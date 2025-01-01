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Toplum için ‘İyilik Hareketi’ başlattı

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#SOCAR#İyilik Hareketi#Hürriyet İK
Toplum için ‘İyilik Hareketi’ başlattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 07:00

2021 yılında SOCAR Türkiye çalışanlarının girişimiyle hayat bulan ‘SOCAR Türkiye Gönüllüleri’ topluluğu sosyal sorumluluk projelerine ‘İyilik Hareketi’ çatısı altında devam ediyor. Çocuk ve eğitimden sosyal desteklere, çevre ve hayvan haklarından sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda fayda odaklı yapılan çalışmaları SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov anlattı.

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Topluma değer katmak ve iyiliği yaymak için bir araya gelen SOCAR Türkiye Gönüllüleri, fayda odaklı sosyal sorumluluk projelerine ‘İyilik Hareketi’ çatısı altında devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temel aldıklarını belirten SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, gönüllülük çalışmalarını insan, toplum ve çevre odaklı bir anlayışla yürüttüklerini ifade etti. Daha güçlü bir çalışan gönüllülüğü markası oluşturmak ve çalışanlarına kurumsal sosyal sorumluluk alanında kendilerini geliştirme fırsatı sunmak amacıyla bu hareketi başlattıklarını söyleyen Yusifov ile gönüllülük platformunu konuştuk...

Toplum için ‘İyilik Hareketi’ başlattı
MİKAYİL YUSİFOV

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SOCAR Türkiye’nin gönüllük platformunun gelişim süreci ve hikâyesini aktarır mısınız?

2021 yılında SOCAR Türkiye çalışanlarının girişimiyle hayata geçirilen SOCAR Türkiye Gönüllüleri platformunu büyütmek için çalışıyoruz. Amacımız, çalışma arkadaşlarımızın gönüllülük faaliyetleriyle topluma katkıda bulunmalarını ve değişimin öncüsü olmalarını teşvik etmek. İlk günden itibaren gönüllülüğü yalnızca bir görev değil, içselleştirilmiş bir değer haline getirmeye odaklandık.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini destekleyerek, gönüllülük faaliyetlerini yaşamlarının bir parçası haline getirebilmeleri için gerekli zemini hazırladık. Her ay düzenlediğimiz etkinliklerle, çalışanlarımıza bu alanda daha fazla katkı sunmaları için olanak sağladık. Bu platform, gönüllülüğü kurum kültürünün bir parçası haline getirerek çalışanlarımızla birlikte daha iyi bir gelecek için toplumun her kesimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

KALICI ETKİ HEDEFLİYOR

SOCAR Türkiye Gönüllüleri neyi amaçlıyor, nasıl bir dünya hayal ediyor?

SOCAR Türkiye Gönüllüleri, iyiliği harekete geçirerek toplumda kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyor. Bu platform, dayanışma kültürünü güçlendirirken çevreye ve topluma fayda sağlayan sürdürülebilir projeler geliştirmeye odaklanıyor.

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Çocukların eğitiminden çevre temizliğine, hayvan haklarından dezavantajlı gruplara destek projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren gönüllülerimiz, toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Doğa koruma projeleriyle yeşil ve sağlıklı bir gelecek için çalışırken, herkesin katkı sunabileceği eşit ve yaşanabilir bir dünya hayalini gerçeğe dönüştürmeye çabalıyorlar.

Ayrıca bu iyilik hareketi, yalnızca başkalarına fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerinden alınan mutluluğu bireylerin kendi hayatlarına da taşımasına vesile oluyor.

İyilik Hareketi neler yaptı?

Eğitim ve çocuklar: Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile Avcılar’da bir okulun duvarları boyandı, Aliağa Fatih Ortaokulu’nda kitap okuma alanı oluşturuldu, Elbistan’da 305 çocuğun kırtasiye ve kitap ihtiyacını karşılandı.

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Sosyal destek: Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıldı, Nirengi Derneği ile Hatay Konteyner Kent’te çocuk şenliği düzenledi.

Koşu ve yardım: İzmir Maratonu, Bursa Eker Run ve Kayseri Yarı Maratonu’nda vakıflar için koşarak bağış toplandı.

Çevre ve hayvan hakları: TURMEPA ile kıyı temizliği etkinlikleri düzenledi, Aliağa PatiPark ve Bursa HEPAD için mama ve kulübe bağışlandı, İzmir Yamanlar’da 20 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirlik: EÇEV işbirliğiyle sürdürülebilirlik atölyeleri düzenledi, kütüphane ve kitap bağışları yapıldı.

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#SOCAR#İyilik Hareketi#Hürriyet İK

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