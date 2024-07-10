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Türk holdinge ‘Eşit Ücret Sertifikası’

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#Yıldız Holding#Uluslararası Eşit Ücret Derneği#Equal- Salary Foundation
Türk holdinge ‘Eşit Ücret Sertifikası’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 09:23

Yıldız Holding, Uluslararası Eşit Ücret Derneği (Equal- Salary Foundation) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kadın ve erkek çalışanları arasındaki eşit işe eşit ücreti belgeleyen kurumlara verilen ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı almaya hak kazandı

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Kadın ve erkek çalışanları arasındaki ücret eşitliğini resmi olarak belgelendirmek amacıyla İsviçre merkezli Uluslararası Eşit Ücret Derneği (Equal-Salary Foundation) ve PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yürütülen iki aşamalı değerlendirme sürecini tamamlayan Yıldız Holding’in, ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı almaya hak kazandığı duyuruldu. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO Mehmet Tütüncü, “2030 yılına kadar tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği artırma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Eşit Ücret yaklaşımı da Yıldız Holding’de kuruluşumuzdan itibaren üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Bu çabalarımızın uluslararası kuruluşlar tarafından takdir görmesi ve Eşit Ücret Sertifikası’nı almaya hak kazanmamız bizlere büyük mutluluk yaşattı. Önümüzdeki dönemde de fırsat eşitliği konusunda hayata geçirdiğimiz ilham veren uygulamalarla iş dünyasındaki dönüştürücü liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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#Yıldız Holding#Uluslararası Eşit Ücret Derneği#Equal- Salary Foundation

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