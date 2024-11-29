‘Yeşil yakalı meslekler revaçta’

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Yeşil ekonomiye ve yeşil işlere geçişin en temel nedeni ise maalesef iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı ısınma ve bunun istihdam üzerindeki olumsuz etkisi. Küresel ısınma ile öncelikli olarak tarım, inşaat alanlarının olumsuz etkileneceğinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyleyen Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere: “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sektör beklentilerine göre, yeni iklim politikaları ve taahhütler nedeniyle önümüzdeki yıllarda küresel olarak 24 milyon yeşil yakalı iş oluşacak. 2024 yılında artış trendine giren, çevresel sürdürülebilirliğe odaklanan yeşil yakalı meslekler birçok şirket tarafından aranan nitelikler arasına girdi bile” dedi.

YENİ BİR KARİYER FIRSATI OLABİLİR

Yeşil yakalı çalışanlar olarak nitelendirilen geniş bir iş kolu yelpazesi olduğunu dile getiren Yeşildere: “Elektrikli otomobil mühendisliği, yeşil tasarım uzmanlığı, hava kalitesi mühendisliği, solar teknisyenlik, yenilenebilir enerji mühendisliği, geri dönüşümcülük, dalga enerjisi üreticiliği, rüzgar enerjisi üreticiliği, gıda bilimi, toprak koruma uzmanlığı, çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, su kalitesi teknisyenliği, peyzaj mimarlığı, koruma bilimi, yeşil yatırımcılık gibi meslekler öne çıkacak.

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Murat Yeşildere

En büyük iş talebi artışına neden olması beklenen ilk üç sektör; güneş enerjisi, jeotermal enerji ve rüzgâr olmak üzere elektrik üretimiyle ilgili. Mesela yenilenebilir enerji gibi alanlarda daha fazla iş imkânı doğarken fosil yakıtlara bağlı endüstrilerde işgücü kaybı yaşanacak. Yenilenebilir enerji alanında elektrik araçların kullanımında ve binalardaki enerji verimliliğindeki artış ile sürdürülebilir uygulamalar yeni istihdam alanları yaratacak. Küresel ölçekte işverenlerin yüzde 70’i yeşil dönüşüm için yetenekleri aktif olarak işe aldıklarını ya da almayı planladıklarını söylüyor. Bu da çalışma hayatı içinde olan mavi yakalı ve beyaz yakalı çalışanlar için yeni bir kariyer planlaması yapması için fırsat olabilir” dedi.

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ÇALIŞAN BULMAK KOLAY OLMAYACAK

Yeşil yakalı çalışan bulmada zorluklar yaşanabileceğini dile getiren Yeşildere: “Şirketler yeşil iş alanlarına artarak yatırım yapıyorlar, ancak bu alanlara yapılacak yatırımların artacak olmasına karşın eğer iyi eğitim ve geliştirme programları hayata geçirilemezse yeşil yakalı çalışanların bulunması dönüşüm süreçlerine ket vuracak” dedi.