"İkizler Burcu - Özellikler"

Burçların her biri farklı özelliklere sahiptir. Özellikle burçların yönetici gezegenlerine göre kişilik, fiziksel ve karakteristik özellikleri ortaya konulmaktadır. Burçlar hakkında bilgi sahibi olunduğunda kişiler hakkında daha doğru yaklaşımlarda bulunmak mümkün. Aynı zamanda 21 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında doğan kişiler boğa burcu olurlar. Boğa burcunun da kendine has özellikleri bulunmaktadır.

Grup: Toprak / sabit / negatif /dişi

Yönetici Gezegen: Venüs

Renk: Ateş pembe, eflatun, açık mavi

Uğurlu Taş: Elmas

Şanslı Sayı: 6

Karşıt Burç: Akrep

Şehirler: New York, Rodos, Leipzig, Dublin

Metal: Bakır

Çiçekler: Menekşe, şebboy, pembe karanfil, pembe gül

Boğa Burcu Fiziksel Özellikleri

Boğa burcu olan kişiler genel olarak kısa boylu ve güçlü yapılı olurlar. Sağlam bir boyun kısmı olan boğa burçları esmer tenli ve sıcak bakışlı kişiler olarak bilinirler. Boğa burçları genel olarak esmer ve koyu tenli olurlar. Saçları gür ve kıvırcık olan boğa burçları güzel ve çekici bir fiziksel özeliğe sahip olurlar. Boğa kadınları genç yaşlarda oldukça güzel ve bakımlı görünürler. Boğa burçları ilerleyen yaşlarda çok daha güzelleşebiliyorlar.

Boğa Burcu Kişisel Özellikleri

Boğa burcu olan kişiler hedefleri doğrultusunda ilerlerken tüm engelleri kararlı bir şekilde aşarlar. Yeteneklerini ön plana çıkaran boğa burçları maddecilikleri ile ön plana çıkarlar. Bireysel ilişkilerde ise son derece sözlerine güvenilir kişiler olarak bilinmektedir. Para kazanmayı seven boğa burçları bu kapsamda çok çalışarak maddi güce erişmek için gece gündüz çalışırlar. Bu yönleri ile çalışkanlıkları da ön plana çıkmış olur. Boğa burcu kişileri yatırım konusunda oldukça yetenekliler. O nedenle doğru yatırımlarda bulunabilirler.

Boğa Burcu Zayıf Özellikleri

Boğa burcunun genel olarak doyumsuz olduğu bilinmektedir. Özellikle maddi açıdan önemli bir kazanç elde etmeyi hedefleyen boğa burcu keyfine de aşırı düşkün olarak bilinmektedir. Dolayısı ile boğa burcu keyfi için önemli bir çalışma içine girer. Bu nedenle alışverişlerini yaparken dahi kendisini mutlu edecek ürünler almak ister. Bu para harcama alışkanlığı ile boğa burcu genel olarak müsriflik de yapabilir. Kibirli olması nedeni ile boğa burcu kimseden yardım almak istemez.

Boğa Burcu Güçlü Özellikleri

Boğa genel olarak burçlar kuşağının en güçlü burcu olarak bilinmektedir. Bu nedenle boğa burcu olan kişiler güvenilir ve sağlam olarak bilinirler. Aynı zamanda boğa burcu olan kişiler mantıkları yerine duyguları ve tutkuları ile hareket edebilirler. Aynı zamanda boğa burcu olan kişiler istedikleri şeyleri elde etmek için çok çalışırlar. Bu uğurda da epey emek harcamaları ile bilinirler. Boğa burçları kendilerini mutlu etmeyen ve yoran şeyler ile uğraşmaktan hoşlanmazlar. Boğa burçları kendi mutlulukları için hedeflerine ulaşırlar. Bu nedenle gece gündüz çalışabilirler.

Boğa Burcu İyi Özellikleri

Boğa burcu olan kişiler yardımsever ve merhametli olarak bilinirler. Bu kişiler insanlara yardım etmeyi çok severler. Boğa burçlarının pek çok olumlu yönleri de bulunmaktadır. Özellikle de boğa burçları dayanıklı ve dik duruşlu bir yapıya sahiplerdir. Kimse onlara istemedikleri bir şeyi kolay kolay yaptıramaz. Bunun yanı sıra mantıklı hareket etmeyi seven boğa burcu kişileri güvenilir olmaları ile bilinirler. Kendilerine yetmeyi bilen boğa burçları barışçıl yönleri ile ön plana çıkarlar. Üretken ve sabırlı bir yapıları olan boğa burcu kişileri istediklerine ulaşmak için çok çalışırlar. Aynı zamanda dengeli bir yapıları da vardır. Boğa burçları son derece nazik bir yapıya sahip olurlar. Toplum içinde zarif ve duyarlı kişilikleri ile bilinen boğa burçları zarif ve nazik kişiler ile ön plana çıkarlar.

Boğa Burcu Kötü Özellikleri

Boğa burcu olan kişiler inatçı kişilikleri ile bilinirler. Aynı zamanda bildiğini okuyan boğa burcu kişileri aşırı kıskançtır. Sevdiklerini kıskanan boğa burçları iş ve sosyal yaşamda da kıskanç olmaları ile ön plana çıkarlar. Kimi zaman katı yönleri ile bilinen boğa burçları çoğu zaman yavaş hareket ederler. Boğa burçları genel olarak inatçı ve bildiğini okuyan kişilerdir. Aşırı kıskanç olabilen boğa burçları kendi sınırlarına girilmesinden asla hoşlanmazlar. Çoğu zaman katı bir yapıya sahip olan boğa burçları eleştirilmekten de asla hoşlanmazlar. Bunun yanı sıra boğa burçları öncelikle kendilerini düşünürler. Kibirli olabilen boğa burçları takıntılı olarak anılırlar.