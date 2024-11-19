TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal oldu

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Teknoloji şirketi TCL'in yönetim kademesinde gerçekleşen atamaya göre Batuhan Başal, TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü görevine getirildi.

Teknoloji sektöründe 20 yıla yakın deneyime sahip Başal, İstanbul Erkek Lisesi ve ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi'nde MBA eğitimi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2006 yılında Turkcell'de kariyerine başlayan Başal, burada kurumsal satış ve katma değerli servisler birimlerinde kurumsal iş ortaklıklarının yönetimi çerçevesinde çeşitli roller üstlendi. 2012 yılında HTC Türkiye'ye transfer olduktan sonra sırasıyla Satış Müdürü ve Türkiye Ülke Müdürü görevlerini üstlenen Başal, 2020 yılından bu yana TCL Communication bünyesinde Operatör ve Kurumsal Kanallardan Sorumlu Satış Müdürü olarak görev yapıyordu.