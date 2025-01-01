Uçmadan kazanan pilotlar

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Teknolojinin gelişmesi birçok alanda yeni iş alanları yaratmaya devam ediyor. Son yıllarda üzerine en çok konuşulan teknolojik gelişmeler arasında insansız hava araçları bulunuyor. Geçmişte çok daha dar bir kapsamda ve büyük maliyetlerle sahip olunan bu araçlar artık cebe bile sığabilecek boyuta gelirken fiyatları da düştü. Üzerindeki yazılım, kamera ve sensörlerlerin gelişmesi ise insansız hava araçlarını veya yaygın ismiyle drone’ları birçok sektörde kullanılabilir hale getirdi. Bugün itibariyle savunma, güvenlik, arama-kurtarma, sağlık, ulaştırma, tarım, haritalama, dizi-film endüstrisi, özel amaçlı video gibi daha birçok alanda drone kullanımı arttı. Hal böyle olunca ticari amaçlı drone ehliyetine sahip, bu alanda uzmanlaşmış kişilere olan talep de patladı. Yapılan uluslararası araştırmalara göre, küresel drone pazarı büyüklüğünün 2033’e kadar 101.1 milyar dolara ulaşması beklenirken bu alanda çalışan insan gücünün 1 milyon kişiye yaklaşması bekleniyor.

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NASIL ÖĞRENİLİYOR

Drone operatörlüğü herkesin bir anda uzmanlaşabileceği bir alan değil. Çalışanlar bu alanı bir çeşit pilotluk veya vinç operatörlüğüne benzetiyor. Yani üzerine çok çalışmak ve sürekli odaklanmak gerekiyor. Bunun için tıpkı havacılıkta olduğu gibi özel eğitim veren kurumlar var. Bu kurumlarda en temel eğitimler için yaklaşık 3 bin TL, daha ileri seviyede eğitimler için yaklaşık 25 bin TL bütçe ayırmak gerekiyor. İster eğitim alıp işi profesyonel yapın ister kişisel kullanım için bir drone alın; Türkiye’de 500 gr ve üzeri ağırlığa sahip drone’ları kullanabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne “İHA Pilot Kayıt Başvurusu” yapmanız gerekiyor. Bu tarafta bir ücret yok ancak izin almazsanız ciddi cezalar var.

50 BİN TL’DEN BAŞLAR

Biz de Hürriyet İK’nın “meslek ekonomisi” köşesinde son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen drone operatörlüğünü ele aldık. Türkiye’de drone operatörlüğü yapan kişilerle aylık kazançları, işin avantajlarını ve çalışma zorlukları hakkında konuştuk. Buna göre, Türkiye’de özelikle inşaat, tarım, sağlık, savunma ve güvenlik alanlarında drone operatörlerine ciddi oranda ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, büyüyen sinema-dizi endüstrisi ve sosyal medya alanlarında da drone operatörlüğü açığı bulunuyor. İşin kazançları ise çok değişken. Özel bir şirkette çalışan drone operatörleri başlangıçta 50 bin TL seviyelerinde aylık ücretler alabiliyor. İşin bulunduğu sektör (örneğin savunma sanayi) fiyatların zamanla artmasında önemli rol oynuyor. Sabit maaşla çalışan profesyonel bir drone operatörü aylık 150 bin TL seviyelerinde kazanabiliyor.

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KENDİ İŞİNİ KURMA İMKÂNI

İşin bir de kendi işinin patronu kısmı olma tarafı var ki burada ciddi gelirler elde etmek mümkün. Ancak, bunun için önce gerçekten bir uçak pilotu kadar profesyonel olmak ve iyi bir drone filosuna sahip olmak şart. Örneğin, tarım alanında drone hizmeti veren Kemal Sarı, “Kullandığım drone’un güncel piyasa fiyatı 500 bin TL. Bunun yanında yaklaşık 150 bin TL’yi bulan iki drone’um daha var. Bu drone’lar ile ilaçlama işi yapıyorum. Bunun yanında profesyonel video çekimleri de yapıyorum. Ciddi bir yatırım ve pilotaj gerekiyor. Yaptığımız iş en ufak bir hata kabul etmiyor. Aksi halde hem sermayenize hem de çevreye zararlar verebiliyorsunuz. Aylık kazancım dönemsel olarak değişiyor ancak en iyi aylarda 150-200 bin TL seviyelerine çıktığını söyleyebilirim” diyor.

AVANTAJLARI

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Sektörün sürekli büyümesi ve gelişmesi.

Esnek ve hibrit çalışma seçenekleri.

Uzman operatör sayısının fazla olmaması.

Kendi işini kurup daha fazla kazanma imkânı.

DEZAVANTAJLARI

Yüksek satın alma ve eğitim maliyetleri.

Çalışma saatlerinin sabit olmaması.

Hata kabul etmeyen bir uzmanlık gerektirmesi.

Sürekli pratik yapma ve kendini geliştirme şartı.

Aylık ne kadar kazandırıyor?

İlk kez işe başlayan eğitimli operatörler

40-50 bin TL

Alanında uzmanlaşmış operatörler

70-150 bin TL

Kendi işini yapan uzman operatörler

150 bin TL

250 bin TL