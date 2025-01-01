Tüm İK süreçlerini tek uygulamada topladı

Haberin Devamı

İnsan kaynakları alanındaki çözüm ve hizmetler, rakiplerinize göre hangi farklılıkları ve öncelikleri taşıyor?

CloudOffix HR Cloud, çalışan deneyimine dokunan tüm İK süreçlerini tek bir uygulamada birleştirerek, birden fazla farklı araç kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu yaklaşımı “TOTAL HR” olarak adlandırıyoruz. TOTAL HR, izin yönetiminden seyahat ve masraf yönetimine, çalışan bağlılığına kadar tüm İK fonksiyonlarını tek bir platformda yönetme imkanı sunuyor.

Günümüzde birçok şirket, İK süreçleri için birden fazla uygulama kullanmakta. Ancak biz, TOTAL HR yaklaşımımız sayesinde şirketlerin farklı uygulamalarının özelleştirilmesi ve entegrasyonuyla ilgili zorluklarını ve maliyetlerini azaltarak önemli ölçüde zaman ve bütçe tasarrufu sağlıyoruz.

Haberin Devamı

CloudOffix’in sunduğu mobil çözümler, İK süreçlerinin herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda yönetilmesine olanak tanıyor. Bu özellik de sürekli üretkenlik ve erişebilirliği sağlıyor. Ayrıca, CloudOffix İK modülüne entegre yapay zekâ sayesinde İK ekiplerinin daha verimli ve daha hızlı bir şekilde süreçlerinin tamamlanmasına yardımcı oluyoruz.

‘KÜRESEL LİDERLİK HEDEFLİYORUZ’

Bu alanda 2024 yılını değerlendirip, 2025 yılı ve uzun vadeli hedefleriniz ve projelerinizden bahseder misiniz?

CloudOffix ile uluslararası pazarda en kapsamlı İK çözümlerini sunuyoruz. Sınırsız özelleştirme kabiliyetimiz, en güçlü yönlerimizden biri olarak öne çıkıyor. 2024 yılında, tüm müşterilerimizin İK departmanlarında verimliliğini artırdık. Otomasyon yeteneklerimiz sayesinde birçok İK sürecini hızlandırarak hem operasyonel verimliliği hem de çalışan memnuniyetini önemli ölçüde yükselttik.

2025’te ise TOTAL HR vizyonumuzla Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında büyümeyi hedefliyoruz. İK teknolojisinde küresel bir lider olma hedefimiz doğrultusunda, sürekli inovasyon yapmaya devam ediyoruz. En güncel yapay zekâ teknolojileri üzerinde çalışarak Total AI gibi projelerle AI dünyasına yeni vizyonlar kazandırmayı planlıyoruz.

YAPAY ZEKÂYLA MÜLAKAT

Çalışan deneyimini artırmak ve yeni yetenekler çekmek için yapay zekâ uygulamalarıyla birlikte dijitalleşmeyi nasıl kullanıyor, ne gibi sonuçlar alıyorsunuz?

Haberin Devamı

Çalışanların birçok farklı uygulama arasında kaybolmadan, verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayan bir platform sunarak, çalışan deneyimini en üst seviyeye taşıyoruz. Masraf yönetimi, izin süreçleri ve işe alım gibi self-servis İK süreçlerini otomatikleştirerek çalışanlarımıza önemli ölçüde zaman kazandırıyoruz. Ayrıca, kullanıcı deneyimi bizim için büyük bir öneme sahip. CloudOffix, kolay öğrenilebilen ve kullanılabilen bir platform olarak da öne çıkıyor.

Öte yandan, işe alım süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen CloudOffix’in yapay zekâ entegratörü Cloudia’nın “AI Interview” modülü, adaylara yapay zekâ tarafından sesli olarak yöneltilen sorularla kişiselleştirilmiş bir mülakat deneyimi sunarken, aynı zamanda özelleştirilebilir sorular sorma imkânı da sağlıyor.

Haberin Devamı

Ayrıca, tüm mülakat sürecinin eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi ve transkript olarak sunulması, yanıtların Chatter’a entegre edilmesi, görüşmenin arıza durumunda yeniden başlatılarak veri kaybı riskinin azaltılması ve mülakat için son tarih belirlenmesi gibi özelliklerle bu süreç hem adaylar hem de İK ekipleri için çok daha kolay hale getiriliyor.

Cloudia, tüm bu özellikleriyle işe alım süreçlerinde hız, verim ve güvenilirlik sağlarken, iş gücü planlamasında daha etkili bir deneyim sunuyor. Bu sayede, potansiyel işe alımlarda olumlu bir ilk izlenim bırakırken, bir yandan da doğru pozisyona doğru adayın alınma sürecini hızlandırıyoruz.

Haberin Devamı

YAN HAKLAR VE EĞİTİM DESTEĞİ

Sizce bir iş yerini ‘harika bir iş yeri’ yapan en önemli unsurlar nelerdir? MechSoft’ta bu unsurların nasıl desteklendiğini düşünüyorsunuz?

Çalışma arkadaşlarımıza güvenli, saygılı ve keyifli bir ortam sunarken, motivasyonlarını artırmak için yan haklar, etkinlikler ve eğitim olanakları sağlıyoruz. “Mutlu Çalışan Mutlu Müşteri” mottomuzun temelini bu yaklaşım oluşturuyor. Bunların yanı sıra, her yıl çalışan bağlılık anketleri yapıyor ve sonuçlarına göre aksiyon planlarımızı hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman küresel otorite Great Place to Work® tarafından açıklanan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi”nde, 2 yıldır kendi kategorimizde üst sıralarda yer alarak ödüle layık görülüyoruz.