Üretken yapay zekâ kullanımı artıyor

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Uluslararası danışmanlık, denetim, güvence, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY, dünya genelinde 23 ülke ve 27 sektörde yer alan şirketten 17 bin 350 çalışan ve 1.595 işverenin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘EY Work Reimagined 2024 Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre; şirketlerde üretken yapay zekâ (GenAI) kullanım oranı önemli ölçüde artarak 2023 yılında yüzde 22 iken günümüzde yüzde 75’e yükseldi. Küresel çapta en yüksek kullanım oranının teknoloji sektöründe (%90), en düşük oranın ise kamu sektöründe (%60) olduğu görülüyor. Araştırmaya katılan çalışanların üçte birinden fazlası, GenAI kullanımının verimlilikte (%37) ve katma değeri yüksek işlere odaklanma becerisinde (%36) olumlu etkileri olduğunu belirtiyor. Ayrıca, GenAI kullanımının beceri geliştirme yeterliliğiyle ilişkili olduğunu da ortaya koyuyor. Bu doğrultuda, GenAI kullanan çalışanların yüzde 58’i şirketlerinin gelişim ve eğitim programlarının ‘ortalamanın üzerinde’ veya ‘mükemmel’ olduğunu söylüyor.

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Ersin Yıldırım

YETENEK YÖNETİMİNDE ÇEVİK OLUNMALI

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı ve İş Gücü Danışmanlığı Lideri Ersin Yıldırım, araştırmayla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “GenAI teknolojisinin benimsenme hızı, şirketlerin her alanda olduğu gibi yetenek yönetiminde de çevik olmasını ve buna yönelik çeşitli stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda, GenAI’yi en etkin şekilde kullanan işverenler, en iyi yetenekler için en cazip yerler arasında olma fırsatı yakalıyor. Şirketlerin yetenek avantajı elde etmelerinde temel bir belirleyici faktör olan Gen AI teknolojisinin yanı sıra şirket kültürü, çalışan ödüllendirme yöntemleri, beceriler, eğitimler ve kariyer yolları gibi iş gücü alanlarında stratejilerinin geliştirilmesi şirketlerin yetenek avantajı elde etmelerinde büyük önem taşıyor. EY Work Reimagined 2024 Araştırması’na göre, yetenek avantajına sahip şirketlerin ise verimlilik ve yüksek performans göstergelerinde öne çıkma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya koyuluyor.”