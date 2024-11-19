×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER

TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal oldu

Güncelleme Tarihi:

#TCL Communication#Batuhan Başal#Atama
TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 11:17

Teknoloji sektöründe 20 yıla yakın deneyime sahip Batuhan Başal, TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü görevine atandı.

Haberin Devamı

Teknoloji şirketi TCL'in yönetim kademesinde gerçekleşen atamaya göre Batuhan Başal, TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü görevine getirildi.

Teknoloji sektöründe 20 yıla yakın deneyime sahip Başal, İstanbul Erkek Lisesi ve ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi'nde MBA eğitimi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2006 yılında Turkcell'de kariyerine başlayan Başal, burada kurumsal satış ve katma değerli servisler birimlerinde kurumsal iş ortaklıklarının yönetimi çerçevesinde çeşitli roller üstlendi. 2012 yılında HTC Türkiye'ye transfer olduktan sonra sırasıyla Satış Müdürü ve Türkiye Ülke Müdürü görevlerini üstlenen Başal, 2020 yılından bu yana TCL Communication bünyesinde Operatör ve Kurumsal Kanallardan Sorumlu Satış Müdürü olarak görev yapıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TCL Communication#Batuhan Başal#Atama

BAKMADAN GEÇME!