Teknoloji şirketleri bu sektörde kariyer planlayan gençlerden beklentilerini anlattı: Basit düşün meraklı ol

Haberin Devamı

TEKNOLOJİ artık takip edilmesi zor bir hızla gelişmeye ve sınırları kaldırarak çok geniş alanlarda kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor. Hayatın her alanına giren teknolojilerle birlikte bu alanda hizmetler veren teknoloji şirketleri de büyümeye ve sürekli kendilerini geliştirerek hızlı değişen çağı yakalamaya çalışıyor. İş hacmi her geçen yıl büyüyen teknoloji şirketleri doğal olarak kariyer yapmak isteyen gençlerin de önceliklerinden birisi oluyor. Kariyerini teknoloji alanında ve ilk adımı büyük bir teknoloji şirketinde atarak geliştirmek isteyen gençlerin sayısı da bir hayli fazla.

KİMLER DAHA ŞANSLI

Haberin Devamı

Biz de Hürriyet İK’nın bu bölümünde, çalışma hayatına ilk adımı teknoloji şirketlerinde atmak isteyen, bu şirketlerde çalışmak isteyen gençlere önemli fikirler verebilecek bir bölüm hazırladık. Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinin insan kaynakları direktörleri, kariyerine bu alanda başlamak isteyen kişilerden öncelikli beklentilerini Hürriyet’e anlattı. Aynı zamanda önemli tavsiyeler de verdi. Buna göre, teknoloji şirketlerinde çalışıp iyi bir noktaya gelmenin ilk yolu sürekli öğrenme, merak etme eğiliminden geçiyor. İK direktörleri teknik bilginin tek başına yeterli olmadığının altını çizerken; basit ve yaratıcı düşünen, bireysel değil ortak hedeflere yönelme potansiyeli yüksek kişilerin işe alımlarda şansının daha yüksek olduğunun altını çiziyor.

‘EKİP RUHUNA ÖNEM VERİYORUZ’





Trendyol Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Beti Yuhay Almozlino:

“TEKNOLOJİ sektörü yenilikçi çözümler üretmeyi, esnekliği, sürekli öğrenmeyi ve yüksek adaptasyon kabiliyetini gerektiriyor. Genç arkadaşlarıma öncelikli tavsiyem, teknik bilgi birikimlerini sürekli geliştirirken, merak duygularını sürekli canlı tutmaları, yeniliklere açık olmaları ve zorluklara çözüm üretirken de değişime hızla adapte olma kabiliyetlerini geliştirmeleridir. Tabii bunların yanında veriyi okuma, analiz etme ve ondan anlamlı sonuçlar çıkarma yetkinliklerini de geliştirmeleri oldukça önemli. Bir diğer tavsiyem de, ‘Stay simple, stay true, work hard with a whole heart’ yani ‘Basit düşünelim, doğruda kalalım ve tüm kalbimizle çalışalım’. Ekibimize yeni arkadaşlar katarken de, yalnızca gerekli teknik becerilere sahip kişiler aramıyoruz. Şirket kültürümüze en uygun kişileri arıyoruz. Yenilikleri takip eden, paylaşmaya ve sürekli gelişime inanan, ekip ruhuna sahip, bireysel başarıdan ziyade ortak hedeflere kenetlenebilen ve mütevazilikten ödün vermeyen yetenekleri aramıza katıyoruz.”

Haberin Devamı

‘KİŞİSEL YETKİNLİKLERE DE ODAKLANIYORUZ’





Turkcell Çalışan Deneyimi Direktörü Nurullah Er:

“TEKNOLOJİ her geçen gün gelişiyor, şekil değiştiriyor. Teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu alanda başarı olabilmenin anahtarı merakı kaybetmemek, yeni şeyler keşfetme heyecanı duymak ve teknolojik gelişimleri anlık takip etmekten geçiyor. Şu bir gerçek ki, teknoloji yolculuğunda teknik bilgi yalnız başına yeterli değil. Merak ve yenilikleri takip etme isteğine; takım çalışması, analitik düşünme, yaratıcılık, doğru planlama yapma ve çevik olma gibi yetkinlikleri de ekleyebiliriz. Güçlü bir iletişim ve uyum içinde çalışarak gerçek başarıya ulaşabileceğimizin de farkında olmamız gerekiyor. Teknolojiyi sadece bireysel fayda için değil; ülkemize, dünyamıza ve çevremize katkı sağlamak amacıyla da kullanmanın öneminin altını özellikle çizmek isterim.

Haberin Devamı

Turkcell olarak bizim için bir adayın teknik bilgiye sahip olması elbette çok önemli fakat teknoloji dünyasında yalnızca bilgiyi uygulayabilmek tek başına yeterli değil. Aynı zamanda o bilgiyi paylaşmak, takım içinde kullanmak, değişime uyum sağlayabilmek ve diğer çalışanlarla uyum içinde çalışmak da gerekir. Bu sebeple işe alımda sadece teknik becerilere değil aynı zamanda kişisel yetkinliklere de odaklanıyoruz. Ekosistemimize katacağımız her yeni Turkcell’li bizim için önemli bir değer. Bu odak ile sahip olduğumuz güçlü ekip kültürümüzü korumak, birlikte büyümek ve gelişmek her şeyin önünde geliyor. Yalnızca mevcut işleri sürdüren değil aynı zamanda yenilikçi çözümler üretebilen, kendine güvenen, sorumluluk alabilen ve gelişime açık olan adayları tercih ediyoruz.

Haberin Devamı

‘GİRİŞİMCİ RUHU KAYBETMEYİN’

Son olarak gençlere bu yolda önerebileceğim birkaç noktadan özellikle bahsetmek isterim. Girişimci ruhunuzu asla kaybetmeyin ve potansiyelinizi ortaya çıkarabilecek kariyer fırsatlarını her daim takip edin. Bizler Turkcell olarak genç istihdamına katkı sunmaya ve onların kariyer yolcuklarında yanında olmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Teknoloji ve iletişim dünyasında ilerleme hedefiniz varsa Turkcell’in gençlere özel GNÇNYTK Programını takip ederek kariyerinize yön verebilir ve geleceğinizi şekillendirebilirsiniz.”

‘EN ÖNEMLİ KRİTER HEYECAN’





Haberin Devamı

MediaMarkt Türkiye İK Direktörü Seçil Namruk:



Teknoloji hızla değişen, dinamik ve yeniliklere açık bir alan. Teknoloji şirketlerinde kariyer yapmak isteyen genç arkadaşlarımız için söyleyebileceğimiz ilk şey “merak etmeleri” olacaktır. Çünkü teknolojiye duyulan merak; kişinin sadece güncel gelişmeleri takip etmekle kalmayıp, dünyaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilmesini sağlar. Genç arkadaşlarımızı işe alırken bizim için en önemli kriterler; enerji, heyecan, tutku ve tabii ki teknolojiye olan merakları. Bununla birlikte daha önceki staj deneyimleri, bu deneyimlerden kendilerine neler kattıkları ve kendilerine nasıl bir yol haritası çizdikleri de bizim için önemli. Sürekli gelişen ve değişen bir teknoloji dünyasından bahsettiğimiz için az önce de ifade ettiğimiz üzere sürekli öğrenme, değişikliğe ve yeniliğe açık olmak da onları bu yolculukta ileriye taşıyacak mihenk taşlarından bazıları diyebiliriz.

BU TAVSİYELERE DİKKAT

TÜRKİYE’nin en büyük teknoloji şirketlerinin İK direktörleri kariyer hedefleri kapsamında gençlere önemli tavsiyeler de verdi. Turkcell Çalışan Deneyimi Direktörü Nurullah Er, “Girişimci ruhunuzu asla kaybetmeyin ve potansiyelinizi ortaya çıkarabilecek kariyer fırsatlarını her daim takip edin” derken, Trendyol Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Beti Yuhay Almozlino’nun, “Genç arkadaşlarıma öncelikli tavsiyem, teknik bilgi birikimlerini sürekli geliştirirken, merak duygularını sürekli canlı tutmaları, yeniliklere açık olmaları ve zorluklara çözüm üretirken de değişime hızla adapte olma kabiliyetlerini geliştirmeleridir” sözleri dikkat çekti. MediaMarkt Türkiye İK Direktörü Seçil Namruk ise, “Genç arkadaşlarımızı işe alırken bizim için en önemli kriterler; enerji, heyecan, tutku ve tabii ki teknolojiye olan merakları” ifadelerini kullandı.