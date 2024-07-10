Türk holdinge ‘Eşit Ücret Sertifikası’

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Kadın ve erkek çalışanları arasındaki ücret eşitliğini resmi olarak belgelendirmek amacıyla İsviçre merkezli Uluslararası Eşit Ücret Derneği (Equal-Salary Foundation) ve PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yürütülen iki aşamalı değerlendirme sürecini tamamlayan Yıldız Holding’in, ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı almaya hak kazandığı duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO Mehmet Tütüncü, “2030 yılına kadar tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği artırma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Eşit Ücret yaklaşımı da Yıldız Holding’de kuruluşumuzdan itibaren üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Bu çabalarımızın uluslararası kuruluşlar tarafından takdir görmesi ve Eşit Ücret Sertifikası’nı almaya hak kazanmamız bizlere büyük mutluluk yaşattı. Önümüzdeki dönemde de fırsat eşitliği konusunda hayata geçirdiğimiz ilham veren uygulamalarla iş dünyasındaki dönüştürücü liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.