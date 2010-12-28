Ä°kizler burcunu 2011'de neler bekliyor

22 MAYIS GÃœNEÅž BURCUNUZDA 3 HAZÄ°RAN MERKÃœR Ä°KÄ°ZLER BURCUâ€™NDA.Â Â



MerkÃ¼r kendi burcunda, bu gezegen ilahi ruhun insanÄ±n fiziksel varlÄ±ÄŸÄ± ile madde dÃ¼nyasÄ± arasÄ±nda yer almasÄ±nÄ± simgeler. Ä°yiyle iyi, kÃ¶tÃ¼yle kÃ¶tÃ¼ olan nÃ¶tr bir gezegendir. MerkÃ¼r etkisi altÄ±nda birbirini takip eden, akÄ±cÄ± fikirlere sahip olacaksÄ±nÄ±z. Elinizden hemen her iÅŸ gelecek ama bu arada dÃ¼alite sÄ±k sÄ±k kendini gÃ¶sterecek yani yine hemen her dÃ¼ÅŸÃ¼nceye yÃ¶neleceksiniz. Kendinizi geliÅŸtirmek Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken iÃ§in yÃ¼zeysel olmamaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu etki altÄ±nda daha ikna edici olacaksÄ±nÄ±z. Arada bir konsantrasyon zorluÄŸu Ã§ekebilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã–n yargÄ±larÄ±nÄ±zÄ± kontrol altÄ±nda tutun. Dikkat edin duygularÄ±nÄ±z derinlikden yoksun olabilir. SÃ¼rekli teÅŸvik edilmek isteÄŸi duyacaksÄ±nÄ±z.

3-6 HAZÄ°RAN-GÃœNEÅž/URANÃœS



PlanlarÄ±nÄ±z aniden bozulabilir veye ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bu sÃ¼re iÃ§inde Ã¶nceden atÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerin aniden duraklamasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r, ani anlaÅŸmazlÄ±klar ve tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanabilir. AyrÄ±ca evde veya iÅŸte kullanÄ±lan makinelerin zarar gÃ¶rmeleri veya bozulmalarÄ± olasÄ±dÄ±r.



ASTRO REÃ‡ETE: Bu dÃ¶nem ÅŸans oyunlarÄ±na ve yatÄ±rÄ±mlara fazla ilgi gÃ¶stermemeye dikkat edin, olumlu sonuÃ§lanmayabilir.

11 HAZÄ°RAN VENÃœS BURCUNUZDA



Tak anlamÄ±yla bir flÃ¶rt etkisi altÄ±nda olacaksÄ±nÄ±z, bu etki hemen her iliÅŸkide ortaya Ã§Ä±kabilir. YoÄŸun olarak duygusal iliÅŸkilere ve hatta evliliÄŸe eÄŸilimli olabilirsiniz. Burada Ã¶nemli olan karÅŸÄ± cinsle kurulacak olan entellektÃ¼el iliÅŸkinin yoÄŸunluÄŸudur, olaylarÄ± bu yoÄŸunluk yÃ¶nlendirecektir. Yine bu sÃ¼reÃ§te yakÄ±n akrabalarla olan iliÅŸkiler artacak ve keyif verecektir. Ticari kazanÃ§ elde edilebilir ancak bu Ã§ok fazla olmayacaktÄ±r. Organiz olmakta baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z.

11-14 HAZÄ°RAN-MERKÃœR/NEPTÃœN



HayalgÃ¼cÃ¼nÃ¼z zengin ve renkli. Gelecek olaylarÄ± Ã¶nceden hissedeceksiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: TÃ¼m iliÅŸkilerde ruhsal baÄŸlantÄ±larÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. HerÅŸey madde deÄŸildir.

22 HAZÄ°RAN-4 AÄžUSTOS MARS BURCUNUZDA



DÃ¼ÅŸÃ¼nsel enerjiniz Ã¶n planda ama sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ortamlarda bu enerji azalabilir bunu Ã¶nlemek iÃ§in daha Ã§ok ve iyi konsantre olmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. DÃ¼ÅŸÃ¼nsel ve fiziksel yeterlilik uyumunuz yeterli olmalÄ±. KonuÅŸmalarÄ±nÄ±z etkili olabilir ya da kendinizi Ã§ok daha iyi ifade edebilirsiniz. Ã–zellikle eÄŸitim dÃ¶neminde olanlar iÃ§in Ã§ok verimli bir sÃ¼reÃ§. Enerji ve Ã§abalarÄ±nÄ±z, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere ve iletiÅŸime yÃ¶nelik olacaktÄ±r. Organizasyon yetiniz iyi seviyede. Dedikodulardan ya da Ã¶nemli olmayan detaylardan normalin Ã¼stÃ¼nde hoÅŸlanacaksÄ±nÄ±z.



ASTRO REÃ‡ETE: SabÄ±rsÄ±z olmayÄ±n ve hiÃ§bir iÅŸi yarÄ±m bÄ±rakmayÄ±n ve en Ã¶nemlisi konu her ne olursa olsun tam ve yeterince bilgi edinmeden eyleme geÃ§meyin.

29 HAZÄ°RAN-3 TEMMUZ-MARS/MARS



Ã§ok yoÄŸun bir enerji akÄ±ÅŸÄ± altÄ±ndasÄ±nÄ±z, kararlÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸkansÄ±nÄ±z, dikkatinizi yeterince topladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlarda belli baÅŸarÄ±lar elde edebilirsiniz. Birden Ã§ok ÅŸeyi aynÄ± anda yapabilme yeteneÄŸiniz dikkat Ã§ekecek. Gizlilik ve sÄ±rlar ilginizi Ã§ekecek.

15 TEMMUZ-MARS/SATÃœRNÂ



Konsantrasyonunuz yÃ¼ksek hatta biraz melankolik Ã§ok fazla dalmayÄ±n buna karÅŸÄ±n sabÄ±rlÄ±sÄ±nÄ±z ve yorulmuyorsunuz. KafanÄ±zdaki planlarÄ± gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ±za daha kolay uygulayabilirsiniz. Size Ã§ok gÃ¼Ã§ ve bÄ±ktÄ±rÄ±cÄ± gelse de zorlanmalar sonucunda ciddi baÅŸarÄ±lar elde edebilirsiniz, olaylara karÅŸÄ± koyma gÃ¼cÃ¼nÃ¼z mÃ¼kemmel.



ASTRO REÃ‡ETE: Yeni ve ciddi iÅŸ geliÅŸtirme planlarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶zden iyice geÃ§irin.

23-28 TEMMUZ-MARS/MERKÃœR



ZekanÄ±z her zamankinden daha canlÄ± ve normalden daha fazla uyanÄ±ksÄ±nÄ±z, kÄ±sacasÄ± planlarÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilicek enerjiye sahipsiniz. Ruhsal enerjiniz gÃ¼Ã§lÃ¼ ve gayretli olacaksÄ±nÄ±z. Ä°yi ticaret yapabilir, baÅŸarÄ± kazanabilir ve maddi kazanÃ§ saÄŸlayabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Ä°ÅŸlerinizi Ã§abuk halledin.