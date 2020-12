Ä°KÄ°ZLER BURCU

Olaylar daha çok evlilik, borçlar, eğitim ve sırlarla ilgili görünüyor. Öyle yoğun ve uzun süreli astrolojik oluşumlar oluşmuyor. Buna karşın bu burcun insanları özellikle yeni yılın ikinci döneminde bazı yaşamsal kararlar yani yeni seçimler yapabilirler veya daha farklı bir geleceğe yönelebilirler. Tabii ki bunlar kesin değil, unutulmamalı ki kararları daima biz vereceğiz ve veriyoruz...

22 MAYIS GÜNEŞ BURCUNUZDA



3 HAZİRAN MERKÜR İKİZLER BURCU’NDA.



Merkür kendi burcunda, bu gezegen ilahi ruhun insanın fiziksel varlığı ile madde dünyası arasında yer almasını simgeler. İyiyle iyi, kötüyle kötü olan nötr bir gezegendir. Merkür etkisi altında birbirini takip eden, akıcı fikirlere sahip olacaksınız. Elinizden hemen her iş gelecek ama bu arada düalite sık sık kendini gösterecek yani yine hemen her düşünceye yöneleceksiniz. Kendinizi geliştirmek çalışırken için yüzeysel olmamaya çalışmalısınız. Bu etki altında daha ikna edici olacaksınız. Arada bir konsantrasyon zorluğu çekebilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Ön yargılarınızı kontrol altında tutun. Dikkat edin duygularınız derinlikden yoksun olabilir. Sürekli teşvik edilmek isteği duyacaksınız.



3-6 HAZİRAN-GÜNEŞ/URANÜS



Planlarınız aniden bozulabilir veye ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bu süre içinde önceden atılımını yaptığınız işlerin aniden duraklaması mümkündür, ani anlaşmazlıklar ve tartışmalar yaşanabilir. Ayrıca evde veya işte kullanılan makinelerin zarar görmeleri veya bozulmaları olasıdır.



ASTRO REÇETE: Bu dönem şans oyunlarına ve yatırımlara fazla ilgi göstermemeye dikkat edin, olumlu sonuçlanmayabilir.



11 HAZİRAN VENÜS BURCUNUZDA



Tak anlamıyla bir flört etkisi altında olacaksınız, bu etki hemen her ilişkide ortaya çıkabilir. Yoğun olarak duygusal ilişkilere ve hatta evliliğe eğilimli olabilirsiniz. Burada önemli olan karşı cinsle kurulacak olan entellektüel ilişkinin yoğunluğudur, olayları bu yoğunluk yönlendirecektir. Yine bu süreçte yakın akrabalarla olan ilişkiler artacak ve keyif verecektir. Ticari kazanç elde edilebilir ancak bu çok fazla olmayacaktır. Organiz olmakta başarılı olacaksınız.



11-14 HAZİRAN-MERKÜR/NEPTÜN



Hayalgücünüz zengin ve renkli. Gelecek olayları önceden hissedeceksiniz.



ASTRO REÇETE: Tüm ilişkilerde ruhsal bağlantıları anlamaya çalışın. Herşey madde değildir.



22 HAZİRAN-4 AĞUSTOS MARS BURCUNUZDA



Düşünsel enerjiniz ön planda ama sıkıntılı ortamlarda bu enerji azalabilir bunu önlemek için daha çok ve iyi konsantre olmaya çalışmalısınız. Düşünsel ve fiziksel yeterlilik uyumunuz yeterli olmalı. Konuşmalarınız etkili olabilir ya da kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Özellikle eğitim döneminde olanlar için çok verimli bir süreç. Enerji ve çabalarınız, düşüncelere ve iletişime yönelik olacaktır. Organizasyon yetiniz iyi seviyede. Dedikodulardan ya da önemli olmayan detaylardan normalin üstünde hoşlanacaksınız.



ASTRO REÇETE: Sabırsız olmayın ve hiçbir işi yarım bırakmayın ve en önemlisi konu her ne olursa olsun tam ve yeterince bilgi edinmeden eyleme geçmeyin.



29 HAZİRAN-3 TEMMUZ-MARS/MARS



çok yoğun bir enerji akışı altındasınız, kararlı ve çalışkansınız, dikkatinizi yeterince topladığınız anlarda belli başarılar elde edebilirsiniz. Birden çok şeyi aynı anda yapabilme yeteneğiniz dikkat çekecek. Gizlilik ve sırlar ilginizi çekecek.



15 TEMMUZ-MARS/SATÜRN



Konsantrasyonunuz yüksek hatta biraz melankolik çok fazla dalmayın buna karşın sabırlısınız ve yorulmuyorsunuz. Kafanızdaki planları günlük hayatınıza daha kolay uygulayabilirsiniz. Size çok güç ve bıktırıcı gelse de zorlanmalar sonucunda ciddi başarılar elde edebilirsiniz, olaylara karşı koyma gücünüz mükemmel.



ASTRO REÇETE: Yeni ve ciddi iş geliştirme planlarınızı gözden iyice geçirin.



23-28 TEMMUZ-MARS/MERKÜR



Zekanız her zamankinden daha canlı ve normalden daha fazla uyanıksınız, kısacası planlarınızı gerçekleştirebilicek enerjiye sahipsiniz. Ruhsal enerjiniz güçlü ve gayretli olacaksınız. İyi ticaret yapabilir, başarı kazanabilir ve maddi kazanç sağlayabilirsiniz.



ASTRO REÇETE: İşlerinizi çabuk halledin.



15 AĞUSTOS-MARS/PLUTO



Sert ve yorucu bir astro etki ama üç-dört içinde etkisi dağılacak. Bu etki altında

saygısız davranabilir veya saygısızlık görebilirsiniz. Fiziksel çatışmalardan kesin uzak durun, manevi veya maddi zarar görebilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Kimsenin etkisinde kalmayın ve işine karışmayın.