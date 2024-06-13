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VakıfBank’ın 70. Olağan Genel Kurulu yapıldı

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#Vakıfbank#Abdi Serdar Üstünsalih#Vakıfbank’In 70. Olağan Genel Kurulu
VakıfBank’ın 70. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 13:55

VakıfBank’ın 70. Olağan Genel Kurulu, 6 Haziran 2024 tarihinde bankanın Ümraniye’de bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Abdi Serdar Üstünsalih’in Haziran 2019’dan bu yana sürdürdüğü Genel Müdürlük görevini yeni dönemde de devam ettirmesi karara bağlandı.

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Abdi Serdar Üstünsalih, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Geride bıraktığımız yıl; aktif büyüklüğümüz yüzde 66 artışla 2,8 trilyon TL’ye ulaştı. 25 milyar TL net kâr elde eden Bankamız, ekonomik büyümenin en büyük unsurlarından olan ihracat ve yatırım odaklı projelere desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürdü. Uyguladığımız büyüme stratejilerimiz ile ticari kredilerimiz 1,2 trilyon TL’yi aştı. Toplam mevduatımız yıllık bazda yüzde 74 artışla 2 trilyon TL’ye yaklaştı. TL vadeli mevduatlar ise yüzde 93’lük artışla ilk defa 1 trilyon TL seviyesini aştı.” 

Üstünsalih, sözlerinin şöyle tamamladı: 

“Finansal başarılarımızın yanında sosyal ve çevresel performansımızla da öncü olmaya devam ediyoruz. Çevresel tarafta 2023 yılında karbon emisyon azaltımına ilişkin hedefleri Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylanan ilk Türk Bankası olduk. Ayrıca Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Programı’nda, A skoru ile Global A Listesine girerken, Su Güvenliği Programı’nda da A- Skoru ile “Liderlik” seviyesine yükseldik. Bu başarının mimarı her daim omuz omuza olup, Bankası ve ülkesi için tüm varlığı ile çaba gösteren büyük VakıfBank ailesidir. Onların bu bilinç ve özverisi ile ülkemiz ekonomisine desteğimizi sürdürüyoruz. ‘Daima Seninle’ diyerek milletimize, esnafımıza, çiftçimize, iş insanımıza kısacası toplumun her kesimine can-ı gönülden hizmet ediyoruz. Ülkemizi hep birlikte geleceğe taşıyoruz.” 

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VakıfBank Yönetim Kurulu’nda şu isimnler yer aldı:

Abdi Serdar Üstünsalih, Abdülkadir Aksu, Dr. Adnan Ertem, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Halil Çelik, Haydar Kemal Kurt, Mustafa Saydam, Sadık Yakut, Şahin Uğur.

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#Vakıfbank#Abdi Serdar Üstünsalih#Vakıfbank’In 70. Olağan Genel Kurulu

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