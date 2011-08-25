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    Haberler >Astroloji >Ä°KÄ°ZLER BURCU

    Ä°KÄ°ZLER BURCU

    HÃ¼rriyet Haber
    25.08.2011 - 10:49 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°kizler Burcu yeni yÄ±lda sakin burÃ§lardan sayÄ±labilir, daha doÄŸrusu trafik yoÄŸun deÄŸil.

    Olaylar daha Ã§ok evlilik, borÃ§lar, eÄŸitim ve sÄ±rlarla ilgili gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ã–yle yoÄŸun ve uzun sÃ¼reli astrolojik oluÅŸumlar oluÅŸmuyor. Buna karÅŸÄ±n bu burcun insanlarÄ± Ã¶zellikle yeni yÄ±lÄ±n ikinci dÃ¶neminde bazÄ± yaÅŸamsal kararlar yani yeni seÃ§imler yapabilirler veya daha farklÄ± bir geleceÄŸe yÃ¶nelebilirler. Tabii ki bunlar kesin deÄŸil, unutulmamalÄ± ki kararlarÄ± daima biz vereceÄŸiz ve veriyoruz...

    22 MAYIS GÃœNEÅž BURCUNUZDAÂ Â Â Â Â Â

    3 HAZÄ°RAN MERKÃœR Ä°KÄ°ZLER BURCUâ€™NDA.

    MerkÃ¼r kendi burcunda, bu gezegen ilahi ruhun insanÄ±n fiziksel varlÄ±ÄŸÄ± ile madde dÃ¼nyasÄ± arasÄ±nda yer almasÄ±nÄ± simgeler. Ä°yiyle iyi, kÃ¶tÃ¼yle kÃ¶tÃ¼ olan nÃ¶tr bir gezegendir. MerkÃ¼r etkisi altÄ±nda birbirini takip eden, akÄ±cÄ± fikirlere sahip olacaksÄ±nÄ±z. Elinizden hemen her iÅŸ gelecek ama bu arada dÃ¼alite sÄ±k sÄ±k kendini gÃ¶sterecek yani yine hemen her dÃ¼ÅŸÃ¼nceye yÃ¶neleceksiniz. Kendinizi geliÅŸtirmek Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken iÃ§in yÃ¼zeysel olmamaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu etki altÄ±nda daha ikna edici olacaksÄ±nÄ±z. Arada bir konsantrasyon zorluÄŸu Ã§ekebilirsiniz.

    ASTRO REÃ‡ETE: Ã–n yargÄ±larÄ±nÄ±zÄ± kontrol altÄ±nda tutun. Dikkat edin duygularÄ±nÄ±z derinlikden yoksun olabilir. SÃ¼rekli teÅŸvik edilmek isteÄŸi duyacaksÄ±nÄ±z.

    3-6 HAZÄ°RAN-GÃœNEÅž/URANÃœS

    PlanlarÄ±nÄ±z aniden bozulabilir veye ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bu sÃ¼re iÃ§inde Ã¶nceden atÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerin aniden duraklamasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r, ani anlaÅŸmazlÄ±klar ve tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanabilir. AyrÄ±ca evde veya iÅŸte kullanÄ±lan makinelerin zarar gÃ¶rmeleri veya bozulmalarÄ± olasÄ±dÄ±r.

    ASTRO REÃ‡ETE: Bu dÃ¶nem ÅŸans oyunlarÄ±na ve yatÄ±rÄ±mlara fazla ilgi gÃ¶stermemeye dikkat edin, olumlu sonuÃ§lanmayabilir.

    11 HAZÄ°RAN VENÃœS BURCUNUZDA

    Tak anlamÄ±yla bir flÃ¶rt etkisi altÄ±nda olacaksÄ±nÄ±z, bu etki hemen her iliÅŸkide ortaya Ã§Ä±kabilir. YoÄŸun olarak duygusal iliÅŸkilere ve hatta evliliÄŸe eÄŸilimli olabilirsiniz. Burada Ã¶nemli olan karÅŸÄ± cinsle kurulacak olan entellektÃ¼el iliÅŸkinin yoÄŸunluÄŸudur, olaylarÄ± bu yoÄŸunluk yÃ¶nlendirecektir. Yine bu sÃ¼reÃ§te yakÄ±n akrabalarla olan iliÅŸkiler artacak ve keyif verecektir. Ticari kazanÃ§ elde edilebilir ancak bu Ã§ok fazla olmayacaktÄ±r. Organiz olmakta baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z.

    11-14 HAZÄ°RAN-MERKÃœR/NEPTÃœN

    HayalgÃ¼cÃ¼nÃ¼z zengin ve renkli. Gelecek olaylarÄ± Ã¶nceden hissedeceksiniz.

    ASTRO REÃ‡ETE: TÃ¼m iliÅŸkilerde ruhsal baÄŸlantÄ±larÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. HerÅŸey madde deÄŸildir.

    22 HAZÄ°RAN-4 AÄžUSTOS MARS BURCUNUZDA

    DÃ¼ÅŸÃ¼nsel enerjiniz Ã¶n planda ama sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ortamlarda bu enerji azalabilir bunu Ã¶nlemek iÃ§in daha Ã§ok ve iyi konsantre olmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. DÃ¼ÅŸÃ¼nsel ve fiziksel yeterlilik uyumunuz yeterli olmalÄ±. KonuÅŸmalarÄ±nÄ±z etkili olabilir ya da kendinizi Ã§ok daha iyi ifade edebilirsiniz. Ã–zellikle eÄŸitim dÃ¶neminde olanlar iÃ§in Ã§ok verimli bir sÃ¼reÃ§. Enerji ve Ã§abalarÄ±nÄ±z, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere ve iletiÅŸime yÃ¶nelik olacaktÄ±r. Organizasyon yetiniz iyi seviyede. Dedikodulardan ya da Ã¶nemli olmayan detaylardan normalin Ã¼stÃ¼nde hoÅŸlanacaksÄ±nÄ±z.

    ASTRO REÃ‡ETE: SabÄ±rsÄ±z olmayÄ±n ve hiÃ§bir iÅŸi yarÄ±m bÄ±rakmayÄ±n ve en Ã¶nemlisi konu her ne olursa olsun tam ve yeterince bilgi edinmeden eyleme geÃ§meyin.

    29 HAZÄ°RAN-3 TEMMUZ-MARS/MARS

    Ã§ok yoÄŸun bir enerji akÄ±ÅŸÄ± altÄ±ndasÄ±nÄ±z, kararlÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸkansÄ±nÄ±z, dikkatinizi yeterince topladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlarda belli baÅŸarÄ±lar elde edebilirsiniz. Birden Ã§ok ÅŸeyi aynÄ± anda yapabilme yeteneÄŸiniz dikkat Ã§ekecek. Gizlilik ve sÄ±rlar ilginizi Ã§ekecek.

    15 TEMMUZ-MARS/SATÃœRN

    Konsantrasyonunuz yÃ¼ksek hatta biraz melankolik Ã§ok fazla dalmayÄ±n buna karÅŸÄ±n sabÄ±rlÄ±sÄ±nÄ±z ve yorulmuyorsunuz. KafanÄ±zdaki planlarÄ± gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ±za daha kolay uygulayabilirsiniz. Size Ã§ok gÃ¼Ã§ ve bÄ±ktÄ±rÄ±cÄ± gelse de zorlanmalar sonucunda ciddi baÅŸarÄ±lar elde edebilirsiniz, olaylara karÅŸÄ± koyma gÃ¼cÃ¼nÃ¼z mÃ¼kemmel.

    ASTRO REÃ‡ETE: Yeni ve ciddi iÅŸ geliÅŸtirme planlarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶zden iyice geÃ§irin.

    23-28 TEMMUZ-MARS/MERKÃœR

    ZekanÄ±z her zamankinden daha canlÄ± ve normalden daha fazla uyanÄ±ksÄ±nÄ±z, kÄ±sacasÄ± planlarÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilicek enerjiye sahipsiniz. Ruhsal enerjiniz gÃ¼Ã§lÃ¼ ve gayretli olacaksÄ±nÄ±z. Ä°yi ticaret yapabilir, baÅŸarÄ± kazanabilir ve maddi kazanÃ§ saÄŸlayabilirsiniz.

    ASTRO REÃ‡ETE: Ä°ÅŸlerinizi Ã§abuk halledin.

    15 AÄžUSTOS-MARS/PLUTO

    Sert ve yorucu bir astro etki ama Ã¼Ã§-dÃ¶rt iÃ§inde etkisi daÄŸÄ±lacak. Bu etki altÄ±nda
    saygÄ±sÄ±z davranabilir veya saygÄ±sÄ±zlÄ±k gÃ¶rebilirsiniz. Fiziksel Ã§atÄ±ÅŸmalardan kesin uzak durun, manevi veya maddi zarar gÃ¶rebilirsiniz.

    ASTRO REÃ‡ETE: Kimsenin etkisinde kalmayÄ±n ve iÅŸine karÄ±ÅŸmayÄ±n.

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