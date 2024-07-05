‘Z kuşağının yenilikçi fikirlerine değer veriyoruz’

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Samsung Electronics Türkiye İK Direktörü Semra Ergin, hem çalışanlarının hem de gelecekte çalışacak potansiyeli olan genç yeteneklerin özenle değerlendirildiği bir yapı kurduklarını ifade ediyor. Ergin, farklı kuşakların bir arada çalıştığı bir teknoloji şirketi olarak yeni çalışma biçimleri içerisinde hibrit çalışmanın önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekiyor ve ekip içi iletişimi artıracak etkinlikleri düzenli olarak gerçekleştirdiklerini dile getiriyor. Ergin ile Samsung Electronics Türkiye’nin insan kaynakları anlayışını ve uygulamalarını konuştuk...

İnsan kaynakları yaklaşımınız ve eğitim stratejiniz nedir?

Samsung Electronics olarak çalışanlarımızın gelişimini, görüşlerini, önerilerini ve süreçlere ve projelere katılımlarını önemseyen bir çalışan deneyimi yaklaşımı benimsiyoruz. Hatta bu yaklaşımı, kuruluş felsefemizle doğrudan bağlantılandırılabiliriz. Kurucumuz olan Bay Lee ‘Şirket çalışandır’ diyor. Çalışan memnuniyeti konusunda benimsediğimiz üç temel yaklaşımımızı şöyle sıralayabiliriz: Çalışanların kariyer gelişimini desteklemek, çalışanları ortak bir amaç etrafında birleştirerek süreç ve projelere katılımlarını sağlamak ve geri bildirim mekanizmasını işletmek.

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Çalışanları geçmişlerinden, kültürlerinden, potansiyel ve performanslarından bağımsız olarak birer ‘yetenek’ olarak değerlendiriyoruz. Çalışanların kariyer gelişimini desteklemek amacıyla ‘Samsung Professional Academy’ kişisel gelişim eğitimleri, 360 derece pazarlama fonksiyonlarını geliştirici eğitimleri içeren ‘Samsung Marketing School’, liderlik reflekslerini geliştirmeye yönelik eğitimleri içeren ‘Samsung Leadership Journey’ gibi proje ve uygulamalarımızla, çalışanlarımıza kendilerini gerçekleştirebilecekleri donanımları kazandırıyoruz. Bu alanda Türkiye’nin güçlü eğitim danışmanlık şirketlerinin yanı sıra önde gelen üniversiteleri ile iş birliği yaparak daha bağımsız ve geniş perspektifli bir eğitim yaklaşımı benimsiyoruz.

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GENÇLERE İLHAM VERİYORUZ

Genç yeteneklere sunduğunuz avantajlar nelerdir?

Öncelikle Samsung Electronics olarak inovasyonun gücüne inanıyor, inovasyona açıklık felsefemizin gelecek nesillere yerleşmesi için çalışıyoruz. İnovasyona öncülük eden bir marka olarak, gençlere gelecek vizyonumuzla ilham veriyoruz. Samsung Türkiye olarak genç yeteneklere değer ve ilham veren yenilikçi ve öncü marka olma vizyonumuza ek olarak, aynı zamanda kendi bünyemizde de genç yetenekleri kariyer gelişimi alanında destekleyen, onların yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin önünü açan kurumsal insan kaynakları politikaları geliştiriyoruz.

Kurumunuzda kaç kuşak bir arada çalışıyor, bu konuya yaklaşımınız nedir?

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Kurumumuzda şu an 3 farklı kuşak bir arada çalışıyor: X, Y ve Z kuşakları. Tam zamanlı çalışan Z kuşağının oranı yüzde 15’lerde ve bu oran, stajyerlerimizle ve yeni mezun işe alımlarımızla birlikte sürekli artıyor. Bu kuşakların her birinin birbirinden farklı çalışma tarzları, beklentileri ve motivasyon kaynakları var. Z kuşağının kurum kültürüne adaptasyonu zorlayıcı olabiliyor. Çünkü bu kuşak, hızlı değişimlere ve teknolojiye oldukça açık. Bu durumu aşmak için Z kuşağının yenilikçi fikirlerine ve teknolojik becerilerine değer veriyor; Z kuşağının temsilcilerine kurum içi projelerde roller vererek, onların sadakatini ve kurum kültürümüze olan bağlılıklarını artırmaya çalışıyoruz. Daima genç sesleri duyan, geri bildirim olanaklarına ve herkes için sürdürülebilir bir geleceğe önem veren bir yaklaşım benimsiyoruz.

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Çalışan bağlılığı için esnek çözüm

Kurum kültürü oluştururken eskiye göre en çok hangi konularda zorluk yaşıyorsunuz? Bunları nasıl aşıyorsunuz?

Hibrit çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla, çalışanların birbirleriyle ve şirketin genel değerleriyle bağlantıda kalması zorlaşabiliyor. Z kuşağının iş yerinde yüksek sirkülasyonu ve farklı beklentileri, kurum kültürünün sürekli olarak adapte olmasını gerektiriyor. Bu sorunları aşmak için, şeffaf iletişim kanalları oluşturuyor ve tüm çalışanların katılımını teşvik eden kurum içi etkinlikler düzenliyoruz. Hibrit çalışma düzenine özgü stratejiler geliştirerek, herkesin katılımını ve bağlılığını sağlamak için esnek çözümler sunuyoruz. Ayrıca, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimine yatırım yaparak, onların şirkete olan bağlılıklarını artırmayı hedefliyoruz.