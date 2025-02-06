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Womentum’da 4. dönem

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#Womentum#Enerjisa Üretim#İmecelab
Womentum’da 4. dönem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 15:30

Elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, kadınların kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Womentum programı bu yıl dördüncü kez başlıyor.

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2022 yılından bu yana düzenlenen ve mart ayında dördüncüsü gerçekleşecek olan programın, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında veya meslek yüksekokullarının son sınıfında okuyan kadın öğrencilere yönelik olacağı belirtildi. Profesyonel ve kişisel gelişimi destekleyen eğitim programının, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla geleceğin kadın liderlerini iş yaşamına hazırlayarak, onların kariyer yolculuklarında güçlü adımlar atmalarını sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

10 hafta boyunca online platformda gerçekleşecek ‘Womentum’ programının, genç kadınların kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri kazanmaları için tasarlandığı belirtildi.

Program kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, iklim krizi, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi küresel ölçekte kritik konuların ele alınacağı, liderlik modülüyle geleceğin kadın liderlerine ilham verileceği belirtildi.

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Enerjisa Üretim’in ana partnerliğinde hayata geçirilen, imeceLAB’ın yürütücülüğünde, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin akademik desteğiyle yürütülecek programa başvuruların 3-26 Şubat tarihleri arasında alınacağı açıklandı.

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#Womentum#Enerjisa Üretim#İmecelab

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