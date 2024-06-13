Türk bankaya EMEA Finance’den 10 ödül

Haberin Devamı

Garanti BBVA, CEE Bölgesi’nin (Orta ve Doğu Avrupa) “En İyi Yenilenebilir Proje Finansmanı Kurumu”, “En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu” ve “En İyi Yeniden Yapılandırma Kurumu” seçildi. Bankanın sağladığı 259,5 milyon ABD Doları ve 142,5 milyon Avro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisi ise “Finansal Kurumlar Arasındaki En İyi Sendikasyon Kredisi” ödülüne layık görüldü. Banka, aynı zamanda finansman sağladığı ve aracılık hizmeti verdiği projelerle de “En İyi Yenilenebilir Enerji İşlemi”, “En İyi Sanayi İşlemi”, “En İyi Refinansman İşlemi”, “En İyi Yapılandırılmış Kredi”, “En İyi Sendikasyon Kredisi” ve “En İyi Yeniden Yapılandırma Kredisi” ödüllerinin sahibi oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Banka olarak, Türkiye’nin önde gelen yatırımlarına en sağlıklı şartlarda finansman sağlamaya, kurumların verimliliğine ve sürdürülebilirliğine hizmet etmeye büyük önem veriyoruz. Ülkemizin önemli projelerinin uluslararası arenada bilinirliğine ve belirli kriterlere uygunluğuna vurgu yaptığı için aldığımız bu ödüller bizler için çok değerli. Garanti BBVA’ya verilen ödüllerin yanı sıra finansman sağladığımız projelerin de ödüller alması bankamızın bilgi birikimi ve müşterilerine yaptığı doğru yönlendirmelerle sağladığı güvenin yurtdışında da takdir edildiğini gösteriyor. Bugünün hızla değişen piyasa koşullarında, güçlü finansal yapımızla müşterilerimizin her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Ülke ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkı yapan projelerin finansmanına destek sunmaya devam ederek, bu alandaki öncü ve lider konumumuzu sürdüreceğiz.” dedi.