Zorlu Grubu’nda üst düzey atama

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Burak Aydın, 1997 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu, ardından 1999 yılında ODTÜ İşletme Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Aydın, Accenture Almanya ve Avusturya ofislerinde çeşitli projelerde danışman olarak çalıştıktan sonra, Türkiye’de Siemens Business Services bünyesinde Stratejik Planlama Danışmanı ve Müdürü görevlerini yürüttü. 2006-2017 yılları arasında Intel Türkiye bünyesinde sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevini sürdürdü. 2017-2018 yılları arasında Silver Spring Networks bünyesinde, 2018-2021 yılları arasında SabancıDx şirketinde Genel Müdürlük görevinde bulunan Burak Aydın, 2021 yılından bu yana yer aldığı Amazon Web Services bünyesinde Türkiye Genel Müdürü görevini yürütüyordu.