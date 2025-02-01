Z kuşağı ‘yapay zekâ’ desteği bekliyor

Haberin Devamı

Uluslararası danışmanlık, denetim, güvence, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY tarafından Microsoft ve TeachAI işbirliğiyle, beş bölgede 16 ülkeden 17-27 yaş arasındaki 5 bin 218 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘Z Kuşağı ve Yapay Zekâ Araştırması’, genç neslin yapay zekâyı yoğun bir şekilde kullandığını ancak bu teknolojinin geniş kapsamda eleştirel olarak değerlendirilmesinde ve uygulanmasında bazı eksiklikler yaşadığını ortaya koyuyor.

Y kuşağının ardından işgücünde hızla büyüyen ve 2030 yılına kadar küresel işgücünün yüzde 30’unu oluşturacak bu nesil, yapay zekâyı etkili kullanmak için daha derin ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda eğitim ve iş dünyası için kritik öneriler sunan araştırmada, geleceğin işgücünde önemli bir yere sahip olacak Z kuşağının yapay zekâ kullanma becerilerinin geliştirilmesine yönelik yollar ele alınıyor.

Haberin Devamı

ELEŞTİREL BAKIŞTA ZORLUK YAŞIYORLAR

Z kuşağının çoğunluğunun yapay zekâ teknolojilerini aktif olarak kullandığını ortaya koyan araştırmaya göre, kullanıcı profilleri yüzde 15 “süper kullanıcı”, yüzde 61 “çeşitli kullanıcı” ve yüzde 24 “geride kalanlar” olarak üç gruba ayrılıyor. Z kuşağı, yapay zekânın tekrarlayan görevlerde zaman tasarrufu ve büyük miktarda verinin analizinde kolaylık sağlaması açısından faydalı olduğunu düşünürken, diğer yandan yanlış bilgi üretme ve insan yaratıcılığını azaltma gibi risklerine de odaklanıyor. Ayrıca araştırmada yapay zekânın hangi ürünler ve görevlerde yaygın olarak kullanıldığını anlama konusunda Z kuşağının çoğunlukla (%69) başarılı olduğu görülüyor. En düşük performansın da yapay zekânın eksikliklerini eleştirel olarak değerlendirme (%44) ve en iyi komutları yazma (%56) konularında yaşandığı öne sürülüyor.

Aynı zamanda katılımcılar, yapay zekâyı kullanmak için gereken en önemli yetkinlikler arasında yaratıcılık ve merak (%52), eleştirel düşünme (%47) ve kodlama/bilgisayar programlama (%46) olduğunu belirtiyor. Tüm bu sonuçlar, Z kuşağının yapay zekânın faydalarına ve risklerine yönelik algısının temelini oluşturuyor.

Haberin Devamı

EĞİTİMCİ VE İŞVEREN FARKLI YAKLAŞIYOR

Katılımcıların yüzde 42’si, eğitimcilerin bazı görevlerde yapay zekâ kullanımına teşvik etmediğini, buna karşılık yalnızca yüzde 15’i işverenlerinin aynı şeyi söylediğini belirtiyor. Bu durum, eğitimcilerin yapay zekâ kullanımını intihalle ilişkilendirme ve akademik dürüstlüğü koruma eğilimini yansıtırken, işverenlerin daha esnek bir tutum sergilediğini gösteriyor. Rapor, eğitimciler ve işverenlerin her geçen gün daha da gelişen yapay zekâ teknolojisine uyum sağlamaya çalışırken ihtiyaç duyulan işbirlikleriyle de bu dengesizliklerin giderilebileceğine dikkat çekiyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ GEREKLİ

Araştırma ilk olarak; işletmelerin ve eğitim kurumlarının, Z kuşağının yapay zekâ konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla özel eğitimler ve rehber niteliğinde kaynaklar sağlaması gerektiğini vurguluyor. Bu çerçevede, kamu ve özel sektörün işbirliğiyle bu konuya yönelik daha kapsamlı bir müfredat geliştirilmesinin önemine dikkat çekiliyor. İkinci olarak, Z kuşağının yüzde 55’inin yapay zekâ hakkındaki bilgilerini sosyal medyadan edindiği göz önüne alındığında, bu platformlarda güvenilir ve doğrulanmış içeriklerin yaygınlaştırılmasının da kritik bir adım olduğu ifade ediliyor.

Haberin Devamı

‘YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİLMELİ’

EY Türkiye İş Gücü Danışmanlığı Lideri ve Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı Ersin Yıldırım araştırmayla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “İş hayatında yer almaya başlayan en genç nesil olan Z kuşağının, kariyeri boyunca yapay zekânın uzun vadeli etkileriyle karşı karşıya kalacağı aşikâr. Z kuşağı, teknolojiye olan doğuştan yatkınlığıyla yapay zekâ kullanımında önemli bir adım atmış olsa da bu teknolojiyi doğru bir şekilde değerlendirme ve potansiyelinden tam olarak yararlanma noktasında daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu kuşağın yapay zekâ alanında temelden etkin bir şekilde yönlendirilmesi için eğitim ve iş dünyasının işbirliği halinde olması, eleştirel düşünme becerilerinin güçlendirilmesine yönelik stratejiler geliştirmesi gerekiyor.”