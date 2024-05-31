Yeni bir başlangıç

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Bu çerçevede, Yenibiriş’in katkılarıyla tekrar yayın hayatına başlayan “Hürriyet İK” dergisi, sektördeki yenilikleri ve en iyi uygulamaları paylaşarak insan kaynakları profesyonellerine rehberlik etmeyi amaçlıyor. Her ay sektöre dair güncel haberleri ve dosya konularını bir araya getirecek bu yayının içerisinde yer almanın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM NEDEN ÖNEMLİ?

İlk sayıda ele alınan “sürdürülebilir istihdam” konusu ise oldukça özenle seçilmiş bir başlık. Çünkü şurası muhakkak ki; sürdürülebilir bir gelecek, sadece çevre politikaları ve yeşil teknolojilerle şekillendirilecek bir olgu değil. Bununla beraber şirketlerin sosyal etiketi ve yönetişim kalitesi ile de bütünleşen bir anlayış gerekiyor.

Sürdürülebilir istihdam, genel hatlarıyla bakıldığında iş gücü piyasasında uzun vadeli, ekolojik olarak dengeli ve sosyal açıdan adil iş olanakları yaratılmasını hedefler. İşte bu anlamda ‘insan kaynakları’ departmanları da sürdürülebilir istihdam yaratma konusunda önemli bir rol oynuyor. Bu, hem mevcut işlerin daha yeşil ve sosyal olarak sorumlu hale getirilmesini hem de yeni, sürdürülebilir işlerin yaratılmasını içeriyor. İK, sürdürülebilir iş uygulamalarını teşvik ederek ve çalışanların yeşil becerilerini geliştirerek bu dönüşüme öncülük edecek bilgiye ve donanıma sahip en önemli departmanlardan biri.

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Bu anlamda İK’nın sürdürülebilir istihdam stratejilerini geliştirirken, iş sürekliliği, çevresel etki azaltımı ve sosyal sorumluluk gibi faktörleri dikkate alması mühim. Bu stratejilerin çalışanların sürdürülebilirlik bilincini artırmak, çevre dostu iş pratiklerini benimsemek ve sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik etmek için tasarlanması gerekiyor. Örneğin, İK, çalışanlarına çevresel sürdürülebilirlik konusunda eğitimler sunarak ve iş yerinde yeşil girişimleri destekleyerek sürdürülebilir istihdam stratejilerini hayata geçirmede öncü rol oynayabilecek bir konumda yer alıyor.

Öte yandan sürdürülebilir istihdam kavramıyla beraber karşımıza çıkan Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) kavramı da iş dünyasında hızla yükselen bir yıldız olarak görülüyor. Bu kavram şirketlerin performansını değerlendirirken, finansal olmayan unsurları da ön plana çıkarıyor. İnsan kaynakları departmanları ise bu yeni paradigmada merkezi bir role sahip. Çünkü şundan eminiz ki; çalışanlar, sürdürülebilirlik stratejilerinin uygulanmasında ve şirket kültürünün dönüşümünde kilit taşı.

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İTİBAR YÖNETİMİNDEN DAHA FAZLASI

Şirketlerin çevresel ayak izlerini azaltma, sosyal etki yaratma ve etik yönetişim ilkelerini benimseme çabaları, bugün artık itibar yönetiminin bir parçası olmanın ötesine geçti. Bu çabalar, yatırımcı kararlarını, müşteri tercihlerini ve yetenek kazanımını doğrudan etkileyen faktörler haline geldi. Dünya genelinde birçok kuruluş, İK’nın ESG’deki rolünü belgeliyor. Dünya Ekonomik Forumu ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) gibi kuruluşlar, İK’nın ESG uygulamalarına katkısını vurgulayan raporlar yayınlıyor. Bu raporlar, İK’nın çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve etik yönetişimde nasıl bir değişim aracı olabileceğini detaylandırıyor.

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Bu noktada sürdürülebilir istihdamın, ESG’nin sosyal ve çevresel bileşenleriyle doğrudan ilişkili olduğunu görüyoruz. Şirketler, ESG taahhütlerini yerine getirirken, sürdürülebilir iş pratikleri geliştirme, eşit iş olanakları sağlama ve ekonomik büyüme ile çevresel koruma arasında denge kurma sorumluluğuna sahip. İK, bu taahhütleri yerine getirirken, sürdürülebilir işgücü geliştirme stratejilerini benimsemeli ve yeşil becerilerin geliştirilmesini büyük ölçüde teşvik etmeli düşüncesindeyiz.

İlk sayıyı keyifle okumanızı diliyoruz...