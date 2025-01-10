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Zorlu Grubu’nda üst düzey atama

Güncelleme Tarihi:

#Zorlu Grubu#İK#Burak Aydın
Zorlu Grubu’nda üst düzey atama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 07:00

Zorlu Grubu dijitalleşme odaklı stratejilerini pekiştirme ve yenilikçi çözümler geliştirme süreçlerini yönetmek üzere üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanlığı’na Burak Aydın atandı.

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Burak Aydın, 1997 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu, ardından 1999 yılında ODTÜ İşletme Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Aydın, Accenture Almanya ve Avusturya ofislerinde çeşitli projelerde danışman olarak çalıştıktan sonra, Türkiye’de Siemens Business Services bünyesinde Stratejik Planlama Danışmanı ve Müdürü görevlerini yürüttü. 2006-2017 yılları arasında Intel Türkiye bünyesinde sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevini sürdürdü. 2017-2018 yılları arasında Silver Spring Networks bünyesinde, 2018-2021 yılları arasında SabancıDx şirketinde Genel Müdürlük görevinde bulunan Burak Aydın, 2021 yılından bu yana yer aldığı Amazon Web Services bünyesinde Türkiye Genel Müdürü görevini yürütüyordu.

 

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#Zorlu Grubu#İK#Burak Aydın

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