir. İşinizde bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi işinize verebilirseniz sorunları kolayca çözebileceksiniz. İşinizdeki gelişmeler biraz da sizin tutarlı olmanıza bağlı.

YENGEÇ

Burcunuz bugün iki zıt etki altındadır. Sosyal, duygusal, ailesel ve mesleki, kısaca her türlü ilişki geliştirmek ve insanlarla anlaşabilmek için en uygun durumdasınız. Bu dönemde değişik deneyimler yaşayabilir, yalnız bir insansanız değişik kimselerle ilişkiye girebilirsiniz. Kısacası bu konuda karşınıza ummadığınız kadar fırsat çıkabilir. Diğer taraftan, bazı sert ve ani eğilimleriniz olabilir. Bu etkiler, sizde olmadık maceralar yaşamak şeklinde ortaya çıkabilir. Olmadık kimselerle beraberlik kurabilir ve bu etki geçtikten sonra da pişman olabilirsiniz. Eş veya sevgilinizi aldatma istekleri duyabilir ya da onu aşırı kıskanabilirsiniz. Ayrıca kırıp dökmeye eğilimlisiniz. Eşya ve elbiselerinize dikkat etmezseniz büyük masraflara sebep olabilirsiniz.

ASLAN

Bugün romantizm size hakim olabilir. Eğer yalnızsanız birisine aşık olabilirsiniz. Böyle bir durumda da karşılık görmeniz ihtimali oldukça yüksektir. Çevrenizde nazik ve anlayışlı kimselerin olması olasıdır. Sosyal ilişkilerinizde yoğun ve başarılı bir gün geçireceksiniz. Bugün önemli şeyler satın alabilir veya mal sahibi olabilirsiniz. Bununla beraber alışveriş türü şeylerin pek hayırlı gitmeyeceğini de unutmayın. İnsanlarla uyumlu ekip çalışmaları yapabilir, yeni kimselerle tanışıp, faydalı dostluklar kurabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi bitirme gayret ve istekleri içinde olabilirsiniz. Kafanız biraz karışık olabilir fakat daha istikrarlı kararlar verebilir, iş ve olayların tutarsız taraflarını görebilirsiniz. Hoşunuza gidecek bir tatile çıkabilir ya da dinlenme dönemi yaşayabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün çevrenizdeki insanlar sizden çok değişik konularda sorunlarını çözümlemeniz için taleplerde bulunabilirler. Yaratıcı özellikleriniz sayesinde bu taleplere ilginç çözümler bulabileceksiniz. Ancak tüm bunlar mesleğinizde çok önemli bir gelişme kaydetmenizi sağlayacaktır. İşiniz özel hayatınızdan daha önemli bir konumda. İleride elde edeceğiniz başarıların hayallerini kuruyorsunuz. Bu tempoyla çalışmaya devam ettiğiniz takdirde hayal ettiğinizden çok daha fazlasına kavuşabilirsiniz. Çalışma hayatınıza paralel olarak işinizle ilgili birtakım sosyal faaliyetlere katılmanız çok daha olumlu bir gelişme sağlayabilir. Tam olarak terfi anlamına gelmese bile işinizdeki pozisyonunuzda şaşırtıcı ve aynı zamanda olumlu bir değişiklik olabilir.

TERAZİ

Bugün uyumsuz ve kendini beğenmiş tutumlar sergilemeniz nedeniyle bazı arkadaşlarınızı kaybedebilirsiniz. Alıngansınız. Her şeyi abartma ve aşırılaşma eğilimlerinizi dizginlemelisiniz. Aşırı masraflara girebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla birtakım iletişim güçlükleriniz olabilir Aynı zamanda kullandığınız elektronik eşyalarda bozulma gibi problemler yaşayabilirsiniz. Sevdiğinizle aranızdaki ilişkiyi güzel ve uyumlu bir hale getirmeyi başarıyorsunuz. Her ne kadar işlerinizin yoğunluğu nedeniyle özel hayatınıza ayıracak pek fazla vaktiniz olmasa bile sevdiğiniz kişi size gereken anlayış ve desteği sağlayacak olgunluğa sahip bir insan olduğu için oldukça şanslısınız. Siz de sevdiğinizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine daha olumlu bir yaklaşım içinde olacaksınız. Birlikte geleceğe dönük önemli kararlar alabilirsiniz.

AKREP

Eğer bir kadınsanız bugün sizi hayal kırıklığına uğratacak birine aşık olabilir, ya da birlikte olduğunuz erkekten beklenmedik kabalık ve ihmaller görerek aşırı kırılabilirsiniz. Bugün içine oldukça zayıf durumda gireceğiniz bir mücadeleyi kazanarak ya da zor bir işi başararak umulmadık bir zafer kazanacaksınız. Eğer bir erkekseniz bugün, imkansız gibi görünen bir kadınla yakınlık kurmanız olasıdır. Bir süre için arkadaş grubunuzu yönlendirmeniz ve bir dolu aktivite düzenlemeniz ihtimali güçlüdür. Heyecan duyacağınız haberler ve durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çok çeşitli ve ilginç rüyalar gördüğünüz bir dönemdesiniz. Yaşantınızda önemli değişiklikler yapmak, düzeninizi değiştirmek için büyük istekler duymanız mümkün.

YAY

Neşeli ve rahat bir gündesiniz. Sabrınız ve irade gücünüz oldukça yüksek. Bunların sayesinde sadece iş konuları değil varsa bozuk giden duygusal ilişkilerinizi veya evliliğinizi bile düzeltebilirsiniz. Hayatınıza maddi, manevi dengeler kazandırmaya uygun bir dönemdesiniz. Bu zamanı boşa sarfederseniz yazık olur. Çevrenizdeki insanların hak ettiğiniz karşılığı vermeden sizden çok fazla çalışma beklediklerini düşünebilirsiniz. Size haksızlık yapıldığı konusunda haklı olabilirsiniz. İnsanlarla olan ilişkilerinize daha çok önem vereceksiniz. Geçmişten gelen ve hala size rahatsızlık veren bazı olayların üzerinde daha fazla düşünmekten vazgeçip hayatın tadını çıkaracaksınız.

OĞLAK

Sağlık açısından kronikleşmiş bazı fiziksel problemleriniz olabilir. En kısa sürede bu tür rahatsızlıklarınız için gereken önlemleri almalısınız. Bugün maddi problemler yaşayabilirsiniz. Eğer birilerine borç vermişseniz bunları geri almakta güçlük çekebilir bu nedenle parasız kalabilirsiniz. Sizin için açık olmayan; yanıltıcı ve netlik kazanmamış konulardan mümkün olduğunca uzak durmalısınız. Aksi takdirde kafanız karışabilir Ve bu yüzden gereksiz sıkıntılar çekebilirsiniz. Gerekli detayları gözden geçirerek çevrenizde gerçekte ne olup bittiği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Yakın olabileceğiniz insanlarla olan ilişkilerinizi güçlendirici girişimlerde bulunmanız kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

KOVA

Eğer insanlardan kaçma ve uzaklaşma psikolojisi içinde olursanız bunun kendinize yeterince güvenmediğinizin bir göstergesi olacağını asla aklınızdan çıkarmayın. Artık güzel bir aşk ilişkisi yaşamak istiyorsanız, böyle bir ilişkiyi bu zamana kadar yaşayamamış olmanızın sürekli kararsız davranmanızdan kaynaklandığını anlayacaksınız. Eğer süregelen bir ilişkiniz varsa bu ilişkiden beklediklerinizi netleştirebileceksiniz. Ayrıca inat etmekten kaçındığınız takdirde sonunda kazanan siz olabilirsiniz. Eğer kadınsanız bu dönemde erkeklere karşı ilgisiz kalmanız olasıdır. Bu yüzden oldukça iyi fırsatları bile kaçırabilirsiniz. Kadın arkadaşlarınızdan biri size dost gibi görünmekle birlikte arkanızdan kuyunuzu kazmaktadır. Eğer dikkat etmezseniz elinizdeki bazı şeyleri ona kaptırabilirsiniz. Eğer siz bir erkekseniz kadınlara karşı ihmalkar tutumlar içine girmeye eğilimlisiniz. Bu dönemde aşırı derecede egoistleşmeniz olasıdır.

BALIK

Uzun süredir detaylarda kalmış olduğu için bir türlü yakalayamadığınız bir konu yüzünden işlerinizi yoluna koyamıyorsunuz. Eğer daha dikkatli olabilirseniz bu ufak ayrıntıyı yakalayıp çok olumlu gelişmeler kaydedebilir ve istediklerinizi kısa sürede elde edebilirsiniz. Ancak detaylara fazla takılmanız yüzünden çevrenizdeki insanlardan tepki alabilirsiniz. Ama aradığınızı bulana kadar kimseyi ciddiye almamanız en iyisidir. Bugün ani maddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Yeni bir işe veya aşka başlamayı düşünüyorsanız en azından birkaç gün sabretmeniz iyi olur. Yolculuklar belki çok kötü olmaz fakat ufak tefek aksilikler de bezdirici derecede sık olabilir. Büyük şehirlerde yaşıyorsanız saatlerce trafik sıkışıklığı içinde hapsolabilir, randevularınıza geç kalabilirsiniz. Hakkınızda kötü dedikodular çıkabilir. Size yalan söylenebilir.

22 HAZİRAN

KOÇ

Bugün kendi kendinizi zora sokabilirsiniz. Kaba ve kırıcı konuşmalar yapmaya, düşüncesiz davranışlara eğilimlisiniz. Düşünmeden ağzınızdan kaçıracağınız bazı sırlarınız ilerde, size karşı kullanılabilir. Çevrenizde bazı sahte arkadaşlar bulunabilir. Bugün size sıkça yalan söylenecektir. Buna özellikle dikkat etmelisiniz. Duygusal ilişkileriniz veya evliliğiniz de bir yalanın ortaya çıkması yüzünden bozulabilir. Bunun hangi tarafın yalanı olacağı kişiden kişiye değişebilir. Bununla beraber bu bozukluk ayrılıklara sebep olacak kadar önemli olmayacaktır. Çok hızlı gelişen olaylar sizi korkutmasın çünkü önemsediğiniz hiçbir şeyi kaybetmeyeceksiniz. Hayal kırıklıklarına karşı koyacak ve birçok duygusal savunma mekanizması oluşturacaksınız.

BOĞA

Bugün çok olumlu gelişmelerin yanında geleceğiniz için şimdiye kadar hiç vermediğiniz kadar cesur kararlar vereceksiniz. Ayrıca kısa bir zaman önce başladığınız bir projeyi tamamlayacaksınız. Çok önem verdiğiniz bir girişim için fırsat doğacak ve gelişen bir proje hızla gerçek haline dönüşecek. Uzun zamandır istediğiniz bir şansa ulaşma fırsatı yakalayacaksınız. Gereken enerjiyi bulmak için hayatınızda biraz yer açmanız gerekecek. Gerekli olan tansiyon ve hız zamanla sonuç verecek ve sonunda tüm şüphelere rağmen doğru kararı verdiğinizi hatta kozlarınızı doğru insana oynadığınızı anlayacaksınız. Gelirinizi müsrifçe harcamayın. Lüks şeylere para harcamanız size bir şey kazandırmaz. Fakat hala zor günler için paranız var. Gerçek olan kendinizi güçlü hissetmeniz için para yatırımları yapmamanız.

İKİZLER

Bugün bazı menfaatler elde edebilir ve bunları kendinize saklamayıp, çevreyle paylaşabilirsiniz. İnsanlarla iyi anlaştığınız bir dönemdesiniz. Bir çok başarılı çalışma gerçekleştirebilirsiniz. Aşk ilişklilerinizde veya evlilik hayatınızda beraber olduğunuz kişiye baskı uygulamamalınız. Dikkat edin. Onun da size yapabileceği bazı şeyler olabilir. İsteklerini dinleyin ve ona nefes aldırın. Böylece gergin ortamların oluşmasını önleyeceksiniz ve daha sakin bir şekilde düşünerek olaylara beraber adım atmaya başlayacaksınız. İşinizde yüksek bir konuma geçebilirsiniz. Bozuk giden işleriniz varsa bugün onların düzeldiklerini görmeniz olasıdır. Özellikle iş ve para konularında çok güçlüsünüz. Oldukça uğraştırıcı bir gün geçirebilirsiniz. Kurmak istediğiniz bir ilişki yavaş ilerleyebilir fakat sonuç alırsınız.

YENGEÇ

Bugün iş ve duygusal ilişkilerinizde ya da evliliğinizde istenmedik bazı olaylar gelişebilir. Karşı cins ilişkilerinizde bir rekabet durumundan kazançlı çıkmanız olasıdır. Kararsızlık içinde olabilirsiniz. İçgüdülerinize güvenemiyor fakat mantığınızı da kullanmak için gereken verilere sahip olamıyorsunuz. İş ve para alanlarında da dikkatli olmalısınız. İş hayatınızda beklenmedik sıkıntılar olabilir. İşten ayrılabilir ya da önemli anlaşmazlıklara girebilirsiniz. Ya para sıkıntısı veya esaslı masraflar olabilir. Sağlık olarak hassas durumdasınız. Ani değişiklikler yaşamak zorunda da kalabilirsiniz. Devamlı hareket halinde olmanız gerekebilir. Bir yer değişikliği olasıdır. Bazı anlaşmazlıklarınız olabilir. Moralinizi bozan haberler alabilirsinizr. Çevrede sizin dedikodunuzu yapan birileri var. İş alanında konuştuklarınıza dikkat edin.

ASLAN

Eğer siz bir erkekseniz çevrenizde size değer veren kadınlar bulunabilir. Gerek sosyal ilişkilerinizi gerek duygusal ilişkilerinizi çok akıcı ve verimli yürütebilirsiniz. Eğer kadınsanız gene şanslı ve iyi durumdasınız fakat şansınız daha çok sosyal alanlarda, para ve eğlenceli toplantılar açısındandır. Zaten bugün sevdiğinizle daha rahat itetişim kurabileceksiniz. Beraber çok mutlu anlar paylaşabilirsiniz. İlişkinizi daha ciddi boyutlara götürebileceğiniz kararlar alabilirsiniz. Hangi cinsiyetten olursanız olun, ağır ve yorucu bir çalışma dönemindesiniz. Işleriniz, yavaş ve yorucu ilerlemelerine rağmen geri adım olmadan ilerleyecek. Yeni başlayan işlerde veya eski uğraşlarınızın yeni dallarında sürekli meşgul ve kazançlısınız. İş konularında yeni şeyler öğrenmeniz olasıdır.

BAŞAK

Sıkıntılı bir iş dönemindesiniz. İş hayatınızı karıştıracak ve sizi zor duruma düşürebilecek dedikodular olabilir. Dost bildiğiniz kimselere fazla güvenmeyin. Başkalarıyla birlikte yapılması gereken işlerde yalnız ve yardımsız bırakılabilirsiniz. Çok istediğiniz bir şey gerçekleşir gibi olup, son anda durabilir. Geri çekilmek zorunda kalabilirsiniz. Bununla beraber ilerisi için ümit var. Birlikte olduğunuz insana karşı fazla suçlayıcı tutumlara girebilir ve bu yüzden de umulmadık anlaşmazlıklara sebep olabilirsiniz. Uzun süre etkisini gösterecek olan bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Aslında şansınızda iyiye doğru dönüş olmakla birlikte bugün bazı ufak terslikler de yaşayabilirsiniz. Bunlar moralinizi bozmasın.

TERAZİ

Bugün alışılmıştan daha gayretli, çalışkan ve enerjiksiniz. Sizin için, sizden daha güçlü olanlara karşı mücadele verme ve başarı kazanma günü olabilir. Bazı psikolojik gerilimlere sahipsiniz. Asabi dengenizi korursanız kazançlı çıkarsınız. Karşı cins ilişkileri açısından mükemmel bir dönem. Büyük bir fırsatla karşılaşarak size elde edilmez gibi görünen birisini baştan çıkartabileceksiniz. Eğer devam eden bir ilişkiniz varsa birlikte olduğunuz kimsenin hiç beklemediğiniz sürprizleri olabilir. İstediğiniz kimse ile güzel günler geçireceksiniz. Birlikte çıkılan kısa bir yolculuk veya tatil olabilir. Maddi konularda bolluk getiren bir haber veya yeni bir işin başlangıcı olabilir. İşleriniz için genç bir insandan yardım almanız mümkündür.

AKREP

Bugün önemli bir sıkıntıdan kurtulmanız olasıdır. Sizi uğraştıran bazı şeyleri sonuca bağlayabilirsiniz. Bugün lüks bir ortamda ve kalabalık bir toplantıda bulunmanız olasıdır. Bir kadından gelen sevinçli haber olabilir. Maddi konular ve iş bugün en başarılı olacağınız alandır. Elinizdeki veya istediğiniz işleri başarıyla halledebilecek ve yeni ufuklara doğru ilerleyebileceksiniz. İş hayatınız yenilikler açısından durgun olmakla birlikte üzerinde durduğunuz bir konuyla ilgili olarak kazanca geçebilirsiniz. Eğer maddi sıkıntınız varsa eski bir dostunuz size yardımcı olacaktır. Zamanınızı yeni şeyler öğrenmeye sarfetmeniz olasıdır. Size zevk ve heyecan verecek şeylerle uğraşabilir ve bazı sorumluluklar altına girebilirsiniz. Karşı cins tarafından her zamankinden fazla beğenilip, gururunuzun okşanacağı bir dönemdesiniz.

YAY

Bugün önemli bir karar vermek durumunda kalmanız ya da bir sınavdan geçmeniz olasıdır. Eskiden yatırımını yaptığınız veya planladığınız birşeylerin karşılığını görebilirsiniz. Eğer karar verme durumunda kalırsanız bütün ihtimalleri gözden geçirerek mantıklı sonuçlar çıkartmaya gayret etmeli ve hislerinize kapılmamalısınız. Uzun zamandan beri istediğiniz birşeylere sahip olabilirsiniz. Manevi açıdan güçlüsünüz. İş konusunda henüz büyük bir maddi ilerleme olmasa da çok güçlü olacağınız bir konuma girebilirsiniz. Karşı cins ilişkilerinizde duygusaldan ziyade fiziksel açıdan şanslısınız. Siz bir kadınsanız istediğiniz veya birlikte olduğunuz ya da bir rakibenize karşı kesin bir zafer kazanacaksınız.

OĞLAK

Genel bir mutluluğunuz var. Ailenizde sevinçli bir olay yaşanabilir. Mevcut sıkıntılar bitebilir. İş ilişkileriniz güçlü. Sizin için aile ve iş çok ön planda ve bu yüzden aşk hayatınıza konsantre olamamanız olasıdır. Önemli bir işbirliğiniz olabilir. Başarılı organizasyonlar yapabilirsiniz. İş ortaklıkları kurabilirsiniz veya insanlarla anlaşmayı gerektiren benzeri her konuda başarılısınız. İşinizle ilgili yeni şeyler öğrenebilir veya yeni sorumluluklar altına girebilirsiniz. Son derece huzurlu bir ilişkinin temelini atmanız mümkündür. Süregelen bir ilişkiniz varsa onda çok mutlu bir dönem yaşayacaksınız. Alacağınız kötü bir haber moralinizi bozabilir. İş alanı en iyi olduğunuz alan. Başarılısınız ve başarılarınız takdir edilecek.

KOVA

Bugün sizi ilgilendiren her konuda son derece ümit veren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi bir dayanak olmasa da sezgilerinizle anlayabileceğiniz iyilikler yakındır. İş alanında kendi güç ve bilginize dayanarak yapacağınız teşebbüsler başarılı olabilir. Bir ilişkiyi bitirmeniz olasıdır fakat bu size zarar vermeyecek. Aşk hayatınız hareketsiz görülüyor. Bu konularl ilgilenmek istemeyebilirsiniz. Birileri ile anlaşma gayret ve ihtiyacı içindesiniz. Bunda başarılı olacaksınız. Dargın olduğunuz kimselerle barışabilirsiniz. Sizi sevindirecek gelişmelerle dolu bir gün. Çevrenin beğenisini kazanacaksınız. İşbirliği veya ortaklık durumuna girebilirsiniz. Başarılı bir ekip çalışması yapmanız da olasıdır. İş arkadaşlarınızla uyumlu olduğunuz bir dönemdesiniz.

BALIK

Eğer işinizden memnun değilseniz yada işsizseniz bugün karşınıza önemli fırsatlar çıkabilir. Çok iyi bir iş teklifi almanız ya da bozuk giden ilişkilerinizi düzeltmeniz olasıdır. Eğer yalnız bir kimseyseniz bir birliktelik fırsatı yakalayabilirsiniz fakat acele davranırsanız bu fırsat kaçabilir. Sakin davranıp, olayları kendi akışı içinde hür bırakmalısınız. Kadınsanız özellikle ağır davranmanız gereklidir. Siz, kadın veya erkek, bir ilişkisi ya da evliliği olan bir kimse bile olsanız bugün başka bir insanla duygusal macera yaşama imkanıyla karşılaşacaksınız. Bunu değerlendirip, yeni bir ilişki başlatmak ya da hiç aldırmayıp, eski ilişkinizi korumak veya geçici bir ilişki yaşamak sizin elinizdedir.



