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Türkiye’nin ‘Energy Management Insight Award’ ödülünü alan ilk şirketi belli oldu

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#Energy Management Insight Award#Türk Henkel#Ankara Tüketici Markaları Fabrikası
Türkiye’nin ‘Energy Management Insight Award’ ödülünü alan ilk şirketi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 09:29

Temiz enerji teknolojisini ileri taşımak üzere tasarlanan programları desteklemek, dünya çapında temiz enerji ekonomisine geçişi teşvik etmek ve kazanılan tecrübeleri paylaşmak amacıyla oluşturulmuş küresel bir forum olan ‘Temiz Enerji Bakanlığı’ (Clean Energy Ministerial - CEM) tarafından verilen ‘2024 Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü'ne (Energy Management Insight Award) Türk Henkel’in Ankara Tüketici Markaları Fabrikası layık görüldü. Şirket böylece hem yerelde hem de globalde yapısı içinde bu ödüle sahip olan ilk şirket olma ünvanını elde etti.

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Türk Henkel Ankara Tüketici Markaları Fabrikası Direktörü Özgür Dilmen “Global sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesindeki hedeflerimize kararlılıkla ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürüyoruz. ‘Temiz Enerji Bakanlığı’ (Clean Energy Ministerial - CEM) tarafından iletilen ‘2024 Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü (Energy Management Insight Award) ise beş yıllık süreçte titiz bir şekilde yürüttüğümüz ISO 50001 enerji yönetimi çalışmalarımızın bir sonucu…” şeklinde konuştu.

Özgür Dilmen ödülü almaktan duydukları memnuniyeti ise şu sözlerle paylaştı. “Bu prestijli ödülü Türkiye'de alan ilk şirket olduğumuz için büyük bir gurur duyuyoruz. ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefleri Çerçevemiz’ kapsamında belirlediğimiz, 2030 yılına kadar elektriğimizin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefimize, kazandığımız bu ödül ile bir adım daha yaklaştık. Aldığımız ödülün, Türk Henkel’in çevresel sorumluluk ve enerji verimliliği konusundaki kararlılığının güçlü bir simgesi olarak, daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolculuğumuzda bize büyük bir motivasyon sağlayacağına inanıyorum.”

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#Energy Management Insight Award#Türk Henkel#Ankara Tüketici Markaları Fabrikası

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