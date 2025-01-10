Türkiye ekibini güçlendirecek hamle

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Alüminyum sektöründe 10 yılı aşkın bir deneyime sahip olan ve kariyeri boyunca satın alma yöneticisi ve kıdemli satın alma müdürü gibi önemli roller üstlenerek başta alüminyum olmak üzere birçok farklı metalden oluşan büyük bir portföyü yöneten Yiğit Kasapoğlu, RUSAL Türkiye Temsilci Direktörü olarak şirketin Türkiye’deki faaliyetlerine liderlik edecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan Yiğit Kasapoğlu, kariyerine Assan Alüminyum’da Satın Alma Uzmanı olarak başladı. Alüminyum sektöründe kazandığı deneyimlerle, 8 yıl boyunca Kibar Holding’de çeşitli satın alma pozisyonlarında görev alarak stratejik satın alma, risk yönetimi ve tedarikçi geliştirme alanlarında uzmanlaşan Kasapoğlu, RUSAL Türkiye Temsilci Direktörü pozisyonuna atandı.