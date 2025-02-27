Z kuşağı ile doğru iletişimin şifreleri

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Yapılan araştırmalar, dünyada Z kuşağı çalışanlarının iş dünyasına uyum sağlamakta zorlandığını ortaya koyuyor. İşverenler ve yöneticiler ise, ‘Z kuşağını iş hayatına nasıl entegre ederiz, doğru iletişimi nasıl kurabiliriz? sorusunu soruyor. Araştırmalara göre, Z kuşağı iş hayatında onları nelerin beklediğini bilmek istiyor, geleneksel iş yapış şekillerini sorguluyor ve klişe kurumsal dilden rahatsız oluyor. Uzmanlara göre, işverenlerin Z kuşağının beklentilerini karşılamak için değişmesi ve yeniden şekillendirmesi gerekiyor. Ayrıca, Z kuşağı ile çalışmanın bir zorluk değil, fırsat olduğu, onlara uyum sağlayan şirketlerin, daha yenilikçi, motive ve üretken bir ekip oluşturabileceği vurgulanıyor.

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İŞ-YAŞAM DENGESİ ÖNCELİKLİ

Deloitte’in “2024 Y ve Z Kuşağı Araştırması”na göre, Z kuşağı iş-yaşam dengesi ve kişisel gelişim gibi alanlara diğer kuşaklara göre daha fazla önem veriyor. Z kuşağı, esnek çalışmayı istiyor ve işverenden bunu talep ediyor. Bugüne kadar geleneksel çalışma şeklini benimsemiş şirketler içinse bu eğilimleri dönüştürmek ve fırsata çevirmek belirli bir adaptasyon süreci gerektiriyor.

Her 10 Z ve Y kuşağından 9’u, iş yerinde amaç duygusunun iş tatmini için önemli olduğunu ve kendi değerlerini paylaşmayan görevleri veya işverenleri kabul etmeme eğilimi gösteriyor. Uzun çalışma saatleri ve yeterince esnekliğe sahip olamama, stres seviyelerini artıran faktörler arasında yer alıyor.

KURUMSAL DİLDEN RAHATSIZ OLUYORLAR

Z kuşağı, iletişim söz konusu olduğunda önceki nesillerden çok farklı beklentilere de sahip. Sosyal medya platformları ve dijital konuşmalar Z kuşağının yazılı iletişim tercihlerini de etkiliyor. Ancak Z kuşağı 2030 yılına kadar küresel işgücünün dörtte birinden fazlasını oluşturacağından, iletişim tarzları işyeri iletişiminin geleceğini etkileyecek.

Human Resources’te yer alan habere göre, Z kuşağı çalışanlarının neredeyse yarısı klişe kurumsal dilden rahatsız oluyor. Uzmanlar, samimi olunması ve net bir şekilde iletişim kurulması gerektiğini belirtiyor. EduBirdie İnsan Kaynakları Direktörü Avery Morgan, eski nesillerin işyerinde Z kuşağı ile özgün bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olacak 4 ipucu paylaştı:

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Kurumsal konuşmayın, net ve doğrudan iletişim kurun.

İletişime kişisel bir dokunuş ekleyin, çabalarını takdir edin.

Trendleri taklit etmeye çalışmayın, özgün kalın.

Onları kararlara dahil edin ve mikro yönetimden kaçının.

AŞKIN BOSTANCIOĞLU

‘ŞEFFAF VE DİNAMİK YAKLAŞIM ÖNEMLİ’

"Yemeksepeti İnsan ve Kültür Lideri Aşkın Bostancıoğlu, “Z kuşağı üyeleri, çalışmak istedikleri şirketlerin ve çalışma arkadaşlarının kendileriyle ortak değerler taşımasını bekliyor. Sadece yapacakları iş değil, kurum kültürü de çok daha önemli hale geliyor. Şirketlerin sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk projelerine yatırım yapmaları, Z kuşağının ilgisini çekiyor. Esnek çalışma modeli onlar için oldukça kritik; uzaktan çalışarak kendi planlamasını kendileri yapmak istiyor. Sadece çalışma modelinin esnekliği değil, genel anlamda daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyuyorlar. Örneğin; yan hakların esnekliği, çalışma saatlerinin esnekliği, uygulamaların esnekliği gibi konular Z kuşağı bireyleri için önemli. İş-özel yaşam dengesi de bu kuşak için en önemli konulardan. Esnekliğin olmadığı, kendi iş planını yapamadığı bir ortama dahil olmamayı tercih ediyorlar. Z kuşağı şeffaf ve direkt iletişimi tercih ediyor, anında geri bildirim almayı talep ediyor ve anında geri bildirim vermeyi tercih ediyor. Performans değerlendirme süreçlerinin daha sık ve yapıcı geri bildirim içerecek şekilde yapılandırılması, bu kuşağın motivasyonunu artırabilir. Ayrıca kariyer yolculuklarında önlerini net olarak görmek istiyorlar. Yemeksepeti olarak tüm çalışanlarımızın kendi değerlerinden bir şeyler bulacakları ve aidiyetlerini yükseltecek bir çalışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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HIZLI VE İNTERAKTİF İLETİŞİM KURULMALI

Z kuşağıyla nasıl etkileşim kurulması gerektiğini de anlatan Aşkın Bostancıoğlu, şöyle devam etti: “Z kuşağını başarılı bir şekilde yönetmek için onları anlamak, esneklik sunmak ve teknolojiyle desteklenen, anlamlı bir iş ortamı yaratmak gerekiyor. Liderler, geleneksel yönetim anlayışından ziyade açık, şeffaf ve dinamik bir yaklaşım benimseyerek bu nesil ile daha kuvvetli bir bağ kurabilirler. Z kuşağı teknolojiyle iç içe büyümüş bir nesil olduğu için dijital araçların iş süreçlerinin standart bir parçası olduğunu görmek istiyor. E-posta yerine anlık mesajlaşma veya görüntülü toplantı gibi yöntemlerle hızlı ve interaktif iletişim kurmak ve süreçleri manuellikten uzaklaştırıp dijital araçlarla işleri kolaylaştırmak önemli.”

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EBRU AKYÜZ

‘İŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN’

"Allservice Yönetim Kurulu Başkanı ve İK Yöneticisi Ebru Akyüz de Z kuşağının iş dünyasındaki beklentilerinin X ve Y kuşağından oldukça farklı olduğunu belirterek, “Z kuşağı için esnek çalışma saatleri ve hibrit çalışma sistemi büyük bir öneme sahip. Z kuşağı, iş-yaşam dengesi konusunda yüksek beklentilere sahip bu bağlamda da uzaktan çalışma ve esnek çalışma saatlerini sadece bir tercih değil, bir gereklilik olarak görüyor. Dijital dünyada büyüyen bu kuşak iş süreçlerinde teknolojik yeniliklerin kullanılmasını zamanı efektif kullanmayı önemsiyor. Onları iş hayatına entegre ederken en etkin yaklaşım, onların iş memnuniyetini artıran faktörleri göz ardı etmemektir. Bu jenerasyon inovatif yaklaşımlara ve yatırımlara açık şirketlerde çok başarılı performans sergiliyor. Dikkat edin teknoloji firmalarında birçok üst düzey yönetici Z kuşağından” ifadelerini kullandı.

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DÖNÜŞÜMÜN HABERCİSİ

“Z kuşağı, iş dünyasına yalnızca zorluklar değil, aynı zamanda çok değerli fırsatlar da sunuyor” diyen Akyüz şöyle devam etti: “Bu kuşak, yaratıcılık ve yenilikçilik konusunda son derece yetkin ve iş yerinde inovatif çözümler geliştirme potansiyeline sahip. Z kuşağının bir diğer önemli özelliği, hızlı öğrenme ve adapte olabilme yetenekleri. Yeni bilgi ve becerilere hızla uyum sağlayabilen Z kuşağı, değişen iş dinamiklerine ve teknolojilere kolayca adapte olabilir. Bu özellikleri, iş yerinde dinamik ve rekabetçi bir ortam yaratmada önemli bir rol oynar. Ayrıca, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi değerleri benimseyen Z kuşağı, iş yerinde farklı bakış açılarını ve kültürel zenginliği destekler bu da daha yaratıcı ve kapsayıcı çözümler geliştirilmesine olanak sağlıyor. Z kuşağı, iş dünyasında büyük bir dönüşümün habercisi. Onların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlayarak uygun stratejiler geliştiren organizasyonlar, geleceğin işgücü piyasasında rekabet avantajı elde edecektir.”