Yazılım öğrenen gelirini katlıyor

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SON yılların en popüler mesleklerinden birisi şüphesiz yazılım uzmanlığı. Onlarca farklı kolu olan yazılımcılık mesleği, bilgisayarların ortak dilinin de avantajıyla birçok yurtdışı iş bağlantısını ve dolayısıyla yabancı para cinsinden kazancın kapılarını da aralıyor. Bu sayede, giderek daha çok gencin hedef mesleği haline gelen yazılımcılık için başta problem çözme yeteneği olmak üzere yaratıcılık, karmaşık sistemleri anlama gibi birçok yeteneğin geliştirilmesi gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2023 sonu itibarıyla Türkiye’de 245 bini aktif ve 40 bini freelancer olmak üzere 285 bin yazılımcı bulunuyor. Bu rakama 2024 yılı da dahil edildiğinde sayının kısa sürede 300 bin kişiyi geçtiği söylenebilir.

ÖZEL KURSLARA AKIN VAR

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Biz de Hürriyet İK’nın “meslek ekonomisi” köşesinde son yıllarda genç nüfusun önemli bölümünün tercih ettiği yazılımcılık mesleğini ele aldık. Teknoloji sektörünün önde gelen şirketlerinde çalışan yazılımcılarla konuşarak aylık kazançları, işin avantajlarını ve çalışma zorluklarını konuştuk. Buna göre, önceden mesleğe girmek için yaygın olarak kullanılan yol üniversitelerin “Bilgisayar Mühendisliği” veya “Yazılım Mühendisliği” bölümlerinden eğitim almaktı. Ancak, gelişen teknolojiyle birlikte uzaktan eğitimle alınabilecek özel ve ücretli kurslarla da yazılımcılık öğrenilebiliyor. Öyle ki, son dönemde mesleğin popüler hale gelmesiyle birlikte en çok bu yönteme başvuruluyormuş.

HANGİ PROGRAMLARI BİLMELERİ LAZIM

Yazılımcı adaylarının programları öğrenmesi gerekiyor. Bu programlardan öne çıkanlar Python, JavaScript, Java, C#, SQL ve Scala şeklinde sıralanıyor. Çalışılan pozisyonlara göre, en çok iş ihtiyacı duyulan alanlar; back end, full stack ve front end developer’lar... Yani yazılımı baştan sona, geride kodlayan ve görünüm yazan kişiler. Yazılımcıların kendilerini geliştirebilecekleri ise birçok farklı alan bulunuyor.

EN DÜŞÜK ÜCRET AYLIK 35 BİN TL

Yazılımcılık mesleğinde maaşlar edinilen deneyime ve kişinin kabiliyetlerine göre değişiyor. Buna göre, sektöre yeni girmiş (junior) bir yazılım çalışanı yaklaşık 35 bin TL’den işe başlayabilirken, birkaç yıl içerisinde maaşını 50 bin TL seviyelerine kadar çıkarabiliyor. İleri seviyede donanımlı bir yazılımcı ise yine çalıştığı alana bağlı olarak aylık gelirini 120 bin TL’lerin üzerine taşıyabiliyor. Edindiğimiz bilgilere göre, orta seviyede deneyimli yazılımcılar ise yaklaşık olarak 50 ila 75 bin TL aylık gelire sahip oluyor. İyi bir İngilizce bilgisiyle işi yurtdışına taşıdığınızda ise aylık net gelirin 2 bin dolar seviyelerinden başladığı ifade ediliyor.

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İŞE GİRMEK İÇİN NE GEREKİYOR?

- Yazılım dilini ve programlarını öğrenmek

- Kendinize uygun yazılım alanını seçmek

- İyi bir bilgisayara sahip olmak

- 35 bin TL ila 70 bin TL arasında değişen kurs ücreti bütçesi ayırmak

NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Front-end Developer: 35-77 bin TL

Embedded Software Developer: 47-90 bin TL

Mobile Developer (Android): 38-95 bin TL

Mobile Developer (iOS): 37-105 bin TL

Game Developer: 32-70 bin TL

AI Engineer: 5-75 bin TL

Product Manager: 35-90 bin TL

AVANTAJLARI

Esnek ve hibrit çalışma olanakları.

Sürekli çalışan ihtiyacı olması.

Uluslararası iş ve yabancı para cinsinden kazanç imkânı.

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İşi geliştirerek yüksek kazanç elde etme olanağı.

DEZAVANTAJLARI

Sürekli öğrenme ve kendilerini güncel tutma zorunluluğu.

Karmaşık problemlerle uğraşma ve hata ayıklama sürecinin uzaması.

Kısa tutulan proje teslim tarihleri ve sık değişen müşteri talepleri.

Büyük projelerde tekrarlanan kodların iş yükünü artırması.