×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER

Türk şirket “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde

Güncelleme Tarihi:

#Forbes#Turkcell#İşveren
Türk şirket “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 12:06

Forbes tarafından 50 ülkede 300 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda Turkcell, “Dünyanın En İyi İşverenleri” arasında yer aldı. Şirket, teknoloji ve iletişim alanında listeye giren tek Türk şirket oldu.

Haberin Devamı

Türkiye’nin Turkcell’i dünyanın önde gelen yayınlarından Forbes tarafından gerçekleştirilen ve 50 ülkede 300 binden fazla çalışanın katıldığı “Dünyanın En İyi İşverenleri” araştırmasında önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’den 6 şirketin girebildiği listeyi değerlendiren Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “İnsan kaynakları yönetimine dair yaklaşımımızın küresel ölçekte takdir görmesi ve teknoloji, iletişim alanında ülkemizi temsil eden listedeki tek şirket olmamız da bizler için ayrı bir gurur. Hedefimiz nitelikli insan kaynağımızı koruyarak, yeni yetenekleri aramıza katarak Turkcell’in bu alandaki başarısını daha da ileriye taşımak. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Forbes#Turkcell#İşveren

BAKMADAN GEÇME!