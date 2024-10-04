Yapay zekâda gelecek var

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Son yıllarda herkesin dilinde ve gündeminde teknoloji diyince akla ilk gelen kavramların başında yapay zekâ (AI) yer alıyor. Bu teknolojiden beklentiler bir hayli yüksek. Özellikle son iki yılda otomobillerden akıllı telefonlara, sinema filmlerinden çalışma hayatına kadar birçok farklı alanda hayatımıza girmeye başladı bile. İnsanların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen yapay zekâ teknolojisinin yarattığı iş hacmi ise günden güne artıyor. Hal böyle olunca gençlerin ve kariyer hedefi bulunanların yapay zekâ alanında işlere olan ilgisi de çoğaldı. Tam bu noktada öne çıkan ve potansiyeli yüksek olan meslekler arasında yapay zekâ mühendisliği yer alıyor. Türkiye’de yeni bir mesleki alan olmasına rağmen ilgi büyük.

TÜRKİYE’DE OKULLARA GİRDİ

Öyle ki, bu sezon yani 2024-25 akademik yılında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda ilk kez yapay zekâya ilişkin bölümler yer aldı. Gelecekte meslek olarak sayılabilecek yapay zekâ, dijitalleşme, büyük veri alanlarında 21’i lisans olmak üzere 71 yeni program ve bölüm öğrencilerin tercihlerine sunuldu. İlk kez açılan önlisans programları; yapay zekâ operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zekâ, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri, kurumsal bilişim uzmanlığı, insansız araç teknikerliği, ön-yüz yazılım geliştirme, arka-yüz yazılım geliştirme olarak belirlendi.

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MATEMATİK VE İSTATİSTİK

Biz de Hürriyet İK’nın “meslek ekonomisi” köşesinde bu hafta gelecek yıllarda sayıları hızla artması beklenen yapay zekâ mühendisliğini ele aldık. Bu işe başlamanın en temel yolu yüksek öğrenimdem itibaren alınacak eğitimlerle eş zamanlı olarak projelerin içerisinde yer almak. Buna göre, yapay zekâ mühendisi olmak için pratik deneyim edinmek önemli. Matematik, istatistik ve bilgisayar bilimlerinde güçlü bir temel şart olmakla birlikte, gerçek dünya problemleriyle ilgili uygulamalı deneyim de aynı derecede önemli. Projeler ve hackathon’lara katılım yoluyla, yapay zekâ mühendisliği alanında kullanılan çeşitli araçlar ve teknolojilerle ilgili pratik beceriler geliştirebilir ve deneyim kazanılabilir. Teorik bilgi ve pratik deneyimin birleşimiyle, yetenekli bir yapay zekâ mühendisi olunabilir.

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PYTHON BİLMEK GEREKİYOR

Bir AI mühendisinin işinin ilk adımı, belirli bir alandaki uzmanlardan veri toplamak. Örneğin, lojistik, üretim, kalite kontrol... Bu bilgiler, yöneticiler tarafından halihazırda depolanmış ve düzenli olarak kullanılan büyük veri biçiminde olabilir, ancak bunun tüm olanaklarından yararlanılmayabilir. Yapay zekâ mühendisi bu potadan, içerdiği bilgi birikimi açısından mümkün olduğunca eksiksiz bir matematiksel model geliştirmeye çalışır. Daha sonra bunu uygun bir programlama dilinde, genellikle Python’da kodlamalıdır. Ayrıca, bu şekilde tanımlanan modelin etkinliğini görselleştirmesine yardımcı olacak araçlar da geliştirmelidir. Örneğin, yapay zekâ mühendisleri otomotiv endüstrisinde otonom sürüş sistemleri geliştiriyor. Bu sistemler sensör verilerini yorumlamak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor ve araçların navigasyon, engel kaçınma ve güvenlik protokolleri hakkında gerçek zamanlı kararlar almasını sağlıyor.

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İŞE GİRMEK İÇİN NE GEREKİYOR?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden eğitim almak.

Özel kurslara ve sertifika programlarına katılmak.

Pyhntom gibi programları öğrenmek.

İyi bir matematik ve istatistik bilgisine sahip olmak.

NE KADAR KAZANDIRIYOR?

En düşük maaş 47 bin TL

Ortalama maaş 60 bin TL

Ortalama maaş 60 bin TL

En yüksek maaş 120 bin TL

AVANTAJLARI

Uluslararası iş ve yabancı para cinsinden kazanç imkânı.

Çalışmayı geliştirerek yüksek kazanç elde etme olanağı.

Gelecekte giderek artması beklenen eleman ihtiyacı.

DEZAVANTAJLARI

Sürekli öğrenme ve kendilerini güncel tutma zorunluluğu.

Maliyetli ve uzun süren bir eğitim sürecinden geçmek.

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Matematik ve istatistik problemleri sürekli çözebilme temposu.