×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER

Türkiye ekibini güçlendirecek hamle

Güncelleme Tarihi:

#RUSAL#Yiğit Kasapoğlu#İK
Türkiye ekibini güçlendirecek hamle
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 07:00

Dünyanın önde gelen alüminyum üreticilerinden RUSAL, Türkiye yönetim ekibini güçlendirmek adına önemli bir atama gerçekleştirdi. Alüminyum sektörünün deneyimli isimlerinden Yiğit Kasapoğlu, RUSAL Türkiye Temsilci Direktörü görevine getirildi.

Haberin Devamı

Alüminyum sektöründe 10 yılı aşkın bir deneyime sahip olan ve kariyeri boyunca satın alma yöneticisi ve kıdemli satın alma müdürü gibi önemli roller üstlenerek başta alüminyum olmak üzere birçok farklı metalden oluşan büyük bir portföyü yöneten Yiğit Kasapoğlu, RUSAL Türkiye Temsilci Direktörü olarak şirketin Türkiye’deki faaliyetlerine liderlik edecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan Yiğit Kasapoğlu, kariyerine Assan Alüminyum’da Satın Alma Uzmanı olarak başladı. Alüminyum sektöründe kazandığı deneyimlerle, 8 yıl boyunca Kibar Holding’de çeşitli satın alma pozisyonlarında görev alarak stratejik satın alma, risk yönetimi ve tedarikçi geliştirme alanlarında uzmanlaşan Kasapoğlu, RUSAL Türkiye Temsilci Direktörü pozisyonuna atandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSAL#Yiğit Kasapoğlu#İK

BAKMADAN GEÇME!