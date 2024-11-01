Yetenek savaşında yeni cephe: Şirketler yan hakları genişletiyor

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Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz olarak 3 Kasım Pazar günü sunulan Hürriyet İK’nın yeni sayısında Noyan Doğan, şirketlerin çalışanları elde tutmak için yöneldiği esnek yan hakları inceliyor. Geleneksel sağlık sigortası ve yemek gibi yan hakların yanı sıra özel emeklilik, ruhsal destek programları ve uzaktan sağlık hizmetleri gibi çalışanların ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen yan haklar öne çıkıyor. Bu yenilikçi uygulamalar, çalışan bağlılığını artırmada önemli bir rol oynuyor.

Hürriyet Gazetesi Arzu Kurum ise şirketleri çalışan bağlılığını artırmak için yöneldiği yetenek yönetimi stratejilerini derliyor. Yazıda; yan haklar, eğitim programları, esnek çalışma saatleri ve daha pek çok yeni gelişme uzmanların yorumlarıyla aktarılıyor. Hürriyet İK dergisi Yayın Yönetmeni Sefer Levent son sayıda, yapay zekanın hızlı yükselişiyle beraber artan iş kaybı korkularına yer veriyor. Yapay zekaya dair endişeler hakkında İK bölümlerinin önemine değinen Sefer Levent, “İK bölümlerinin önümüzdeki dönemde kocaman bir problem bekliyor. Çalışan endişeleri nasıl giderilecek. Yapay zekâ nerede başlayacak, nereye kadar gidecek, nerede duracak... İK birimlerinde çalışanlar harıl harıl bu sorulara cevap arayacaklar” diyor.

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Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Yasemin Salih ise genç neslin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını oranlarla birlikte mercek altına alıyor. Hürriyet İK yazarı Gamze Bal, son dönemde iş dünyasında sıklıkla gündeme gelen bölgesel asgari ücret konusunu artıları ve eksileriyle okurlara sunuyor. Noyan Doğan ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı rapordan yola çıkarak illere göre kaç kişinin çalıştığı ve bu çalışanların günlük ücretlerini detaylarıyla listeliyor.

Hürriyet İK yazarı Gülistan Alagöz ekim sayısında; çalışma hayatına yeniş başlayanlar için uzaktan çalışma modelinin zorluklarını aktarıyor. Fiziki olarak ofise gidememenin ekibe ve işe alışma sürecini zorlaştırdığını söyleyen Alagöz, “Uzmanlara göre, işverenlerin dijital çözümler ve insan odaklı stratejiler geliştirmesi gerekiyor” diye ekliyor.

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Hürriyet İK, her ayın ilk pazar günü iş dünyasına dair trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri mercek altına almaya devam edecek.