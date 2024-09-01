Yüzde 90 kadın çalışanla güçleniyor

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Marka, şirket kararları ve planlamasında yönetim kurulundaki kadın oranını yüzde 33’e, toplam yönetici kadın oranını da yüzde 55’e çıkardı. Genel merkezde çalışan kadın oranı yüzde 70’e ulaşan Suwen’in kadın istihdamına verdiği önem sadece yönetim kademeleriyle sınırlı değil. Merkez depo kadın çalışan oranı yüzde 49 olarak belirlenmiş durumda. Bu oran, Suwen’in her kademede cinsiyet eşitliğine verdiği değeri gösterirken, kadınların lojistik ve depo yönetimi gibi alanlarda da etkin bir şekilde yer aldığına dikkat çekiyor.

‘TEK YÜREK ÇALIŞIYORUZ’

Kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim sektöründe faaliyet gösteren Suwen’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Ferda Sümer Arslan, “Kadınlarla üretip kadınlara ulaştırdığımız ürünlerimizi ‘kadınlardan kadınlara’ yaklaşımımızla sürdürüyoruz. Suwen’in başarı yolculuğuna değer ve anlam katan tüm kadınlarımızla tek yürek çalışıyor ve Türkiye’den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir dünya markası çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yüzde 90 kadın çalışanımız ve yüzde 55 kadın yönetici oranımızla gurur duyuyor, onların gücünden güç alarak gelişiyor ve her geçen gün onlarla birlikte büyüyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınlar, güzel olan her şeyi içindeki güçle büyütebilirler” diye konuştu.