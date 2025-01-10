‘Z kuşağıyla iş yaşamında beklentiler değişti’

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Gelişen teknolojiler ve sosyal medya ile büyüyen Z kuşağının çalışma hayatında aktif rol almasının değişiklikleri de beraberinde getirdiğini ifade eden İntegral Yatırım İnsan Kaynakları Müdürü Emel Yumuk, “En başta iş ve özel yaşam dengesinin onlar için önemini fark ediyoruz ve bu noktada da çalışma sürelerinin azaltılması ya da saatlerin esnek hale getirilmesi gibi beklentileri olduğunu biliyoruz. Jenerasyonlar arası uyumu da gözeterek, yatırım finansman sektöründeki kurumlar özelinde, 7.5 saatlik günlük çalışma süresi ve 1 saatlik molanın verimli olacağını düşünüyorum. Herhangi bir kuruluşa tabi olmaksızın çalışabilen kurum ya da departmanlar için bireysel görüşüm; erken başlayıp, erken bitecek bir hibrit /uzaktan çalışma modeli ve yaz saati uygulaması ile mesai bitişinin 2 saat öne çekilmesinin çalışan memnuniyeti adına önemli bir düzenleme olduğunu söyleyebilirim.

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Araştırmalara göre de benzer uygulamalara sahip kurumların çalışan bağlılıkları artıyor, insan odaklı ve güçlü işveren marka algısı da perçinleniyor. Bizim gibi yasal düzenlemelere tabii olarak hizmet vermekte olan kuruluşlarda bu tarz uygulamaların yapılabilmesi için mevcut kanun ve politikaların da düzenlenerek sistemlerin desteklenmesi gerekmektedir” dedi.

İŞ VE EV AYRIMI ZORLAŞIYOR

Evden çalışanların iş ve ev hayatı ayrımını yapmakta zorlandığını belirten Yumuk şunları söyledi: “Evden çalışan kişiler için dezavantajlar arasında çalışanın sosyal hayattan uzak kalması ve duygusal açıdan desteklenmenin eksiklikleri ilk akla gelen olumsuzluklar arasında. İş sorumluluklarının yanı sıra evdeki sorumluluklarla baş etme, takım çalışmasında karşılaşılan zorluklar, mesai saatinin ucunun açık olması ve sürekli ulaşılabilir olmasına ilişkin gereklilik, konsantre olma veya disiplini sağlama sürecinde zorluklar yaşamasına sebep olabiliyor. Avantajları ise trafikte zaman kaybetmeme, kişinin kendisine ve ailesine daha fazla vakit ayırabilmesi ve çalışma esnekliği sağlaması olarak özetleyebilirim.”