"İkizler Burcu - Yıllık"

İkizler burcunu 2021'de neler bekliyor?

Bu yıl sizler için oldukça ödüllü ve destekli bir yıl olacağını söyleyebiliriz. 2020 yılının Eylül ayından bu yana oldukça zorlandığınız konular söz konusu oldu. Bazı duygusal kayıplar içinde oldunuz. Ama bu yıl hayatınızın en önemli ve başarılı yılına ilerliyorsunuz.

İkizler burcu için oldukça önemli gelişmeleri önünüze getirecek diyebiliriz. Çünkü tüm tutulmaları kendi burcunuzda yaşayacaksınız. Bu durum sizleri güçlü bir değişime götüreceğe benziyor. Jüpiter’in kova burcunda hareket etmesi engellerin azalmasıyla mutlu olacağınız bir yıl olacak. Bu yılı nihayet eski meselelere son vereceğiniz ve yeniden başlayacağınız bir yıl olarak görebilirsiniz. Planlarınızın çoğunun da gerçekleşeceği bir yıl içine giriyorsunuz. Bu nedenle, kendinize bu yıl güvenmek için yeteri kadar nedeniniz olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli yatırım yapmak da ödüllendirici olacaktır. Ancak, orta vadede bir yatırım pozisyonu alma konusunda bir adım atabilirsiniz.

Bu yıl beklediğiniz bir kadro olayı varsa bununla ilgili sürpriz bir gelişme içine girebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili bazı konuları uzun zamandır düşünüp hayata geçirmeye cesaret edemiyorsanız bu yıl buna yeteri kadar cesaret bulabilirsiniz.

2021 yılındaki Jüpiter ve Satürn aynı anda Kova burcuna geçecek ve bu size neyi anlatıyor?

2021 yılı, yüksek öğrenim gören öğrenciler için oldukça başarılı olacaktır. Öğrenciler yeni konuları öğrenmek ve hatta aynı konuda ustalaşmak için oldukça hevesli ve enerjik olacaklar. Çalışmayı ve öğrenmeyi planlayan ikizler için oldukça başarılı bir yıl olduğu söylenebilir. Satürn eğitim alanında size disiplin verirken Jüpiter gezegeni ise teoride bunu geliştirme fırsatları verecektir.

Eğitim açısından zirve bir yıl içine giriyorsunuz! Yurt dışı gibi konularda bazı engellenmeler yaşadığınız düşünebilir ya da yeteri kadar cesur olmayabilirsiniz. Aklınızda olmasa bile eğitime dair bir şeyler geliştirmek yıl içinde planlarınız dahilinde olsun. Çalışan biriyseniz kariyerinizde yöneticilerinizle ters düşme gibi bir şansınız fazla yok. Öncelikle kariyer hayatınızda hiyerarşiye göre davranışlar sergilemeli ve tüm yıl boyunca tüm samimiyetinizle üst düzey yöneticilerinizle geçmiş hesaplaşmalar içerisinde olmamalısınız. İş yapmalı, çok çalışmalı ve hedeflerinizi belirlemelisiniz. Hiç kimsenin size engel teşkil etmesine müsaade etmemelisiniz.

İkizler burcunun 2021'de kariyer hayatı nasıl olacak?

Kendinizi 2022 yılındaki büyük kariyer başarılarına hazırlayın! 2022 yılı sizin için kariyerinizde önemli bir zirve yılı olacak. Ama bunun olması için 2021 yılında yaptıklarınız çok önemli olacak. Bu yıl belki yurtdışında atacağınız adımların sonucunda başka bir ülkede yaşama fırsatını elde edebilirsiniz.

Mayıs-Ekim arası kendi işinizi kurmak veya yeni bir fikre inanmak için harika bir dönem!

Hayatınızın en hareketli dönemi olduğunu söyleyebiliriz.10 Haziran’da sizin burcunuzda yaşayacağınız güneş tutulması ile işler çok hızlanacak. Öncelikle bu dönem aşk hayatınızda büyük değişimleri önünüze getirebilir. Kendinizi sevgi konusunda daha güvende hissedebilirsiniz. Bu dönemde sadece sizi zorlayacak konu duygusal anlamda temel değerleriniz veya inançlarınız olabilir. Bir evlilik ya da bir ilişki dinamiğinin sonuna da gelebilir ya da yeniden de başlatabilirsiniz. Bu durum sizin içinde bulunduğunuz süreci nasıl ilerlettiğiniz ile ilgili olacak. Bu yıl yapmanız gereken yeni bir dil öğrenin, yüksek öğrenim yapın ve kendinize mutlaka gelişim sağlayacak bir katkıda bulunun. Yeni projeler yapmak, entelektüel bir yolculuğa çıkmak için harika olduğunu söyleyebiliriz.

İkizler burcunun 2021'de iş ve para hayatı nasıl olacak?

Para kazanmaya başlıyorsunuz! Ekonomik anlamda iyi kötü kendinizi toparlamaya çalıştığınız bir yıl geçirdiniz. Ama 2021 yılı finansal anlamda sizleri güçlendirecek bir dönem içine sokuyor. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmelisiniz. Üzerinizdeki ataleti atmalısınız.

İkizler burcu için 2021 Eylül- Ekim-Kasım ayı içerisinde öne çıkanlar

Eylül-Kasım arası! Yaşamınızı yeniden yaratma fırsatı elinize geçiyor! Rotanızı yeniden hesapladığınız bir yıl içindesiniz. Mesleğinizde, hobilerinizde ya da gerçek tutkularınızda ne noktada olduğunuzu göreceksiniz. Kendinize belki soruyorsunuz. Benim tutkum nedir ve ben bunun peşinden gidiyor muyum diye?

Hayatınızda gerçekten kendinizle ne zaman gurur duydunuz? Ya da kendinizi en çok hangi noktada başarılı buluyorsunuz? Bu sorular sizler için çok önemli olacak. Bireysel akülerimizi zaman zaman yeniden doldurmalıyız. İkizler için kendiyle gurur duymak bunların en önemlisidir. Yaşamanızdaki rolleri değerlendirmek belki de sizi yepyeni bir rol üstlenmeye motive edecektir.

Yıl sonu ilişiklerde ciddi bazı kararlar alabilirsiniz. Aşk yolunuzu şaşırtabilir!

Bu yıl ay düğümlerinin sizlerin 1-7 akslarında hareket edecek olması ilişkilerde kesin sonuç alacağınız davranışlar içine çekileceğinizi gösteriyor. Bu konu sizlerin inisiyatif alma ölçünüze göre şekillenecek. Eski bir ilişkinizin önünüze gelmesi ya da yeniden karar verme ihtiyacınız önem kazanabilir. Bu yıl aniden aşık olmanız ve hayatınızı bu şekilde değiştirmeniz şaşırtıcı konular içine girebilir. Belki bu bir evlilik kararı belki de ayrılık kararı olabilir. Bu durum sizin durumunuza ve kararlarına göre şekil kazanacak.

Bu yılın şifresi kendine inanmak!

Bazen çabalamaktan yorulup kendimizi geliştirme ve başarılı olma noktasına geçmek istiyorsak da buna inanmayı unutuyoruz. İnanmak merdivenin tamamını görmesiniz bile, ilk basamağı tırmanmaya benzer. Sizler içinde bu yıl açıkçası bu şekilde olacak. Kendinize ve yapacaklarınıza inanmanız gerekiyor. Bazı şeyler ters gidiyor gibi gelse de o sırada korkuyu değil, kendinize inanmayı seçerseniz kazanan siz olacaksınız.