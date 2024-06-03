World Medicine Yetenek Kazanımı Müdürü Derya Gökmen : ‘Genç yetenekleri önemsiyoruz’

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Türkiye’de 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bugün 50’den fazla ülkeye ilaç ihracatı gerçekleştiren World Medicine, insana yatırım konusunda da önemli çalışmalar yürütüyor. Başarıya giden yolda birlikte yürünmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan World Medicine Yetenek Kazanımı Müdürü Derya Gökmen, “Bu inançla İK uygulamalarımızı yetenek kazanımı alanında da global standartlarda uyguluyoruz. Dijital ve teknolojik entegrasyonla hareket ediyor, işe alım süreçlerimizi WM HRConnect modülümüz üzerinden gerçekleştiriyoruz. Yarattığımız ‘İnsana Değer’ markasıyla çalışanlarımızın mutluluğunu ve bağlılığını sürekli artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Z KUŞAĞI ÇALIŞANLARI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Şu anda toplamda bin 777 kişi istihdam ettiklerini belirten Derya Gökmen, “Türkiye İlaç ihracatı Şampiyonluğu’muzun arkasında dinamik ve genç çalışanlarımızın etkisi çok büyük, World Medicine’da yüzde 50 oranla dengeli bir kadın-erkek çalışan dağılımımız var. Y kuşağından bin 352, Z kuşağından 162 çalışanımız mevcut. Gençlere daha çok ulaşıp Z kuşağını temsil eden çalışan sayımızı daha da arttırmayı amaçlıyoruz. Gençlere ulaşmak ve beklentilerini dinlemek için sık sık üniversite etkinliklerine katılıyor ve seminerler veriyoruz. Böylelikle hem onların hayal ettiği gibi bir firma olma yolunda kendimizi geliştirmek için fırsat yaratıyor, hem de kendimizi gençlere anlatma şansı buluyoruz” şeklinde konuştu.

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KADIN YÖNETİCİLERE VE BİLİME DESTEK

Eğitim, cinsiyet eşitliği ve çevre konularında önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Gökmen, “Bugünden yarınları düşünüyor, projelerimizi gençlerin eğitimine destek olmak, çevre bilinci oluşturmak ve cinsiyet eşitliği üzerine kuruyoruz. Bu noktada yarının doktorlarını, eczacılarını ve kadın yöneticilerini yetiştirmek için Türk Eğitim Derneği (TED) ile ortak bir projeye imza attık. Fen ve Matematik bölümünde okuyan başarılı ancak maddi olanakları yetersiz kız çocuklarına destek oluyoruz. Tıp, Kimya, Biyoloji, Genetik ve Eczacılık bölümlerini kazanan öğrencilere burs desteğinin yanı sıra World Medicine bünyesinde staj imkânı sağlıyoruz. Ayrıca mezun olan öğrencilerimize açık pozisyonlarımıza göre iş imkânı sağlayarak kariyerlerine destek olmayı amaçlıyoruz, bir bakıma sadece World Medicine’in değil, Türkiye’nin de geleceğini şekillendiriyoruz” açıklamasında bulundu.